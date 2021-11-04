На что стоит обратить внимание при выборе керамогранита для пола?
Что такое керамогранит
Под керамогранитной плиткой подразумевается облицовка, имитирующая природный камень. Онa состоит из песка, слюды, полевого шпата, глины и гранитной крошки. Все составляющие смешиваются, далее происходит процесс прессовки под большим давлением. После этого, пластины помещаются в печь для спекания под высокой температурой. Именно благодаря этой технологии на выходе получается материал, у которого нет пор, за счет их отсутствия керамогранит обладает влагоотталкивающими свойствами.
Критерии выбора
Существует несколько критериев, на которые стоит обращать внимание. На примере керамогранита Italon рассмотрим основные важные характеристики:
1. Формат керамогранита. Под этим понимается его соответствие комнатным габаритам. Стандартные габариты - 600х600 мм, но бывают и неожиданные решения, где лучше всего использовать гидроабразивную резку, чтобы получить нужные размеры плитки;
2. Калибровка керамогранита. Под словом «калибр» плитки подразумевается величина допустимого расхождения сторон. Под действием термообработки, края пластины могут деформироваться и расходиться на несколько миллиметров. Чтобы подогнать плитку под мрамор правильно, нужно откалибровать размеры;
3. Толщина напольного покрытия. Производители керамогранитных плит выпускают всегда разные по толщине отделочные материалы. Однако, стоит отметить, что толщина не влияет на прочность изделия и переплачивать за дополнительный сантиметр не стоит;
4. Дизайн. Бывают разные виды облицовки: матовый тип, сатинированный тип (с характерным блеском), полированный тип (гладкая плитка и блестит, но снижена износостойкость), лаппатированный (комбо из полированного и матового типа), глазурованный тип (высокая прочность, но глазурь после определенного срока будет стиратсья), структурированный тип (рельеф в виде разных покрытий – кожа, дерево, камень;
5. Устойчивость к внешнему воздействию. Сопротивление к истиранию материала можно измерить с помощью определенной школы PEI:
- Самая низкая устойчивость к истиранию. Настенная плитка.
- Керамический гранит для комнат с низкой проходимостью (ванная комната или санузлы, кухня).
- Oтделка для помещений с проходимостью до 100 человек в течение часа (холл, гостиная, коридор).
- Oблицовка для oбщественных мест, проходимость более 100 человек в час (магазины, офисы, ТРЦ, больницы).
- Керамoгранит для пoмещений с сaмым интенсивным движением (аэропорты, вокзалы и так далее).
- Универсальный вариант - облицoвка PEI III, так как подходит для всех типов помещения.
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