На что стоит обратить внимание при выборе керамогранита для пола?

Напольное покрытие – это чрезвычайно важная вещь для любого помещения. Чтобы жизнь в доме была максимальна комфортной, оно должно обладать хорошими эксплуатационными свойствами и легко поддаваться уборке. Немаловажным аспектом является и эстетическая составляющая. В этой статье мы поговорим про то, на что стоит обращать внимание при покупке керамогранита для пола.

Что такое керамогранит

Под керамогранитной плиткой подразумевается облицовка, имитирующая природный камень. Онa состоит из песка, слюды, полевого шпата, глины и гранитной крошки. Все составляющие смешиваются, далее происходит процесс прессовки под большим давлением. После этого, пластины помещаются в печь для спекания под высокой температурой. Именно благодаря этой технологии на выходе получается материал, у которого нет пор, за счет их отсутствия керамогранит обладает влагоотталкивающими свойствами.

Критерии выбора

Существует несколько критериев, на которые стоит обращать внимание. На примере керамогранита Italon рассмотрим основные важные характеристики:
1. Формат керамогранита. Под этим понимается его соответствие комнатным габаритам. Стандартные габариты - 600х600 мм, но бывают и неожиданные решения, где лучше всего использовать гидроабразивную резку, чтобы получить нужные размеры плитки;

2. Калибровка керамогранита. Под словом «калибр» плитки подразумевается величина допустимого расхождения сторон. Под действием термообработки, края пластины могут деформироваться и расходиться на несколько миллиметров. Чтобы подогнать плитку под мрамор правильно, нужно откалибровать размеры;

3. Толщина напольного покрытия. Производители керамогранитных плит выпускают всегда разные по толщине отделочные материалы. Однако, стоит отметить, что толщина не влияет на прочность изделия и переплачивать за дополнительный сантиметр не стоит;

4. Дизайн. Бывают разные виды облицовки: матовый тип, сатинированный тип (с характерным блеском), полированный тип (гладкая плитка и блестит, но снижена износостойкость), лаппатированный (комбо из полированного и матового типа), глазурованный тип (высокая прочность, но глазурь после определенного срока будет стиратсья), структурированный тип (рельеф в виде разных покрытий – кожа, дерево, камень;

5. Устойчивость к внешнему воздействию. Сопротивление к истиранию материала можно измерить с помощью определенной школы PEI:

  • Самая низкая устойчивость к истиранию. Настенная плитка.
  • Керамический гранит для комнат с низкой проходимостью (ванная комната или санузлы, кухня).
  • Oтделка для помещений с проходимостью до 100 человек в течение часа (холл, гостиная, коридор).
  • Oблицовка для oбщественных мест, проходимость более 100 человек в час (магазины, офисы, ТРЦ, больницы).
  • Керамoгранит для пoмещений с сaмым интенсивным движением (аэропорты, вокзалы и так далее).
  • Универсальный вариант - облицoвка PEI III, так как подходит для всех типов помещения.
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