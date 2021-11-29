Лазерная эпиляция лица: показания и противопоказания к процедуре

Эстетическая красота человека выражается в деталях. 

Существует ряд инструментов, которые помогут человека избавиться от лишней растительности, среди них можно выделить лазерную эпиляцию. В этой статье мы поговорим про лазерную эпиляцию лица.

Лазерная эпиляция достаточно важная популярная процедура. Это связано с тем, что она доступная, эффективная и доступная для каждого. К основным преимуществам можно отнести отсутствие раздражения на коже и отсутствие вросших волос.

Какие зоны обрабатывается на лице?

Среди основных зон, на которые распространяется лазерная эпиляция выделяются следующие:

1. Лазерная эпиляция верхней губы избавляет человека не только от щетины, но и от небольшого количества растительности.
2. Лазерная эпиляция бровей. Благодаря этой процедуре, можно подкорректировать форму бровей и убрать волоски между ними.
3. Лазерная эпиляция зоны подбородка и щек. Особенно такая процедура пользуется популярностью у мужчин, которые не хотят тратить время на повседневное бритье.
4. Лазерная эпиляция области шеи.

Подготовка к эпиляции

Существует ряд рекомендаций, чтобы сделать процедуру лазерной эпиляции лица:
1. Использовать солнцезащитный крем за три недели до первой процедуры;
2. Не используйте другие методы удаления растительности кроме использования бритвы;
3. Воздержаться от солнечной ванны и других способов получения загара.
4. В случае, если вы принимаете какие-либо медицинские препараты, заранее проконсультируйтесь со специалистами по поводу их дальнейшего приема.
5. В день лазерной эпиляции нельзя использовать косметику;
6. За день до приема нужно сбрить растительность.
Показанию к использованию лазерной эпиляции

В случае, если у вас появляются следующие симптомы, можно смело обращаться к косметологам с целью проведения лазерной эпиляции лица в клинике косметологии "АсМедия":

1. Врастание волосков;

2. Чрезмерно ускоренный рост волос на лице;

3. Кожа склона к раздражению после бритью или других способов эпиляции.

Противопоказанию к использованию лазерной эпиляции
Однако, процедура лазерной эпиляции имеет свои нюансы, поэтому существует ряд противопоказаний:

  1. Наличие загара, ссадин или порезов в обрабатываемой зоне;
  2. Наличие воспалительных или инфекционных процессов;
  3. Наличие сахарного диабета и онкологических заболеваний;
  4. Женщина находится в состоянии беременности или кормит грудью;
  5. Наличие склонности к образованию рубцов на теле.
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