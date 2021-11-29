Лазерная эпиляция лица: показания и противопоказания к процедуре

01:37 29.11.2021

Эстетическая красота человека выражается в деталях.

Существует ряд инструментов, которые помогут человека избавиться от лишней растительности, среди них можно выделить лазерную эпиляцию. В этой статье мы поговорим про лазерную эпиляцию лица.

Лазерная эпиляция достаточно важная популярная процедура. Это связано с тем, что она доступная, эффективная и доступная для каждого. К основным преимуществам можно отнести отсутствие раздражения на коже и отсутствие вросших волос.

Какие зоны обрабатывается на лице?

Среди основных зон, на которые распространяется лазерная эпиляция выделяются следующие:

1. Лазерная эпиляция верхней губы избавляет человека не только от щетины, но и от небольшого количества растительности.

2. Лазерная эпиляция бровей. Благодаря этой процедуре, можно подкорректировать форму бровей и убрать волоски между ними.

3. Лазерная эпиляция зоны подбородка и щек. Особенно такая процедура пользуется популярностью у мужчин, которые не хотят тратить время на повседневное бритье.

4. Лазерная эпиляция области шеи.

Подготовка к эпиляции

Существует ряд рекомендаций, чтобы сделать процедуру лазерной эпиляции лица:

1. Использовать солнцезащитный крем за три недели до первой процедуры;

2. Не используйте другие методы удаления растительности кроме использования бритвы;

3. Воздержаться от солнечной ванны и других способов получения загара.

4. В случае, если вы принимаете какие-либо медицинские препараты, заранее проконсультируйтесь со специалистами по поводу их дальнейшего приема.

5. В день лазерной эпиляции нельзя использовать косметику;

6. За день до приема нужно сбрить растительность.

Показанию к использованию лазерной эпиляции

В случае, если у вас появляются следующие симптомы, можно смело обращаться к косметологам с целью проведения лазерной эпиляции лица в клинике косметологии "АсМедия":

1. Врастание волосков;

2. Чрезмерно ускоренный рост волос на лице;

3. Кожа склона к раздражению после бритью или других способов эпиляции.

Противопоказанию к использованию лазерной эпиляции

Однако, процедура лазерной эпиляции имеет свои нюансы, поэтому существует ряд противопоказаний: