Какие существуют виды черепицы?

18:18 1.12.2021

Строительство частного дома включает в себя множество процессов.

Основополагающими элементами являются выбор фасадных панелей или облицовочных материалов, внешнее и внутреннее проектирование объекта, проектирование крыши. Качественно выполненная крыша – это гарантия комфортной жизни человека в доме. И перед любым человеком встает вопрос: «Какой материал лучше выбрать для фасада крыши?». В этой статье мы поговорим про черепицы и по каким критериям ее выбирать.

Черепица – это материал, предназначенный для крови, имеющий вид небольших пластинок. Чаще всего черепицу используют при строительстве частных домой.

Виды черепицы

Существует несколько основных видов черепицы:

1. Металлочерепица в виде профилированных листов, выполненных из тонколистового металла (сталь, медь, алюминий). Металлочерепица имеет ряд преимуществ – вариативность текстур, цветов и профилей; небольшой вес – отсюда легкий монтаж; защита от коррозии; большой срок эксплуатации.

2. Керамическая черепица, выполненная из гончарной глины. Основные преимущества – устойчивость к температурным перепадам; устойчивость к ультрафиолету; защита крыши от воздействия нежелательных микроорганизмов; большой вес, способный противостоять сильный ветрам, граду и другим осадкам; эстетический внешний вид.

3. Композитная черепица, которая изготовлена из нескольких кровельных слоев – стальных листов и декоративного слоя из акриловой композиции и минерального посыпного покрытия. Положительные свойства композитной черепицы – маленький вес; высокая прочность; легкий монтаж; высокий срок службы; огнеусточивость; высокие шумоизоляционные свойства.

4. Битумная черепица, основа которой выполнена из стекловолоконного полотна. Преимущества – идеальна подходит для монтажных работ со сложными кровлями; вариативность цветовых оттенков; удобен для транспортировки за счет небольших габаритов; пожароустойчивость.

На что обращать внимание при выборе кровельного материала?

Существует несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание перед покупкой кровельного материала:

1. Эксплуатационный срок и наличие срока гарантии. Чем больше срок службы материала – тем лучше;

2. Монтаж. Не всю черепицы можно установить самостоятельно, а привлечение специалиста означает определенные расходы. Учитывайте это при распределении бюджета;

3. Характеристики черепицы. Если вы проживаете в определенных характерным климатических условиях, кровельный материал должен выдерживать температурные перепады.

4. Стоимость материала – не все, что дорого, обладает высоким качеством.