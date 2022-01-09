Почему люди покупают антиквариат?

17:00 9.01.2022

Истинные ценители искусства желают им обладать.

На данный момент, купить антиквариат – это не проблема, так как продажа антикварных предметов осуществляется не только в физических антикварных салонах или галереях, но и в режиме онлайн через Интернет. В этой статье мы поговорим про покупку антиквариата на сайте "Русская Антикварная галерея".

Приобретение произведений искусства требует достаточно обширных познаний в сфере искусствознания, так как для «новичков» в этой сфере приготовлены подводные камни – незнание что выбрать и где покупать. Многие задаются вопросом: «Каким образом формируются цены на антиквариат?». Ответ прост: формирование ценовой политики того или иного предмета искусства происходит на рынках искусства по следующим критериям:

1. Спрос и предложение на того или иного автора;

2. Направление искусства;

3. Жанр.

Стоит отметить, что в первую очередь, при выявлении стоимости того или иного произведения искусства, оценивается его внешний вид на наличие сколов, царапин, трещин и других повреждений. В случае, если предмет коллекционирования имеет какие-либо из вышеперечисленных дефектов, его необходимо реставрировать. Реставрация – это дополнительные расходы, при этом, цена на предмет снижается за счет того, что первоначальный вид объекта теряется.

Для того, чтобы снизить риск приобретения некачественного антиквариата или подделок на аукционах, рынках или барахолках, необходимо осознанно подходить к выбору путем приобретения коллекционных предметов в проверенных местах.

Почему стоит приобретать антиквариат?

В основном, какие-либо изменения в мире искусства (масштабные выставки, появление новых авторов, события) провоцируют интерес у коллекционеров и любителей прекрасного на конкретную отрасль изобразительного искусства.

Существует несколько причин, почему люди «охотятся» за редкими предметами искусства. Некоторые люди покупают раритетные предметы для того, чтобы создать определенную атмосферу для декорирования помещения, другие же выбирают антикварные вещи в подарок человеку. Но настоящие ценители искусства понимают, что антиквариат – это отражение традиций и ценностей эпохи и культуры определенного времени, выраженные в материальной форме. Это не только вещи, благодаря которым можно подчеркнуть социальный статус владельца предметов искусства, это инвестиция в будущее, ведь со временем, антиквариат и предметы искусства только увеличиваются в стоимости.

На данный момент, рынок антикварных предметов – это не только «купить-продать», он представляет собой длинную цепочку, в составе которой находятся посредники, эксперты (по совместительству оценщики), обладающие высокими знаниями в искусствоведении, способные назвать реальную цену и выявляющие подлинность и ценность предмета, продавцы, и только потом уже покупатели.

