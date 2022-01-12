Высшее учебное заведение vs онлайн-курс: сравнение

18:14 12.01.2022

Мир постоянно меняется, и на смену привычного, традиционного и классического, приходят новые способы решения тех или иных задач.

Одним из самых волнующих вопросов двадцать первого века можно назвать проблему противостояния курсов онлайн и классического вузовского образования. В этой статье мы поговорим о преимуществах онлайн-курсов, и почему они стали так популярны.

Сравнение ВУЗа и онлайн-курса

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Что лучше: наличие высшее образование или диплом онлайн-курса?», мы должны сравнить эти две образование формы по нескольким аспектам:

1. Объем и качество полученных знаний. ВУЗ дает фундамент, и скорее всего, этот фундамент даже и не будет использоваться человеком в профессии, ведь каждый, кто учился в ВУЗе помни те ненужные дисциплины, которые сдаются по принципу «лишь бы сдать». Да, это расширяет кругозор, но стоит ли это потраченных нервов? Онлайн-курсы предоставляют человеку практические знаний, которые нужны для получения конкретной профессии. Например, если вы выбираете онлайн-курс по графическому дизайну, вы получает навыки в этой области, и вам не нужно знать, чем отличается Моне от Мане. Достаточно трудно сравнивать качество вузовского образования и получение знаний на онлайн-курсах, ведь тут речь идет от направления подготовки, от самой программы и ВУЗа, и онлайн-школы. Также, усвоение материала зависит не только от преподавателя, но и от студента. Но факт остается фактом – большинство онлайн-курсов более адаптированы под современные реалии и их легче усвоить, ведь учебные программы пишутся для людей;

2. Срок обучения в ВУЗе (бакалавриат) – четыре года. Тут преимущество за онлайн-курсами, ведь максимальный срок программы онлайн-курса оценивается, максимум, в два года. Если вам в срочном порядке необходимо получить знания, выбирайте онлайн-курс;

3. Удобство обучения. Опять же, выигрывают онлайн-курсы, ведь заниматься учебой студент может в любой точки мира и в любое время, в отличие от вуза, где необходимо посещать пары, чтобы лучше усвоить материал;

4. Возможность получения «нужных» знакомств и хороших связей. К сожалению, занимаясь онлайн, вы, возможно, даже не будете видеть своих преподавателей и общаться с ними напрямую, ведь большинство онлайн-курсов состоят из заранее записанных лекций. В ВУЗе же студент сможет поддерживать личную коммуникацию с одногруппниками, преподавателями, тем самым, пополняя список потенциально важных связей. Это, в свою очередь, сможет помочь в трудоустройстве.

