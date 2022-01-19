Строительный мусор и способы его утилизации

19:04 19.01.2022

Постройка или снос здания, ремонтные работы – всё это оставляет после себя большое количество отходов.

А утилизация этих отходов имеет особый характер, вы не можете просто вынести весь мусор на ближайшую помойку, ведь он относится к особой категории – строительный мусор. Именно поэтому в этой статье мы расскажем, как правильно и законно утилизировать строительные отходы. Ознакомиться с услугами по вывозу строительного мусора можно на сайте vyvoz-musora24.ru.

Категории строительного мусора

Для начала разберём три основные категории строительного мусора:

1) Крупногабаритный мусор

Он возникает в процессе уборки и подготовки территории к строительству. Обычно его утилизация происходит до начала строительных работ.

2) Упаковки и стройматериалы

Такой вид отходов утилизируется по мере накопления.

3) Мусор после отделки

Когда все строительные работы окончены, собирается и вывозится весь оставшийся мусор.

Куда везти строительный мусор

Следующим этапом нужно разобраться, как и куда везти строительный мусор.

• Один из путей решения проблемы утилизации мусора – обращение в управляющую компанию. Зачастую они заключают договоры с компаниями, которые занимаются утилизацией отходов. Договорившись с компанией, вам будет необходимо лишь упаковать ваш мусор, после чего его вывезут на специализированные полигоны или мусороперерабатывающий завод для дальнейшей утилизации.

• В новостройках в большинстве случаев устанавливаются специальные контейнеры для строительных отходов, так как все делают ремонт. Однако оплата таких контейнеров не предусмотрена коммунальными услугами. Вывоз мусора их этих контейнеров необходимо оплатить отдельно.

• Еще один способ – напрямую заключить соглашение с полигоном или мусороперерабатывающим заводом.

• Кроме этого, вы можете продать скопившиеся при строительстве отходы. Остатки кирпича и бетона, песок и прочие отходы могут оказаться полезными кому-то другому. В интернете существует множество организаций, которые готовы купить у вас строительный мусор. Вы можете откликнуться на одну из предложенных на различных сайтах заявок или разместить своё объявление.

Штрафы

Не мало важно помнить о том, что за неправильную и незаконную утилизацию строительного мусора вы можете получить штраф. Строительные отходы часто путают с ТКО (твердыми коммунальными отходами). ТКО – мусор, который появляется в повседневности (бытовой пластик, остатки еды, бумага). Поэтому необходимо по-разному производить утилизацию разных видов отходов. Выбросив остатки мусора от ремонтных или строительных работ в обычный мусорный бак, вы можете получить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей (согласно ст. 8.2 КоАП). Повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере уже от 2 до 3 тысяч рублей.

