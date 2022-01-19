Банкеты: коротко о главном

22:30 19.01.2022

Как выбрать место проведения для вашего торжества?

Существует множество видов мест для празднования разного вида торжественных мероприятий, но в этой статье мы поговорим преимущественно о банкетных залах.

Банкетный зал или холл предназначен только для банкетов, то есть многочисленных и уединённых торжеств.

Виды банкетов

Существует 6 видов банкетов:

1.Банкет за столом с полным обслуживанием. Является самым дорогим видом и обычно используется для официальных мероприятий. Закуски и напитки не сервируют заранее, а подаются официантами по ходу самого мероприятия;

2. Банкет за столом с неполным обслуживанием. Самый популярный вид обслуживания, когда столы сервируют заранее, до прихода гостей. Используется для свадебных торжеств и юбилеев;

3.Комбинированный банкет. Сочетает в себе разные виды банкетов, например «банкет-фуршет с неполным обслуживанием»;

4. Банкет-коктейль. Существует два подвида данного банкета. Банкет-коктейль деловой для симпозиумов и конгрессов и банкет-коктейль развлекательного характера для корпоративов и праздников. Первый подвид отличается большей продолжительностью. Обычно эти банкеты сервируют по принципу – шведский стол;

5. Банкет-фуршет. Данный вид используется при большем количестве гостей и малом количестве времени. Гости самостоятельно выбирают угощения со шведского стола, а посадка производится произвольно;

6. Банкет-чай. Главная особенность этого вида – проведения в определённое время, то есть с 4 до 6 часов вечера. В меню входят сладости и выпечка к чайному столу.

Преимущества использования банкетных залов

1. Вместимость зала

Залы для проведения банкетов изначально создаются с целью размещения большого количества человек;

2. Качественный сервис

Так как банкетный зал арендуется заказчиком это означает полную приватность торжества от других посетителей и людей. Кроме этого, весь обслуживающий персонал находится в распоряжение гостей вашего мероприятия;

3. Демократичная цена и приятные дополнения

Некоторые банкетные залы разрешают своим гостям приносить собственные фрукты, напитки и десерты;

4. Гарантированная свежесть продуктов

Все продукты будут закупаться согласно запланированному меню, так как банкетному залу не нужно иметь постоянный запас продуктов, как ресторанам, для каждодневного обслуживания почитателей.