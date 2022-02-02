Скупка старинных икон – от чего зависит цена?

16:09 2.02.2022

Старинная, хорошо сохранившаяся икона представляет историческую ценность.

Вот только далеко не за каждую можно выручить большие деньги. На сумму влияет и степень сохранности, и спрос у коллекционеров, и редкость иконы.

Определить ценность старинного образа самому практически нереально. Статьи на тематических сайтах дают только общую информацию, на форумах коллекционеров с новичком вряд ли будут связываться.

Проверка иконы в музее – вариант. Вот только за документально оформленную экспертизу придется платить. Поэтому, если нужно узнать примерную цену, проще заказать онлайн-оценку старинного предмета по фото, на https://skupka-status.ru/prodat/ikony/, сайте компании Скупка-Статус. Это бесплатно, правда итоговая сумма может отличаться от первоначальной в меньшую сторону.

Чтобы упростить работу оценщиков, сохранившиеся клейма, любые отметки, которые помогут определить возраст, авторство, лучше сфотографировать крупным планом и загрузить отдельным файлом.

С продажей еще сложнее – антикварные лавки берут редкие экземпляры, равно как и частные художественные галереи. Плюс велик риск, что сумму занизят процентов на 50. Продавать через соцсети, бесплатные онлайн-доски объявлений тоже не вариант. Не будешь же придумывать продающее описание для фамильной иконы. Плюс целевая аудитория ищет здесь технику, мебель, но никак не старинные предметы.

Оптимальный и главное безопасный вариант – сдать икону в скупку. И деньги можно получить в день обращения, и выкупную цену дают адекватную. Рисков никаких - договор оформляется официально, плюс гарантируется конфиденциальность сделки. Это важно, если собираетесь продать дорогую икону, в золотом, серебряном окладе.

Критерии оценки икон

При определении суммы выкупа учитываются:

Подлинность – старинная на вид икона может оказаться новоделом. Мошенники неплохо справляются с подделкой старинных икон. Понятно, что большую сумму можно выручить только за вещь с историей.

Возраст, авторство – чем старше, тем дороже. Иконы 15-17 веков ценятся выше, чем образы 19 века, просто потому, что их осталось много. Лики, написанные известными мастерами стоят больше.

Степень сохранности – каким бы старинным не был образ, продать его дорого не получится, если лик святого невозможно разглядеть под слоем патины. Такие иконы требуют реставрации, которую компании берут на себя - отсюда и сравнительно небольшая цена выкупа.

Не пытайтесь сами очищать поверхность, протирать изображением маслом, чтобы вернуть яркость. Такая "реставрация может загубить вещь, разрушить старинные краски. А протирание изображения сухими жесткими тряпками может и вовсе "стереть" часть изображения без возможности восстановления фрагмента.

Материал – дороже ценятся деревянные иконы, с окладами из серебра, вставками из перламутра, жемчуга, драгоценных камней. За металлические дают меньше.

Сюжет – и это напрямую связано со спросом коллекционеров. Например, лики святых со старославянскими именами оцениваются в меньшие суммы.