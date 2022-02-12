Типы словарей: разбираемся в вопросе
Даже если предположить, что в браузере вы найдете нужные данные, совершенно нет гарантии, что найденная информация будет правдивой и качественной. Именно по этой причине до сих пор актуальны книжные издания и словари (например, русско-английский психологический словарь). В этой статье мы поговорим про типы словарей.
Словарь – это
Для того, чтобы говорить про типы словарей, необходимо понять, что они из себя представляют. Под словарем подразумевается книга (источник), в котором находится перечень слов, располагающиеся в каком-либо порядке (в основном в алфавитном). Слова имеют свое толкование на языке написания или в виде перевода на иностранный язык.
Функции словарей
Каждый словарь имеет свой функционал. Однако у них всех есть одна объединяющая функция – это фиксирование информации на носитель. Также стоит отметить и другие:
1. Систематизация данных;
2. Накопление данных;
3. Хранение информации;
4. Передача источника другим.
К сожалению, человеческая память ограничена, и поэтому для накопления и хранения знаний необходимо прибегать к письменному носителю. Именно по этой причине словарь является идеальным способом транслировать и накоплять человеческие знания о мире.
Основные типы словарей
Принято словари делить на две категории:
1. Энциклопедический;
2. Лингвистический.
Про каждый из типов мы поговорим поподробнее.
Энциклопедический словарь
Под энциклопедическим словарем подразумевается словарь, содержащий в себе информацию о следующих аспектам:
1. Предметы;
2. Понятия;
3. Явления.
При этом, энциклопедический словарь бывают как универсальными («Краткая российская энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Большой энциклопедический словарь школьника», а бывают отраслевыми - «Энциклопедический словарь юного филолога», энциклопедический словарь «Языкознание».
Лингвистический словарь
Лингвистический словарь является особым видом словарей. Под ними подразумеваются статьи, содержащие данные об основных свойствах языка. Базовая цель такого словаря – пояснение значений слов, выявление грамматических и семантических его характеристик. Название таких словарей может быть следующим: ru-eng психологический словарь
Объекты лингвистических словарей – слово, характеризующееся с разных позиций:
1. С позиции семантики;
2. С позиции лексики;
3. С позиции стилистики;
4. С позиции этимологии.
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