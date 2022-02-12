Типы словарей: разбираемся в вопросе

«Google – в тебе я нашел все» - распространенная, но достаточно спорная мысль, ведь не всю информацию можно найти в браузере и на просторах Интернета.

 Даже если предположить, что в браузере вы найдете нужные данные, совершенно нет гарантии, что найденная информация будет правдивой и качественной. Именно по этой причине до сих пор актуальны книжные издания и словари (например, русско-английский психологический словарь). В этой статье мы поговорим про типы словарей.

Словарь – это

Для того, чтобы говорить про типы словарей, необходимо понять, что они из себя представляют. Под словарем подразумевается книга (источник), в котором находится перечень слов, располагающиеся в каком-либо порядке (в основном в алфавитном). Слова имеют свое толкование на языке написания или в виде перевода на иностранный язык.
Функции словарей
Каждый словарь имеет свой функционал. Однако у них всех есть одна объединяющая функция – это фиксирование информации на носитель. Также стоит отметить и другие:
1. Систематизация данных;
2. Накопление данных;
3. Хранение информации;
4. Передача источника другим.
К сожалению, человеческая память ограничена, и поэтому для накопления и хранения знаний необходимо прибегать к письменному носителю. Именно по этой причине словарь является идеальным способом транслировать и накоплять человеческие знания о мире.

Основные типы словарей

Принято словари делить на две категории:
1. Энциклопедический;
2. Лингвистический.
Про каждый из типов мы поговорим поподробнее.

Энциклопедический словарь

Под энциклопедическим словарем подразумевается словарь, содержащий в себе информацию о следующих аспектам:
1. Предметы;
2. Понятия;
3. Явления.
При этом, энциклопедический словарь бывают как универсальными («Краткая российская энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Большой энциклопедический словарь школьника», а бывают отраслевыми - «Энциклопедический словарь юного филолога», энциклопедический словарь «Языкознание».

Лингвистический словарь

Лингвистический словарь является особым видом словарей. Под ними подразумеваются статьи, содержащие данные об основных свойствах языка. Базовая цель такого словаря – пояснение значений слов, выявление грамматических и семантических его характеристик. Название таких словарей может быть следующим: ru-eng психологический словарь

Объекты лингвистических словарей – слово, характеризующееся с разных позиций:

1. С позиции семантики;

2. С позиции лексики;

3. С позиции стилистики;

4. С позиции этимологии. 

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