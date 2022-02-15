Зачем нужны копировальные центры?

17:07 15.02.2022

К сожалению, не всегда есть возможность самостоятельно распечатать документ.

Особенно это актуально для школьников и студентов, так как им необходимо постоянно предоставлять преподавателям бумажные работы. В этом случае оптимальным решением будет воспользоваться услугами копицентра. В этой статье мы поговорим про функционал данного предприятия.

Определение копировального центра

Под копировальным центром подразумевается специализированное предприятие, которое оснащено инновационной высокотехнологичной техникой. Предназначается копицентр для того, чтобы предоставить людям (потенциальным клиентам) возможность получить полный спектр полиграфических услуг. Копировальные центры максимально востребованы, и, как можно заметить, их популярность и актуальность все больше и больше растет с каждым годом.

Какие услуги предоставляют копицентры?

Как говорилось выше, копировальные центры имеют свое профессиональное оборудование, отличающееся высокой производительностью – не меньше тысячи копий в течение дня. Но они занимаются не только копированием и распечаткой текстовых документов, копицентры занимаются также:

1. Полиграфией;

2. Печатью фотографий;

3. Интерьерной печатью;

4. Сувенирной печатью на различных материалах – керамика, стекло, диски, текстиль

5. Созданием буклетов и книжных изданий4

6. Распечаткой документов с различных электронных изданиях.

Кому актуально пользоваться услугами копицентров?

1. В первую очередь, копировальные центры предназначаются для учащихся различных заведений – школа, университет и так далее. Это связано с тем, что полиграфичесик организации исключили полностью необходимость писать рефераты и другие документы вручную;

2. Многие копировальные центры располагаются прямо в офисных помещениях. Копировальный центр актуален для сотрудников офисов, ведь они занимаются непосредственно с бумажными носителями;

3. Копицентры находятся везде – у метро, в университетах, на каждом шагу в больших городах.

Преимущества копировального центра

1. Универсальность – подходят студентам, рекламным компаниям, офисным работникам;

2. Наличие профессионального оборудования – вы сможете не беспокоиться за качество продукции;

3. Ассортимент расходных материалов – полиграфические компании имеют в доступе бумагу разного формата, фотобумагу, ламинат и так далее.

4. Наличие разных типов печати – цифровые и не только;

