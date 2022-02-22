Ювелирные тренды: ВЕСНА 2022

18:24 22.02.2022

Весна – это, определенно, время расцвета и преображения.

Солнце и весенний воздух как бы навевают людям желание быть легкими и обновленными. И одним из способов расстаться с оковами зимнего грузного периода – это приобрести модное и эффектное ювелирное украшение, которое подчеркивало бы индивидуальность. Купить золотую цепочку - это легко, но купить красивую и модную золотую цепочку - это задача со звездочкой. Сейчас мы поговорим про главные тренды в области ювелирных украшений.

Тренды. Весна. 2022

Можно заметить, что весна 2022 окутана трендами, связанными с детской игривостью и неподдельном яркостью. Повседневные луки дополняют браслеты и подвески с яркими цветными камнями, фигурками звезд, сердечек и животных. И это «детство» - отнюдь не инфантильность дизайнеров, а желание пробудить Вашего внутреннего ребенка!

«И пусть удача всегда будет с Вами» - тренд весны 2022

Мистицизм – это еще один бич современного поколения. Сложно найти человека, который в 2022 году не доверял современным гороскопам, картам таро, мистическим свойствам украшений. Именно по этой причине становятся популярны украшения «на удачу», заряженные на успех. Среди таких украшений выделяются кулоны с четырехлистным клеверов, золотые цепочки с кулонами в форме подковы и с другими элементами удачи, браслеты с красной нитью и так далее.

Золото, золото и еще раз золото

Как уже говорилось ранее, весна – это время воздушности. Сейчас как никогда актуальны золотые украшения без камней. Минимализм ювелирного изделия притягивает взгляды и впечатляют зрителей роскошью без использования сложных декораций. Примером являются украшения бренда Francelli™ (Италия), в частности коллекция Meteora.

Многослойность – это искусство, или как модно комбинировать украшения

В этом процессе самое сложное – это добиться идеального баланса, не перейти черту дозволенного – обойтись без чрезмерной пышности, но и не выглядеть слишком пусто. Ключ к балансу – это использование контраста в составлении сочетаний. Можно смешивать изделия разной длины и разных текстур для создания многослойного гармоничного образа.

Ознакомиться более подробно с трендами и с ювелирными новинками вы можете на сайте https://stolychnashop.com.ua/.

