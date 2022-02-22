Ювелирные тренды: ВЕСНА 2022

Весна – это, определенно, время расцвета и преображения.

 Солнце и весенний воздух как бы навевают людям желание быть легкими и обновленными. И одним из способов расстаться с оковами зимнего грузного периода – это приобрести модное и эффектное ювелирное украшение, которое подчеркивало бы индивидуальность. Купить золотую цепочку - это легко, но купить красивую и модную золотую цепочку - это задача со звездочкой. Сейчас мы поговорим про главные тренды в области ювелирных украшений. 

Тренды. Весна. 2022

Можно заметить, что весна 2022 окутана трендами, связанными с детской игривостью и неподдельном яркостью. Повседневные луки дополняют браслеты и подвески с яркими цветными камнями, фигурками звезд, сердечек и животных. И это «детство» - отнюдь не инфантильность дизайнеров, а желание пробудить Вашего внутреннего ребенка!

«И пусть удача всегда будет с Вами» - тренд весны 2022

Мистицизм – это еще один бич современного поколения. Сложно найти человека, который в 2022 году не доверял современным гороскопам, картам таро, мистическим свойствам украшений. Именно по этой причине становятся популярны украшения «на удачу», заряженные на успех. Среди таких украшений выделяются кулоны с четырехлистным клеверов, золотые цепочки с кулонами в форме подковы и с другими элементами удачи, браслеты с красной нитью и так далее.

Золото, золото и еще раз золото

Как уже говорилось ранее, весна – это время воздушности. Сейчас как никогда актуальны золотые украшения без камней. Минимализм ювелирного изделия притягивает взгляды и впечатляют зрителей роскошью без использования сложных декораций. Примером являются украшения бренда Francelli™ (Италия), в частности коллекция Meteora.

Многослойность – это искусство, или как модно комбинировать украшения

В этом процессе самое сложное – это добиться идеального баланса, не перейти черту дозволенного – обойтись без чрезмерной пышности, но и не выглядеть слишком пусто. Ключ к балансу – это использование контраста в составлении сочетаний. Можно смешивать изделия разной длины и разных текстур для создания многослойного гармоничного образа.

Ознакомиться более подробно с трендами и с ювелирными новинками вы можете на сайте https://stolychnashop.com.ua/.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс предлагает ввести зеленый налог в России. Что это, если не вредительство?
Войну на Украине могут остановить только украинцы
Трижды уничтоженная 6-я армия вермахта. Так кто кого закидывал трупами?
Признание ДНР и ЛНР: быть или не быть?
Признание ДНР и ЛНР: быть или не быть?
Избранное
Сколько хранить маринованное мясо?
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Такая разная Ирина Рахманова
«Не протянуть уже в ближней перспективе»: в инфляции обвинили страдающих от нее же людей
«Коронавирус — это настойчивое предложение измениться, задуматься, переосмыслить — туда ли идет человечество»
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
Нюрнберг – это не только история