Подготовка покойника к погребению в Минске

15:37 1.03.2022

Когда умирает пожилой человек, не всегда родственники испытывают сильную скорбь.

Но ведь "гостья с косой" может забрать и молодого, у которого вся жизнь впереди. У французского ученого Блеза Паскаля по этому поводу есть мудрая цитата: "Лучше умереть, не думая о смерти, чем думать о ней, даже когда она не грозит". Но в любом случае, когда пришлось столкнуться с такой трагедией, нужно готовиться к похоронам.

Правильная подготовка покойника

Казалось бы, человек умер, осталось лишь его безжизненное тело. Его можно похоронить в любом виде, потому что впереди предстоит только разложение в земле. Но по устоявшимся традициям нужно правильно позаботиться о покойнике. Ведь тело потом воскреснет на последний Суд Божий.

1. Обмывание покойника, которое выполняется в любом случае.

2. Бальзамирование, если похороны хотя бы на несколько дней откладываются.

3. Косметический туалет умершего, чтобы он имел вид просто спящего человека.

4. Одевание в наряд, который обычно доставляется в морг.

Важно добиться того, чтобы соседи, коллеги по работе, да и все остальные, пришедшие на похороны, могли запомнить умершего в естественном виде. И не играет роли, планируется погребение на кладбище или дело касается кремации. Все равно должна проводиться панихида, которая сегодня представляет процедуру прощания.

Подготовка тела дома

Сегодня в Минске вполне возможна подготовка тела покойника и на дому. Это касается ситуации, если не понадобится вскрытие в морге. Такое бывает, когда вызванный врач на месте дает полную гарантию, что послужило причиной смерти. В таком случае порядок действий ничем не отличается от того, что выполняется в морге. Теперь вполне возможно и бальзамирование в домашних условиях. Но должен использоваться инъекционный или же поверхностный метод. Особое внимание уделяется тем частям тела, которые остаются открытыми. Например, это кисти рук, а также полностью вся голова. Но после панихиды обязательно надо не только проветрить, но еще и продезинфицировать помещение.

Намного проще в Минске будет подготовить покойника к захоронению, если воспользоваться помощью или подсказками профессионала. Для этого стоит обратиться в компанию под названием ООО "Похоронная служба Ритуал". У нее имеется свой сервис https://ритуал.бел, доступный в любое время дня и ночи. Это особенно важно, когда в ночное время приходится вызывать ритуального агента. В этой компании предлагают не только услуги, но также гробы и остальные траурные товары. Расценки самые низкие по городу. Сюда за помощью могут обращаться и жители Минской области.

