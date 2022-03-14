Независимый мессенджер Gem4me: резервный вариант для блогеров, экспертов и бизнесменов

18:31 14.03.2022

В последние недели жизнь многих из нас изменилась. Если раньше ограничения и блокировки популярных сервисов, таких как Youtube, TikTok, Facebook, казались страшным сном, то сегодня это стало реальностью.

Содержание:

— Почему стоит выбрать мессенджер Gem4me?

— каналы;

— Gem4me MarketSpace;

— Подведем итоги

Конечно, можно сокрушаться и расстраиваться по этому поводу, но гораздо более эффективный вариант – подобрать сервис, который сможет решить все ваши рабочие задачи. Например, приложение Gem4me мессенджер для ведения тематических каналов, продвижения товаров, услуг и общения с людьми по всему миру.

Почему стоит выбрать мессенджер Gem4me?

Приложение появилось в 2016-м. В первый же год его пользователями стали более 3 миллионов человек из разных уголков планеты, а сейчас активная аудитория мессенджера Gem4me – более 12 миллионов.

На сегодня эту площадку для общения, продвижения и торговли можно назвать одной из самых удобных и безопасных платформ для бизнеса, и вот почему:

мессенджер независим, поэтому ему не грозят блокировки, как более известным аналогам;

личные данные пользователей надежно защищены многоступенчатой системой безопасности;

приложение можно использовать как для общения с близкими, так и для работы;

удобный и понятный интерфейс – гарантия того, что не придется долго разбираться с функционалом;

чтобы начать работу, достаточно скачать мессенджер и зарегистрироваться в 1 клик – привязать номер телефона;

доступна как мобильная, так и web-версия, при этом для работы с ПК телефон понадобится 1 раз – чтобы ввести код из СМС, отправленного на привязанный номер.

Блогеры, эксперты и владельцы магазинов могут развивать бизнес в каналах и на встроенном маркетплейсе. Рассмотрим эти варианты подробнее.

Каналы

В приложении Gem4me каждый пользователь может создать и продвигать собственный канал. Здесь блогеры и эксперты общаются с подписчиками, пишут посты и статьи с современной версткой. Также доступно размещение фотографий, видеороликов и аудиозаписей в неограниченном количестве.

В 2022 году владельцы каналов могут проводить прямые эфиры, аналогичные тем, что так популярны в других соцсетях и мессенджерах. Лимита по количеству трансляций и их длительности нет.

Чтобы запустить прямой эфир, достаточно нажать соответствующую кнопку. И не забудьте заранее предупредить подписчиков о старте – так к вам присоединится максимальное количество пользователей. Во время трансляции участники стрима могут отправлять реакции. Совсем скоро (в апреле 2022) появятся и комментарии.

Отметим еще раз, что мессенджер Gem4me вне политики, ему не грозят блокировки, как многим другим приложениям. В каналах вы можете публиковать статьи и проводить прямые эфиры на любые темы, не нарушающие общечеловеческие законы.

Gem4me MarketSpace

В мессенджере также можно продавать товары и услуги на платформе Gem4me MarketSpace. Это полноценный маркетплейс, где вашими покупателями станут пользователи из разных стран.

Создать магазин могут как физические, так и юридические лица. Регистрация простая и не займет более 5-10 минут. Добавляйте товары на витрину, делайте эффектные описания, загружайте привлекательные фотографии – и начинайте продавать в Gem4me MarketSpace.

Для общения с людьми из других стран пользователям доступен специальный бот, который не просто автоматически переводит слова, но выстраивает осмысленные фразы. Благодаря этому собеседники без проблем понимают друг друга.

Подведем итоги

Таким образом, в качестве альтернативного варианта для ведения блога и продаж приложение Gem4me подходит идеально. В нем можно спокойно работать, не опасаясь, что завтра контент заблокируют. Кроме того, разработчики регулярно сообщают об обновлениях, которые делают мессенджер еще более удобным и безопасным.