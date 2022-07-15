Владимир Валерьевич Сойфер Отзывы плохие и хорошие

02:28 15.07.2022

Владимир Валерьевич Сойфер – американский хирург-имплантолог имеет за плечами двадцатипятилетний стаж работы в сфере имплантологии и протезирования, челюстно-лицевой хирургии, реконструктивной хирургии, а также подтяжка лица, подтяжка лица смас, блефаропластика.

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По мимо всего прочего, приоритет в своей деятельности доктор отдает эстетической стоматологии.

Американский хирург выражает свою заинтересованность в развитии современных путей имплантации и протезированию зубного ряда, с целью его восстановления. Заслугой доктора можно считать первую в России имплантацию по протоколам "Все-на-4" и "Все-на-6", которая была осуществлена более пятнадцати лет назад. Пациенты с разных уголков России хотят попасть в Центр Имплантации, ведь другие клиники отказывают им в приемах из-за разных особенностей, например, из-за выраженной атрофии костной ткани. Но Сойфер готов принять и оказать лечение даже в таких случаях, благодаря работе, основанной на современных методиках, которые доказали свою эффективность на практике. В клинике специалиста пациенты могут получить лечение по протоколам одноэтапной имплантации, где возможно осуществление мгновенной нагрузки "ALL-ON-4" и "ALL-ON-6".

Владимир Валерьевич Сойфер проводит сложнейшие операции, например, скуловую имплантацию без необходимости наращивания костной ткани при сильной атрофии, уже более двух десятков лет, шестнадцать из которых в России. Врач состоит в членстве некоторых авторитетных медицинских организаций - Стоматологическое общество Северной Вирджинии (NVDS), Ассоциация стоматологов Вирджинии (VDA), Американская ассоциация имплантологии (AAID), Международный колледж краниомандибулярной ортопедии, Международная Ассоциация Современной Эстетической Стоматологии и другие.

В списке образовательных достижений у доктора Сойфера имеется ученная степень бакалавра в Университете штата Охайо и успешное окончание Университета Пенсильвании. Также стоит сказать, что клиническую практику специалист проходил на кафедре Университета Джоржтауна. По мимо всего прочего, американский имплантолог получил степень кандидата медицинский наук.

Часть своей практической деятельности хрг отдал кафедре МГМСУ. В то время, доктором были освоены все разновидности хирургических вмешательств в области челюстно-лицевой зоны, среди них можно выделить: реконструкцию средней зоны лица при врожденных и посттравматических деформациях височно-теменными аутотрансплантатами, резекцию новообразований, остеопластику и другие.

В настоящее время Владимир Валерьевич Сойфер является главой Центра Имплантации «American Dental». Главной целью доктора, совмещающего клиническую и управленческую деятельность, является внедрение современных зарубежных и отечественных технологий в свой Центр Имплантации.



Сойфер Владимир Валерьевич Отзывы по ссылке.