Алина Моносова: эмоциональное выгорание и профдеформации у работников малого и среднего бизнеса

23:53 29.01.2024

Сейчас мир преодолевает множество испытаний: перед человечеством стоят сложные геополитические, экономические, экологические и демографические проблемы, а личностьиспытывает страх перед современной жизнью и будущим, не чувствуя стабильности.

Особенно это относится к тем, кто не имеет серьезных капиталов, — работникам малого и среднего предпринимательства. О некоторых особенностях исследования эмоционального выгорания и профессиональной деформации в этой среде расскажет нам психолог Алина Моносова.

По ее словам, отсутствие ощущения безопасности стремительно исчезает из пространства социума, нередко приводя к психологическим заболеваниям.

А как было в СССР?

Моносова Алина Леонидовна напоминает, что еще не в таком далеком прошлом, гражданин СССР имел не только обязанности, но и права, и гарантии, а именно:

право на труд гарантировало, что человек будет обеспечен работой и стабильным заработком;

право на образование гарантировало бесплатное воспитание и качественное образование;

право на отдых гарантировало возможность полноценного отдыха и бесплатного оздоровительного лечения;

право на материальное обеспечение в старости гарантировало получение достойной пенсии;

право на охрану здоровья гарантировало бесплатное медицинское обслуживание персоналом с высоким уровнем квалификации;

право на здоровый образ жизни гарантировало предоставление бесплатных или льготных возможностей отдыха, спортивного и интеллектуального развития, в частности, летние детсадовские и пионерские лагеря, спортивные секции;

право на жилую площадь гарантировало, что каждый гражданин будет бесплатно наделен жилым помещением;

право на защиту жизни, неприкосновенность жилища и личности гарантировало, что никто не станет собирать, хранить и использовать личную информацию, создавать угрозу его здоровью и имуществу.

Моносова Алина Леонидовна вовсе не призывает идеализировать СССР, но отмечает, что тогда человек был более стабилен и психологически здоров, чем в наши дни.

Работа и стресс

В условиях, когда гарантия стабильности исчезает из всех сфер жизнедеятельности, а реальность становится агрессивной, трудовая деятельность становится фундаментом личности и ее семьи. Работа — это и источник заработка на жизнь, и способ самореализации, и построение карьеры.

Но психолог Алина Моносова отмечает, что россияне все чаще сталкиваются с тем, что работа приносит не удовлетворение, радость, спокойствие, стабильность, но и вызывает усталость, раздражение, стресс, депрессию. Обилие хронических стрессов на рабочем месте становится причиной развития синдрома эмоционального выгорания. Слова эксперта подтверждаются результатами опроса ВЦИОМ, опубликованными летом прошлого года. 57% опрошенных признали, что находятся в стрессовом состоянии. Главными источниками стресса для россиян оказались работа (22%), спецоперация на Украине (20%), нестабильное финансовое положение, кредиты, нехватка денег и потеря близких (11%).

«Такая тенденция негативно влияет на рынок труда. Работники, оказываясь под действием эмоционального выгорания, не могут качественно выполнять свои обязанности, уходят от ответственности, теряют интерес к результатам деятельности, ведут пассивный образ, не стремятся к карьерному и интеллектуальному росту, стараются меньше работать, сопротивляются дополнительной нагрузке. Процент таких работников растет с каждым годом», — говорит Моносова Алина Леонидовна.

Причины эмоционального выгорания

Часто работа в малом и среднем бизнесе связана с высокими нагрузками, ненормированным рабочим днем, давлением со стороны высшего и среднего управленческих звеньев, спецификой профессиональной деятельности, неэффективностью системы мотивации высоким уровнем ответственности, отсутствие корпоративной среды и психологической поддержки. За ошибки работников наказывают по закону (замечание, выговор, увольнение) и по внутренним правилам компании (устные замечания, штрафы, лишением премий, выговорами, увольнением). В результате работники находятся в состоянии постоянного стресса, переносят работу в дом, стирая границы между семейными и рабочими отношениями. Это усугубляет эмоциональное, психическое и физическое состояние личности, лишает ее ощущения социальной и финансовой защищенности.

Алина Моносова уверена: «Признание и понимание причин эмоционального выгорания и профессиональной деформации необходимы для нейтрализации и недопущения их развития у работников малого и среднего бизнеса, и как следствие, для повышения эффективности деятельности компаний и формирования положительного психологического климата».

Несколько слов о нашем эксперте

Биография Алины Моносовой очень насыщенна. Выпускница МГИМО успела поработать и в дирекции Первого канала, и в строительной сфере, и получить второе высшее образование в области психологии.