В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне выплаты за долгий брак
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне выплаты супругам, прожившим в браке не менее 30 лет.
«Во многих регионах подобная практика существует, но важно, чтобы независимо от бюджетных возможностей субъектов государство на федеральном уровне демонстрировало поддержку крепких семейных отношений», — приводит слова Нилова агентство РИА Новости.
Ранее в феврале в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий выплаты: 30 тыс. рублей — к 30-летию совместной жизни, 40 тыс. — к 40-летию, 50 тыс. — к 50-летию, 60 тыс. — к 60-летию и 70 тыс. — к 70-летию брака. Документ не прошёл, однако парламентарий подчеркнул, что работа над инициативой продолжится.
По его словам, планируется запросить актуальные данные о региональных мерах поддержки и при подготовке бюджета на 2026 год обсудить тему повторно. Доработанный проект планируется направить в правительство для заключения в формате межфракционной инициативы.
