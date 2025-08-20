В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне выплаты за долгий брак

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне выплаты супругам, прожившим в браке не менее 30 лет.

«Во многих регионах подобная практика существует, но важно, чтобы независимо от бюджетных возможностей субъектов государство на федеральном уровне демонстрировало поддержку крепких семейных отношений», — приводит слова Нилова агентство РИА Новости.

Ранее в феврале в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий выплаты: 30 тыс. рублей — к 30-летию совместной жизни, 40 тыс. — к 40-летию, 50 тыс. — к 50-летию, 60 тыс. — к 60-летию и 70 тыс. — к 70-летию брака. Документ не прошёл, однако парламентарий подчеркнул, что работа над инициативой продолжится.

По его словам, планируется запросить актуальные данные о региональных мерах поддержки и при подготовке бюджета на 2026 год обсудить тему повторно. Доработанный проект планируется направить в правительство для заключения в формате межфракционной инициативы.

  2. 20.08.2025, 16:45
    Гость: Николай

    А почему он был бездетным и откуда появился его псевдоним, ведь настоящая его фамилия Ульянов, а ещё существует предположение, что этот псевдоним он взял от названия блюда из мухоморов.

  3. 20.08.2025, 16:45
    Гость: Этто

    где то 400 долларов! Вапросс - каждый месяц выплаты али только в год? Налоги будут снимать? Нам бы в штатах такие выплаты - можно было бы в магаз 3 раза сходить...на халяву (хотя это наши же налоговые бабки)

  4. 20.08.2025, 16:11
    Гость: Но это же надо делать!

    Развивать многонациональность - евроазийское святое дело. Но только не европеоидную, вот это ни в коем случае

