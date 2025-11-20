Матвиенко заявила о многополярности современной моды
Сейчас мир моды становится многополярным, а монополия западных брендов уходит в прошлое. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с представителями легкой промышленности и креативных индустрий государств СНГ и стран дальнего зарубежья на форуме «Содружество моды», пишут «Ведомости».
Она отметила, что в форуме принимают участие около 2500 представителей. По мнению Матвиенко, такая заинтересованность говорит о стремлении нынешнего мира моды к многополярности.
«Для дизайнеров предприятий стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, наоборот, открываются новые возможности», – добавила она, говоря об уходе в прошлое первенства западных брендов.
