Матвиенко заявила о многополярности современной моды

18:32 20.11.2025

Сейчас мир моды становится многополярным, а монополия западных брендов уходит в прошлое. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с представителями легкой промышленности и креативных индустрий государств СНГ и стран дальнего зарубежья на форуме «Содружество моды», пишут «Ведомости».

Она отметила, что в форуме принимают участие около 2500 представителей. По мнению Матвиенко, такая заинтересованность говорит о стремлении нынешнего мира моды к многополярности.

«Для дизайнеров предприятий стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, наоборот, открываются новые возможности», – добавила она, говоря об уходе в прошлое первенства западных брендов.