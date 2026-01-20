Умер Валентино Гаравани — легенда высокой моды и эпоха стиля

13:16 20.01.2026

Итальянский кутюрье Валентино Гаравани, создатель одного из самых влиятельных домов моды XX века — Valentino, скончался на 94-м году жизни. Как сообщает издание Women’s Wear Daily, дизайнер умер в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.

Церемония прощания с маэстро состоится 21 и 22 января. Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-Маджоре — одном из главных храмов Вечного города.

Будущий законодатель моды родился в 1932 году в североитальянском городе Вогера. Имя Валентино он получил в честь звезды немого кино Рудольфа Валентино. Профессиональное образование Гаравани получил в Милане, где учился в Академии искусств, а затем продолжил обучение в Париже — в школе при Синдикате высокой моды. Там же он прошел стажировки у признанных мастеров французской моды Жана Дессе и Ги Лароша.

Вернувшись в Италию, Валентино открыл в Риме собственное ателье, а в начале 1960-х годов вместе с деловым партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды Valentino. Как отмечает Corriere della Sera, ключевым этапом в его карьере стал 1962 год: показы коллекций во Флоренции и Нью-Йорке принесли дизайнеру международное признание.

Клиентками Valentino стали иконы своего времени — Одри Хепберн, принцесса Маргарет, Марелла Аньелли, Жаклин де Риб, получившая титул «последней королевы Парижа», а также Жаклин Кеннеди и другие представительницы мировой элиты.

За десятилетия существования бренд несколько раз переходил из рук в руки; с 2012 года он принадлежит катарской инвестиционной группе Mayhoola. Сам Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти покинули компанию в 2007 году. В последние годы они сосредоточились на работе собственного фонда, поддерживающего проекты в сфере моды и искусства.