Семейную медиацию включили в перечень полезных услуг

Правительство РФ расширило перечень общественно полезных услуг, добавив в него медиативную помощь семьям с детьми. Это решение позволит некоммерческим организациям, работающим в сфере семейной медиации, рассчитывать на государственную поддержку, включая гранты, пишет агентство ТАСС

Ранее в список уже входили психологическая, педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям. Теперь к ним официально добавили и медиацию — процедуру мирного урегулирования споров с участием независимого посредника. До этого НКО, оказывавшие именно медиативные услуги, не могли претендовать на господдержку из-за формального отсутствия такой позиции в перечне.

Параллельно власти планируют ввести обязательное досудебное урегулирование бракоразводных процессов с применением медиации. Планируется, что на время процедуры судебные разбирательства смогут приостанавливаться, а перед обращением в суд стороны должны будут проходить информационную встречу с медиатором — особенно если спор затрагивает интересы детей.

Также предполагается определить федеральный орган, который будет курировать госполитику в сфере медиации, создать единый реестр медиаторов и наладить информирование граждан о возможности использовать медиацию даже на стадии исполнения судебных решений.

Подготовкой законодательных изменений займутся Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Реализация инициативы намечена на 2026–2027 годы.

  1. 19.02.2026, 13:08
    Гость: Подлизе "да"

    Чем ОНА, УСЛУГА, хорошА, что принудительная???Кому надо к психологу обратится.
    Но самом деле всё фигня, если люди не хотят жить вместе.

    Бывает, что люди ДАЖЕ ПОСЛЕ + исполнения судебных решений.+

    сходятся и даже женятся ОБРАТНО.
    НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ.
    Отстаньте от людей!

  2. 19.02.2026, 13:05
    Гость: ШО

    орган, который будет курировать госполитику в сфере медиации, создать единый реестр медиаторов и

    Читать полностью: https://www.km.ru/stil/2026/02/19/brak-problemy-i-resheniya/921477-semeinuyu-mediatsiyu-vklyuchili-v-perechen-poleznyk

    ЕЩЁ ОДИН ОРГАН и РЕЕСТР?

    Чья ДОЧА будет заведовать ЭТИМ пардон ОРГАНОМ?

    КАК МЫ ЖИЛИ В СССР, который по на селению и территории был намного больше РФ
    БЕЗ
    РЕЕСТРОВ
    МЕДИАТОРОВ
    СЛЕЖКИ -да следили, но за кем надо следили, а не поголовно как сейчас.

    Пример. Человек совершил уголовное преступление и затерялся на просторах СССР.
    Почте была дана команда "следить за письмами, которые приходят семье беглого"
    ОДНАЖДЫ он написал жене, с почты сообщили в органы, его нашли, судили и посадтили)
    НАШЛИ. Без БАЗДАННЫХ и КОМПЬЮТЕРОВ, в огромном ССССР.

    и РОЖАЛИ без материнских капиталов , и прочих плюшек

    ЗАТО У НАС БЫЛИ: УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, бесплатные МЕДИЦИНА, УЧЕБА,ЖИЛЬЁ(да-да, при тех же налогах), символическая плата за квартиру и электроэнергию, НЕ БЫЛО РЕКЛАМЫ по ТВ и РАДИО. и ИНТЕРНЕТА тоже не было.
    А ВСЁ РАБОТАЛО ЧЁТКО.
    Вдобавок нам по сту раз в день не трындели о ядерном пепле и бомбах.
    НИКАКИХ МОШЕННИКОВ НЕ БЫЛО.
    Люди спокойно снимали телефонную трубку и открывали входную дверь.

  3. 19.02.2026, 12:54
    Гость: А СУДЬИ, в смысле МЕДИТАТОРЫ

    КТО?
    Такие же разведённые ,тьфу!
    Достали уже, в РОССИЙСКОЙ АТМОСФЕРЕ-воздухе УЖЕ более 10/десяти /лет витает АГРЕССИЯ.
    Спецом разжигаемая и поддерживаемая государственными СМИ.
    Прям ВЕСЬ МАИР ПРОТИВ НАС.
    Параллельно истеричная кампания РАЖАЙТЕ!
    Кто вам в ...такое ВРЕМЯ РАЖАТЬ БУДЕТ???

    А подростки впитыааюрт напряженость и истерию и на этом фоне совершаюрт нападения.
    КТО ВАМ В ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ РАЖАТЬ БУДЕТ?

    По уму надо прекратить истерию и заняться ЭКОНОМИКОЙ.
    Но ни того , ни другого в обозримом будущем не предвидится.

    ТОГДА ОТСТАНЬТЕ ОТ ЛЮДЕЙ И НЕ ЛЕЗЬТЕ В ИХ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ......

5 главных вопросов туроператору об отдыхе в период ограничений
