Семейную медиацию включили в перечень полезных услуг
Правительство РФ расширило перечень общественно полезных услуг, добавив в него медиативную помощь семьям с детьми. Это решение позволит некоммерческим организациям, работающим в сфере семейной медиации, рассчитывать на государственную поддержку, включая гранты, пишет агентство ТАСС.
Ранее в список уже входили психологическая, педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям. Теперь к ним официально добавили и медиацию — процедуру мирного урегулирования споров с участием независимого посредника. До этого НКО, оказывавшие именно медиативные услуги, не могли претендовать на господдержку из-за формального отсутствия такой позиции в перечне.
Параллельно власти планируют ввести обязательное досудебное урегулирование бракоразводных процессов с применением медиации. Планируется, что на время процедуры судебные разбирательства смогут приостанавливаться, а перед обращением в суд стороны должны будут проходить информационную встречу с медиатором — особенно если спор затрагивает интересы детей.
Также предполагается определить федеральный орган, который будет курировать госполитику в сфере медиации, создать единый реестр медиаторов и наладить информирование граждан о возможности использовать медиацию даже на стадии исполнения судебных решений.
Подготовкой законодательных изменений займутся Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Реализация инициативы намечена на 2026–2027 годы.
Читать полностью: https://www.km.ru/stil/2026/02/19/brak-problemy-i-resheniya/921477-semeinuyu-mediatsiyu-vklyuchili-v-perechen-poleznyk
