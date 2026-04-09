Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на «российской полке»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия первыми попадут на "российскую полку", сообщил статс-секретарь —замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

"Мы все уже полюбили эти товары, могу сказать на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах", — рассказал он РИА Новости.

В прошлом году министерство подготовило законопроект, который обяжет торговые сети и маркетплейсы выделять специальные полки или витрины для непродовольственных товаров российского производства. Инициатива направлена на продвижение отечественной продукции.

Документ должен был вступить в силу с 1 марта, но сроки перенесли на год. Его рассмотрение в Госдуме намечено на весеннюю сессию.