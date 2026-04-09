Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на «российской полке»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия первыми попадут на "российскую полку", сообщил статс-секретарь —замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

"Мы все уже полюбили эти товары, могу сказать на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах", — рассказал он РИА Новости.

В прошлом году министерство подготовило законопроект, который обяжет торговые сети и маркетплейсы выделять специальные полки или витрины для непродовольственных товаров российского производства. Инициатива направлена на продвижение отечественной продукции.

Документ должен был вступить в силу с 1 марта, но сроки перенесли на год. Его рассмотрение в Госдуме намечено на весеннюю сессию.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2026, 12:38
    Гость: Мы все уже полюбили эти товары

    Кто его уполномочил заявлять от имени "всех" и какие именно товары? М.б. именно он и любит, например, предметы женской гигиены, но нормальные мужчины в подобной любви не замечены, да и большинство женщин ими пользуются, а не любят!

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации