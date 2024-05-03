Как выбрать производителя пластиковых окон

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе оконной фирмы и как не попасть на недобросовестных подрядчиков

Пластиковые окна– покупка на десятилетия, поэтому грамотный подход к выбору производителя – правильная стратегия, которая приведет к результату «установил и забыл».

Ниже 6 факторов, на которые надо обращать внимание при выборе лучшего производителя пластиковых окон для своего дома.

Подробность спецификации

Скупая на информацию смета – первый тревожный звонок. Плохо, если предложение слишком лаконичное и без конкретики:

  • Продавецхочет скрыть бренды реально используемых материалов. На словах это профиль Rehau c фурнитурой Roto, но, если это не указано в смете, окно может быть изготовлено из какого угодно профиля, с китайской фурнитурой и дешевым уплотнителем.
  • К моменту установки, когда уже внесена предоплата, внезапно выяснится, что надо что-то доплатить. В смете эти позиции будут отсутствовать.

Класс оконного профиля

Здесь дело обстоит проще. Сейчас надо постараться, чтобы купить сомнительный никому неизвестный оконный профиль. Что это будет: Rehau, Veka, KBE, Deceuninck, Kommerling или что-то другое – не имеет большого значения. Все профили надежные и теплые.

Надо только определиться с классом профиля: шириной и количеством камер. Более широкий профиль с большим количеством камер лучше сохраняет тепло.

Качество фурнитуры

От фурнитуры зависит, насколько окно будет комфортно в эксплуатации и как долго и беспроблемно будет открываться и закрываться.

Лучшие производители пластиковых окон используют только хорошую фурнитуру, которая при ежегодной профилактике служит десятилетия, не требует ремонта и регулировки.

Вот некоторые бренды, которым можно доверять: Roto, Siegenia, Maco, Geviss, UPT.

Качество стеклопакета

Стеклопакет – это только стекла в окне. Именно он отвечает за сохранение тепла и шумоизоляцию. Когда выбираете производителя пластиковых окон, отдавайте предпочтение заводам с полным циклом производства, которые сами делают стеклопакеты. Контроль качества в этом случае будет более тщательным.

Материал уплотнителя

Уплотнитель плюс хорошая фурнитура– залоггерметичности окна.

Лучше отдать предпочтение пластиковым окнам от производителя, который использует уплотнители из качественного синтетического каучука (EPDM) или термопластического эластомера (TPE).Они долговечные, эластичные, упругие, не дубеют и не трескаются от мороза или жары.

Установка пластиковых окон от производителя или нет – что лучше?

Оконный рынок устроен следующим образом – есть производители окон, которые делают, продают и устанавливают окна - одним из старейших таких игроков на рынке Санкт-Петербурга является Окна Панорама. Но есть и те, кто просто покупает окна у производителей, а далее перепродает. К последним относятся всевозможные частники и оконные фирмы однодневки. Они сами устанавливают окна, экономя на качестве монтажа, и, как правило, не дают гарантий на продукцию.

Покупая пластиковые окна от производителя, вы получаете официальную гарантию и платите за свое спокойствие, уверенность в качестве и долговечность.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД отверг идею обменять замороженные активы на возврат новых регионов
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Курьер — всем пример. Даже выпускникам Бауманки
Таджикистан заявил России протест из-за нарушения прав своих граждан
Избранное
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Пир во время чумы: «Алые паруса» свели на нет заклинания властей о вакцинации
Алёна Полынь рассказала о травле своего бизнеса
Приходит мир, который не ждали. Что для планеты означает конец прогресса
«Кощунственно звучат заявления о том, что новая сеть откроется 12 июня. Выходит, "Маконалдс", его прототипы и тени – это символ России?»
Дмитрий Ревякин поделился издержками своей «мировой славы»
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
LASCALA «Против ветра» (интернет-сингл)
Кошка Сашка «Сохрани» (интернет-сингл)
Марина Газманова: «Девочкам, воспитанным на сказках, трудно в жизни!»
«Я обратился к сфере происшествий лишь для того, чтобы показать несовершенство и деградацию отечественной системы управления страной»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации