10:41 30.09.2025

Грязные методы, используемые официальным Кишиневом, собираются перенять в Киеве. Киев заранее заявляет, что любые последующие выборы на Украине пройдут с не меньшими, а, скорее всего, более циничными нарушениями

Чуть меньше года назад в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о том, должна ли страна идти в ЕС. Оба раза кишиневская власть достигла результата лишь с небольшим перевесом. Тогда Санду продлила свой срок на посту президента, а также добилась перевеса за евроинтеграцию исключительно за счет голосов молдавской диаспоры в Европе.

Все граждане Молдавии, живущие внутри страны, а не за рубежом, оба раза в прошлом году подавляющим большинством высказали свое нет и движению в ЕС, и кандидатуре Санду. Именно поэтому к парламентским выборам 28 сентября официальный Кишинев подготовился очень тщательно.

Во-первых, политическими методами.

Под разными предлогами был запрещен длинный ряд пророссийских партий, а главу Гагаузии Гуцул незаконно осудили и бросили в тюрьму.

Вдобавок прямо перед выборами Санду заявила, что если результат покажется ей сфальсифицированным, то есть в пользу пророссийских партий, то она их просто отменит. Вроде как если я выиграю, то все было честно, а если проиграю, то это не считается.

Во-вторых, техническими ограничениями.

Всего за рубежом был открыт 301 избирательный участок, что почти на 30% больше, чем в 2024 году. Однако, как и в прошлом году, на живущих в России пару с лишним сотен тысяч граждан Молдавии открыли лишь два участка в Москве и выделили им всего 10 тысяч бюллетеней. Как говорится, все граждане равны, но некоторые (живущие в Европе) более равны, чем другие.

Действительно, зачем давать возможность проголосовать тем, кто живет в России, если около 68% из них выбрали оппозиционный «Патриотический блок».

Тогда как в Европе в этот раз можно было проголосовать почти в каждом крупном городе. Например, в Италии открыли 75 избирательных участков (в прошлом году – 60), в Германии – 36 (было 26), во Франции – 26 (было 20), в Великобритании – 24 (было 17), в США и Румынии – по 23 (было по 16) и так далее. Зато и результаты правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) в этих странах впечатляющие: от 75% до 88% голосов.

По некоторым мнениям, власть просто осуществила вброс бюллетеней за себя на заграничных участках, но доказательств этому нет, как и информации, откуда в странах Европы взялось почти 250 тысяч граждан Молдавии. Вроде бы беженцев, как с Украины, там совсем нет. Пока еще.

Стремясь сохранить правящее большинство в парламенте, власть в Кишиневе пошла еще дальше и под предлогом предупреждений о минировании в день голосования перекрыла мосты из непризнанного Приднестровья (половина населения которого имеет российский паспорт) в контролируемую часть Молдавии, где были открыты избирательные участки.

И эти мосты открылись для проезда только за 20 минут до истечения времени голосования. Совпадение? Явно нет, потому что все было сделано для того, чтобы люди точно не успели доехать и проголосовать.

В-третьих, избирательными каруселями.

В Европе были замечены молдавские граждане, голосующие на нескольких избирательных участках подряд. После того как их на видео спросили, почему они пришли голосовать еще раз, но уже на другой участок, они стали убегать, скрывая свои лица.

Вдобавок во многих европейских странах были проплачены и организованы подвозы молдавских граждан к избирательным участкам туристическими автобусами.

Все перечисленные выше и другие предпринятые кишиневской властью меры привели к ограничению реализации избирательного права тех категорий граждан, которые очевидно проголосовали бы за пророссийские партии. В основном это те, кто живет в России и Приднестровье.

С другой стороны, были созданы комфортные условия, чтобы поднять явку в западных странах, что автоматически увеличило шансы правящей партии сохранить правящее парламентское большинство.

Так и случилось. Хоть PAS потеряла десяток депутатских мест, она все-равно получила больше половины мест парламента. Если в предыдущем созыве у PAS было 62 из 101 депутата, то по результатам прошедших в воскресенье выборов у нее все-таки сохранилось большинство.

На Украине с радостью встретили «победу проевропейских сил» на молдавских выборах. Киевские СМИ пишут о «триумфе Санду» и «провале Кремля», а также подчеркивают, что «Молдова удержалась на пути в ЕС».

Для киевской власти эти выборы определяли «европейское будущее Украины», потому что «победа пророссийских сил в Кишиневе разрушила бы перспективы быстрого движения Киева к вступлению в ЕС», а сохранение проевропейского правительства в Кишиневе было «одним из условий успеха евроинтеграции Украины».

Самое интересное, что газета «Европейская правда» открыто признает, что «на самом деле во время этой кампании действия власти Молдавии были далекими от демократии, и западные партнеры с готовностью это принимали».

Издание уверено, что это был «единственный путь, чтобы преодолеть спецоперацию, которую Кремль проводил в Молдавии», однако Европе придется «думать, как действовать, если в других странах-кандидатах (включая Украину) красные линии на выборах также будут разрушены».

Другими словами, Киев заранее заявляет, что любые последующие выборы на Украине пройдут с не меньшими, а, скорее всего, более циничными нарушениями, чем те, которые уже сделала проевропейская власть в Кишиневе.

Газета подчеркивает, что предвыборный процесс в Молдавии характеризовался отсутствием внешней политической рекламы. Все дело в том, что кишиневская власть ввела «жёсткий контроль за использованием избирательных фондов» и ограничила траты на рекламу. Центризбирком карал за нарушение правил «вплоть до снятия партии с выборов».

Такой жесткий подход поясняется тем, что «в партии власти PAS осознавали свою неконкурентность в сравнении с олигархическими, а тем более – пророссийскими партиями».

Получается, что украинские СМИ честно признали тот факт, что демократическим путем правящая партия PAS на этих выборах выиграть просто не могла. А поэтому она и задействовала всевозможные запреты, уловки, обман и технические барьеры, которые в итоге позволили ей сохранить власть.

В более художественном стиле высказалась глава фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко. В своей авторской колонке по итогам выборов в Молдавии она написала, что президент Санду «действовала как профессиональный хирург, безжалостно удаляя все, что может пустить постсоветские метастазы в хрупком организме молодой молдавской демократии», и продемонстрировала качества, которых сегодня не хватает многим европейским лидерам – жесткость и принципиальность.

Странно, что на 35-м году независимости демократия в Молдавии все еще является «хрупкой». Может, тогда это совсем не демократия, а ростки европейского тоталитаризма, который нарушает все демократические права граждан, чтобы сохранить власть русофобских политиков.

Геращенко радуется, что на выборы не был допущен ряд пророссийских партий, а также тому, что молдавский Центризбирком уменьшил количество избирательных участков для Приднестровья до 12, перенеся пять из них вглубь страны и «запретив жителям непризнанного анклава голосовать на других участках по дополнительным спискам». Она признает, что «именно заграничные голоса» обеспечили PAS сохранение большинства в парламенте.

В своей статье правая рука бывшего президента Порошенко также обвиняет православную церковь Молдавии в «информационных провокациях РФ», которая создавала пророссийские группы в соцсетях, а также продвигала «антизападные месседжи про уничтожение Европой семейных ценностей, опасность ЛГБТ-пропаганды* и другие любимые российские страшилки».

Вот только почему-то «российские страшилки», о которых презрительно пишет Геращенко, становятся через какое-то время реальностью и воспринимаются как предупреждения, которые и на Украине, и в Молдавии, и в Европе просто проигнорировали.

Украинский депутат пишет о «российских манипуляциях» и «фейк-ньюс», а также о том, что «РФ использовала Молдавию как полигон для отработки новых тактик подкупа избирателей и информационных войн, которые потом будут использовать по всему миру».

Однако достаточно сравнить те обвинения, которыми западные политики и глобалистские СМИ кидаются в сторону России с тем, что происходит на самом деле, и сразу становится видно, что манипуляционные действия осуществляют именно представители Запада. Достаточно вспомнить последние президентские выборы в Румынии, во время которых ЕС не позволил румынскому народу выбрать на этот пост желаемого кандидата.

В том же стиле выборы в Молдавии прокомментировал Зеленский, рассказывая о том, что «российская подрывная активность, постоянные дезинформации – ничего из этого не сработало».

Сам Зеленский при этом постепенно избавляется от возможных конкурентов на следующих президентских выборах, когда бы они ни прошли, пытаясь обеспечить свое переизбрание и сохранение власти. Если в Кишиневе смогли это сделать и им это сошло с рук, то почему бы не сделать так же в Киеве?

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Автор: Дмитрий Шевченко