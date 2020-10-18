Трейд Такси: Сколько реально можно заработать в такси в 2025 году?

00:13 5.07.2025

Таксовать без плана — значит попасть в замкнутый круг из трат на бензин, аренду и комиссии. Как выйти на стабильный и высокий доход? Разберёмся с экспертами Трейд Такси.

Таксовать без плана — значит попасть в замкнутый круг из трат на бензин, аренду и комиссии. Как выйти на стабильный и высокий доход? Разберёмся с экспертами Трейд Такси. Покажем, сколько реально остаётся "чистыми", какие есть расходы и как новичку не прогореть в первые месяцы.

Как начать зарабатывать в такси

Для начала посмотрим, что из себя представляет профессия таксиста. Какие есть достоинства и недостатки в работе водителя такси?

Плюсы:

- ежедневный доход;

- не нужно высшее образование;

- таксопарк берёт на себя техобслуживание, налоги и работу с документами;

- доход зависит только от активности водителя.

Минусы:

- частые конфликты с клиентами;

- сидячая работа при постоянной концентрации;

- если авто своё — ремонт и обслуживание за счёт водителя;

- без помощи парка сложно стартовать.

Чтобы выйти на линию, нужно соответствовать базовым требованиям:

- возраст — от 21 года;

- стаж вождения — от 3 лет.

Документы:

- права категории "В ";

- медицинская справка (форма № 003-В/у);

- справка об отсутствии судимости по статье 328.1 Трудового кодекса.

Если используете свою машину, обязательно:

1. Добавьте автомобиль в реестр такси.

2. Зарегистрируйтесь как перевозчик.

Всё это можно сделать за несколько минут на Госуслугах. Документы будут готовы в течение недели.

Сколько можно заработать в такси: цифры 2025 года

Рассмотрим реальные доходы в крупных городах России. В столице цифры больше в 1,5–2 раза.

Обычно таксисты работают по 8 часов в день. Таковы требования Трудового кодекса. Ему следуют 65% водителей. Опираемся на них. Доход считаем чистый. Уже с вычетом всех комиссий и расходов. Тариф: эконом.

Доход таксиста за смену:

- день: 2.500–3.000. рублей;

- ночные или смены по 12–15 часов: до 4.500 рублей.

Доход таксиста в неделю:

- 7 тыс. – 10 тыс. рублей (вечера и выходные);

- до 15 тыс. рублей (8-часовые смены по будням);

- до 25 тыс. рублей (ежедневно по 10–15 часов).

Доход водителя такси за месяц:

- средний по стране — 60–70 тыс. (8-часовая смена);

- минимум — около 40 тыс.;

- максимум — до 150 тыс. (при переработках до 15 часов).

Что влияет на доход

Заработок зависит от множества факторов:

- количество заказов;

- расстояние поездок и время суток;

- бонусы от агрегатора (например, за работу в часы пик или низкий процент отказов);

- чаевые.

Расходы водителя такси

Без учёта расходов многие уходят в минус. Поэтому важно прогнозировать свой "рабочий" бюджет.

Основные траты:

- Аренда авто — от 1, 5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в сутки.

- Бензин — в среднем 1,2–2 тыс. рублей.

- Обслуживание (от мойки до ремонта) — 500–3,5 тыс. рублей в неделю.

- Комиссии агрегаторов — от 15 до 40%.

В сутки — 3.000–8.000 рублей. При хорошем планировании часть этих расходов можно сократить.

Советы новичкам от Трейд Такси

Мы работаем с водителями ежедневно. Помогаем начать и выйти на высокий доход. Что важно помнить:

1. Ведите учёт доходов и расходов

Покажет реальный доход и лишние траты.

2. Оформите ОСАГО с пометкой "такси"

Без этой отметки страховая может ничего не выплатить при аварии.

3. Аренда с выкупом: выгодная стратегия при правильном подходе

Аренда с выкупом может стать выгодным решением. Несмотря на то, что ежемесячные платежи незначительно выше обычной аренды, итоговая стоимость автомобиля оказывается ниже рыночной в 2–3 раза. При этом машина активно используется для работы, что делает её эксплуатацию ещё более экономически оправданной.

4. Не забывайте отдыхать

Усталость и сонливость — главные причины аварий у таксистов.

5. Работайте на рейтинг

Отказы от заказов не нравятся агрегаторам, и те выдают меньше заказов. Будьте вежливы с пассажирами. В конце поездки попросите поставить оценку.

Так стоит ли идти в такси в 2025 году?

Да. Сегодня спрос на водителей в таксопарках выше, чем когда-либо.

Нехватка кадров достигает 30%.

Работа в такси даёт свободу, гибкий график и возможность выйти на стабильный доход. С поддержкой опытных партнёров, таких как Трейд Такси, этот путь становится проще и выгоднее.