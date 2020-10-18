Трейд Такси: Сколько реально можно заработать в такси в 2025 году?
Таксовать без плана — значит попасть в замкнутый круг из трат на бензин, аренду и комиссии. Как выйти на стабильный и высокий доход? Разберёмся с экспертами Трейд Такси. Покажем, сколько реально остаётся "чистыми", какие есть расходы и как новичку не прогореть в первые месяцы.
Как начать зарабатывать в такси
Для начала посмотрим, что из себя представляет профессия таксиста. Какие есть достоинства и недостатки в работе водителя такси?
Плюсы:
- ежедневный доход;
- не нужно высшее образование;
- таксопарк берёт на себя техобслуживание, налоги и работу с документами;
- доход зависит только от активности водителя.
Минусы:
- частые конфликты с клиентами;
- сидячая работа при постоянной концентрации;
- если авто своё — ремонт и обслуживание за счёт водителя;
- без помощи парка сложно стартовать.
Чтобы выйти на линию, нужно соответствовать базовым требованиям:
- возраст — от 21 года;
- стаж вождения — от 3 лет.
Документы:
- права категории "В ";
- медицинская справка (форма № 003-В/у);
- справка об отсутствии судимости по статье 328.1 Трудового кодекса.
Если используете свою машину, обязательно:
1. Добавьте автомобиль в реестр такси.
2. Зарегистрируйтесь как перевозчик.
Всё это можно сделать за несколько минут на Госуслугах. Документы будут готовы в течение недели.
Сколько можно заработать в такси: цифры 2025 года
Рассмотрим реальные доходы в крупных городах России. В столице цифры больше в 1,5–2 раза.
Обычно таксисты работают по 8 часов в день. Таковы требования Трудового кодекса. Ему следуют 65% водителей. Опираемся на них. Доход считаем чистый. Уже с вычетом всех комиссий и расходов. Тариф: эконом.
Доход таксиста за смену:
- день: 2.500–3.000. рублей;
- ночные или смены по 12–15 часов: до 4.500 рублей.
Доход таксиста в неделю:
- 7 тыс. – 10 тыс. рублей (вечера и выходные);
- до 15 тыс. рублей (8-часовые смены по будням);
- до 25 тыс. рублей (ежедневно по 10–15 часов).
Доход водителя такси за месяц:
- средний по стране — 60–70 тыс. (8-часовая смена);
- минимум — около 40 тыс.;
- максимум — до 150 тыс. (при переработках до 15 часов).
Что влияет на доход
Заработок зависит от множества факторов:
- количество заказов;
- расстояние поездок и время суток;
- бонусы от агрегатора (например, за работу в часы пик или низкий процент отказов);
- чаевые.
Расходы водителя такси
Без учёта расходов многие уходят в минус. Поэтому важно прогнозировать свой "рабочий" бюджет.
Основные траты:
- Аренда авто — от 1, 5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в сутки.
- Бензин — в среднем 1,2–2 тыс. рублей.
- Обслуживание (от мойки до ремонта) — 500–3,5 тыс. рублей в неделю.
- Комиссии агрегаторов — от 15 до 40%.
В сутки — 3.000–8.000 рублей. При хорошем планировании часть этих расходов можно сократить.
Советы новичкам от Трейд Такси
Мы работаем с водителями ежедневно. Помогаем начать и выйти на высокий доход. Что важно помнить:
1. Ведите учёт доходов и расходов
Покажет реальный доход и лишние траты.
2. Оформите ОСАГО с пометкой "такси"
Без этой отметки страховая может ничего не выплатить при аварии.
3. Аренда с выкупом: выгодная стратегия при правильном подходе
Аренда с выкупом может стать выгодным решением. Несмотря на то, что ежемесячные платежи незначительно выше обычной аренды, итоговая стоимость автомобиля оказывается ниже рыночной в 2–3 раза. При этом машина активно используется для работы, что делает её эксплуатацию ещё более экономически оправданной.
4. Не забывайте отдыхать
Усталость и сонливость — главные причины аварий у таксистов.
5. Работайте на рейтинг
Отказы от заказов не нравятся агрегаторам, и те выдают меньше заказов. Будьте вежливы с пассажирами. В конце поездки попросите поставить оценку.
Так стоит ли идти в такси в 2025 году?
Да. Сегодня спрос на водителей в таксопарках выше, чем когда-либо.
Нехватка кадров достигает 30%.
Работа в такси даёт свободу, гибкий график и возможность выйти на стабильный доход. С поддержкой опытных партнёров, таких как Трейд Такси, этот путь становится проще и выгоднее.
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