Компания «ПОЛАТИ» в отзывах работников: условия труда и возможности

18:36 25.07.2025

Обзор отзывов работников о «ПОЛАТИ» — крупной строительной компании. Узнайте о вакансиях компании и условиях работы в ней. А также в данной статье вас ждут лайфхаки для успешного трудоустройства.

ООО «ПОЛАТИ» — строительная компания, которая более 10 лет занимается монтажом строительных лесов и подмостей на промышленных объектах, в основном в нефтегазовой сфере. Работает по всей России и в СНГ (Казахстан, Беларусь) и охватывает многие города — Братск, Нижнекамск, Липецк, Кстово, Уфа, Самару, Омск, Мурманск, Свободный (Амурская область), Норильск. Главный офис расположен в Московской области, учебные центры — в Мытищах, Екатеринбурге.

В отзывах о «ПОЛАТИ» работники часто отмечают белую зарплату, официальное оформление и возможности карьерного роста. Кто-то за пару лет из монтажника выбивается в бригадиры, а кто-то — из начинающего специалиста в руководители.

Какие вакансии есть в компании, каковы условия труда на вахте, и что пишут сотрудники в отзывах о «ПОЛАТИ»?

Вакансии в «ПОЛАТИ»: основные позиции и требования

Компания ищет мужчин 20–55 лет, физически крепких, без судимостей и хронических заболеваний. Образование не требуется — всех учат с нуля в собственных учебных центрах. В отзывах о работе в «ПОЛАТИ» пишут, что даже без опыта реально устроиться и начать зарабатывать. Какие позиции упоминаются чаще всего?

Монтажник строительных лесов (СЛИП)

Монтажники СЛИП — основа компании. Они собирают и разбирают строительные леса на объектах. Работа не из легких: необходимо тянуть длинные конструкции, ставить элементы для подвесных лесов, добавлять диагонали для устойчивости. Новичков учат в центрах, здесь же они сдают нормативы (подтягивания, отжимания, прыжки), теорию и практику. После учебы выпускники получат 1-й разряд СЛИП, через 60 смен — автоматически присваивается 2-й, далее квалификацию нужно подтверждать в ходе аттестации.

Работники в отзывах о «ПОЛАТИ» отмечают доход: «Зарплата намного выше, чем у конкурентов».

Промышленный альпинист

Альпинисты в основном занимаются нанесением антикоррозийного покрытия на высотные конструкции и монтированием сендвич-панелей. Пройти профессиональную подготовку можно также в одном из учебных центров компании. В отзывах сотрудников о «ПОЛАТИ» пишут о хороших перспективах: «Год был монтажником в Уфе, переучился на альпиниста, зарплата подросла, спасибо мастерам за помощь». Работа требует сноровки, но платят за нее, по словам трудящихся, соответствующе.

Изолировщик технологического трубопровода

Изолировщики занимаются изоляцией труб на промышленных объектах. Требования те же: физическая выносливость и необходимость пройти обучение. В отзывах отчетливо видна стабильность, которую дает компания: «Работаю в Братске изолировщиком, платят без задержек, кормят три раза в день». Новички без опыта могут выбирать любое из этих направлений и освоить новую для себя профессию.

Условия труда

Работа в «ПОЛАТИ» — это вахта на 60–80 смен (2,5–3,5 месяца) с межвахтовым отпуском 30 дней. График плотный: 6/1 или 13/1, по 10 часов в день плюс час на обед. Зарплата белая, платят два раза в месяц: аванс 30-го, основная часть — 15-го, на карту любого банка. Ставка зависит от СЛИПа, объекта и выработки. На 4-м СЛИПе реально зарабатывать до 180 тысяч в месяц, что с учетом полного обеспечения за вахту складывается в солидную сумму.

Компания обеспечивает сотрудников спецодеждой, инструментами и СИЗами, оплачивает дорогу в оба конца. Работники живут в общежитиях на объектах, реже — в квартирах. Трехразовое горячее питание организовано в столовых, на обед персонал доставляет служебный автобус. На некоторых объектах — например, в Омске и Благовещенске, — есть зоны отдыха с теннисными столами и спортзалами. Один сотрудник «ПОЛАТИ» делится отзывом о вахте: «В Свободном общагу дали, еда вкусная, три раза в день кормят, спортзал есть, пацаны вечерами туда гоняют».

Корпоративная жизнь насыщенная. Раз в год проходит большой корпоратив ко дню рождения компании, куда зовут бэк-офис и лучших рабочих с объектов. Проводят турниры по мини-футболу, на которых команды с разных объектов соревнуются за кубок.

Есть награды за выслугу: за 500, 1000 и 1500 смен. Сотрудники получают премии, памятные подарки и диплом от компании. За друга, приведенного по реферальной программе, «ПОЛАТИ» выплачивает денежный бонус. В 2024 году, к 10-летию компании, состоялся розыгрыш пикапа JAC и других призов. В отзывах сотрудников «ПОЛАТИ» пишут: «В Липецке получил мерч за 500 смен, приятно, щас на машину коплю». В этом году разыграют среди сотрудников денежные призы на 11 миллионов рублей в честь 11-летия компании.

Этапы трудоустройства

Устроиться в «ПОЛАТИ» несложно, если есть паспорт РФ, СНИЛС и ИНН. Основные этапы трудоустройства:

● телефонное интервью. У соискателя проверяют документы и задают вопросы о готовности к вахте;

● обучение в УЦ (Мытищи, Екатеринбург, Благовещенск). Претендент учит теорию и практику, сдает физические нормативы, проходит медосмотр;

● допуск на объект. Соискатель проходит инструктажи по технике безопасности и выходит на работу.

Стандартного испытательного срока нет, заработная плата начисляется с первой смены. В отзывах сотрудники «ПОЛАТИ» хвалят простоту трудоустройства: «А я вот пошел на собеседование и работаю, пока все нравится».

Плюсы и минусы работы

В отзывах о работе в «ПОЛАТИ» сотрудники упоминают ее преимущества:

● белую зарплату без задержек;

● официальное оформление;

● возможность карьерного роста, позволяющую за 5 лет стать мастером, а то и руководителем проекта;

● трехразовое питание и проживание в общежитиях;

● награды, бонусы за выслугу и конкурсы — например, розыгрыш авто.

Минусы, судя по отзывам работников о компании «ПОЛАТИ», следующие:

● работа тяжелая: «Работа на высоте в любую погоду, устаешь хочешь не хочешь, иногда хочется побольше отдыхать»;

● действует сухой закон, проводится тестирование на алкоголь: «Кто думает, что вахта — курорт, не тратьте время, тут сухой закон, тесты постоянные»

● межвахта не оплачивается: «Межвахту не платят, да как и везде где работал такая история»;

● связь на объектах далека от идеала: «В Свободном связь ловит через раз, надо оператора заранее проверять».

Советы соискателям

Анализ отзывов работников «ПОЛАТИ» позволяет сформулировать несколько рекомендаций для тех, кто хочет работать в компании «ПОЛАТИ». Готовьтесь к физической нагрузке: нормативы на подтягивания и отжимания — обязательны. Учтите, что график вахты жесткий: 10 часов в день, выходной дается раз в неделю или реже. Заранее проверяйте связь: на некоторых объектах — например, в Норильске, — она может быть нестабильной. Примите к сведению, что условия в компании в целом хорошие, но межвахта не оплачивается: откладывайте деньги на это время. Помните, что карьера реальна: за 2–3 года можно взять 3–4 СЛИП, а за 5 лет — стать мастером.