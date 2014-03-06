Сколько по времени делается ремонт в новостройке: реальные сроки и ключевые факторы

14:57 16.09.2025

Планируя ремонт в новостройке, многие отталкиваются от оптимистичных прогнозов в 1-2 месяца, но в реальности капитальный ремонт двухкомнатной квартиры "под ключ" занимает в среднем от 3 до 5 месяцев.

Главными и самыми недооцененными факторами, влияющими на этот срок, являются не скорость ремонтных работ мастеров, а обязательные технологические паузы, особенно время полного высыхания стяжки и штукатурки, которое невозможно ускорить без потери качества.

Понимание реальных сроков каждого этапа и факторов, которые могут их сдвинуть, поможет вам составить реалистичный график, избежать простоев, финансовых потерь из-за аренды жилья и разочарования от затянувшегося процесса.

Ориентировочные сроки ремонта в новостройке: сводная таблица

Тип квартиры / Площадь Косметический ремонт (обновить отделку) Капитальный ремонт ("под ключ") Дизайнерский ремонт (сложный проект) Студия / 1-комн. (до 45 м²) 1 - 1.5 месяца 2.5 - 4 месяца 5 - 8 месяцев 2-комнатная (45 - 70 м²) 1.5 - 2 месяца 3 - 5 месяцев 6 - 10 месяцев 3-комнатная (от 70 м²) 2 - 2.5 месяца 4 - 6 месяцев 8 - 12+ месяцев

Из каких этапов состоит ремонт и сколько длится каждый из них?

Капитальный ремонт в квартире новостройке состоит из последовательных технологических этапов, каждый из которых имеет свою минимальную продолжительность, обусловленную сложностью работ и временем на высыхание материалов. Ниже приведен примерный график для капитального ремонта в двухкомнатной квартире площадью около 60 м².

Подготовительный этап (1-2 недели)

Подготовительный этап, занимающий от одной до двух недель, является самым важным для всего проекта, так как именно здесь закладывается фундамент будущего ремонта, определяется его бюджет, сроки и итоговое качество.

Это время не физической работы на объекте, а интенсивной интеллектуальной и организационной деятельности, пренебрежение которой почти всегда ведет к хаосу, простоям, ошибкам и значительному удорожанию сметы на последующих этапах.

Это тот самый случай, когда поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» работает на 100%.

Вот из каких ключевых шагов состоит этот этап:

Разработка проекта и планировочного решения

Прежде чем начать ломать или строить, нужно точно знать, что именно вы хотите получить в итоге.

что происходит: обмеры помещения: создание точного обмерного плана квартиры со всеми размерами, высотами и привязками коммуникаций. создание планировки: разработка схемы расположения комнат, стен, дверных проемов и, что самое важное, детальная расстановка будущей мебели и техники. техническая часть: на основе плана расстановки мебели создаются схемы расположения всех розеток, выключателей, светильников, выводов воды и канализации. Это исключает ситуации, когда розетка оказывается за шкафом, а выключатель — за дверью.

результат: на руках у вас и у строителей появляется четкая инструкция — «дорожная карта» ремонта. Это минимизирует вопросы в процессе работы, предотвращает ошибки и простои, связанные с необходимостью что-то уточнять или согласовывать.

Составление детальной сметы и выбор подрядчика

На основании готового технического плана можно приступать к расчету стоимости.

что происходит: расчет объемов работ: подрядчик просчитывает, сколько квадратных метров стен нужно оштукатурить, сколько погонных метров кабеля проложить, сколько электро- и сантехточек установить. составление сметы: вы получаете подробный документ, где расписана стоимость каждого вида работ и каждого чернового материала. Это позволяет вам точно понимать, за что вы платите. выбор исполнителя: рекомендуется запросить сметы у 2-3 разных компаний или бригад, чтобы сравнить их подход и цены. Выбор делается не по итоговой цифре, а по детализации, прозрачности и адекватности расчетов.

результат: вы подписываете официальный договор с подрядчиком, в котором зафиксированы итоговая стоимость, перечень работ, сроки и гарантийные обязательства. Это ваш главный юридический документ, защищающий ваши интересы.

Закупка и доставка черновых материалов

Чтобы бригада, выйдя на объект, не простаивала ни дня, все необходимые для первого этапа материалы должны быть уже закуплены.

что закупается: это тонны материалов — газоблоки для перегородок, мешки со штукатуркой, стяжкой, клеем, гипсокартон, профили, сотни метров электрического кабеля, трубы, фитинги и т.д.

это тонны материалов — газоблоки для перегородок, мешки со штукатуркой, стяжкой, клеем, гипсокартон, профили, сотни метров электрического кабеля, трубы, фитинги и т.д. логистика: этот процесс включает в себя не только заказ и оплату, но и организацию доставки до подъезда и, что немаловажно, подъем всего объема на ваш этаж. Это отдельная и часто непростая задача.

этот процесс включает в себя не только заказ и оплату, но и организацию доставки до подъезда и, что немаловажно, подъем всего объема на ваш этаж. Это отдельная и часто непростая задача. результат: к моменту начала строительных работ объект полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы на несколько недель вперед.

Организационные моменты

Это мелкие, но важные детали, без которых невозможно начать работу.

что происходит: передача ключей от квартиры прорабу; оформление пропусков для рабочих на территорию жилого комплекса; уточнение правил проведения шумных работ в вашем доме; решение вопроса с временным санузлом для бригады; защита входной двери, окон и общих зон (лифта, коридора) укрывочными материалами.

результат: строительный процесс начинается организованно, без задержек и конфликтов с управляющей компанией или соседями.

В итоге, эти одна-две недели «бумажной» и организационной работы экономят месяцы времени и сотни тысяч рублей на последующих этапах, превращая хаотичный процесс в управляемый и предсказуемый проект.

Демонтаж и возведение перегородок (1 неделя)

Этап демонтажа и возведения перегородок, занимающий в среднем одну рабочую неделю, является первым активным строительным этапом, который физически формирует будущее пространство вашей квартиры.

Хотя по времени он относительно короток, его важность огромна, так как именно здесь закладывается геометрия всех будущих помещений, от которой будут зависеть удобство планировки, расстановка мебели и даже прокладка коммуникаций.

Ошибка на этом этапе может привести к тому, что в спальню не поместится кровать нужного размера или дверной проем окажется слишком узким.

Разберем этот этап на два ключевых процесса.

Демонтаж: избавляемся от лишнего

Даже в квартирах со свободной планировкой часто есть что демонтировать. В квартирах с готовой, но неудачной планировкой от застройщика, этот процесс еще более масштабен.

что входит в работы: снос ненесущих стен: это могут быть перегородки из гипсокартона, пеноблоков или пазогребневых плит, которые застройщик возвел для формального разделения комнат. Важно: никогда не сносите несущие стены , это незаконно и опасно для всего дома. Любые работы с несущими конструкциями требуют сложного согласования и проекта усиления. расширение или перенос проемов: если существующие дверные проемы расположены неудобно, их можно расширить или полностью заложить, чтобы сделать новый в другом месте (только в ненесущих стенах). демонтаж стяжки от застройщика (при необходимости): иногда стяжка от застройщика бывает настолько некачественной (с трещинами, пустотами, большими перепадами), что проще и дешевле ее полностью демонтировать и залить новую.

нюансы процесса: это самый шумный и пыльный этап всего ремонта. Работы производятся с помощью перфораторов, отбойных молотков и другого ударного инструмента. Весь строительный мусор (а это могут быть тонны битого кирпича и бетона) упаковывается в специальные мешки и централизованно вывозится контейнером.

Возведение новых перегородок: строим будущее

После того как пространство очищено, начинается процесс зонирования — строительство новых стен в соответствии с утвержденным дизайн-проектом.

из чего строят: газобетонные или пенобетонные блоки: самый популярный материал. Они легкие, теплые, обладают хорошей звукоизоляцией и легко обрабатываются (в них удобно штробить каналы под электрику). пазогребневые плиты (ПГП): также популярный вариант. Они собираются как конструктор благодаря системе "паз-гребень", что ускоряет процесс. Их поверхность более гладкая, что требует меньшего слоя штукатурки. Бывают обычные и влагостойкие (зеленого цвета) для санузлов. гипсокартон (ГКЛ) на металлическом каркасе: используется реже для межкомнатных стен, но незаменим для создания ниш, декоративных конструкций, коробов, скрывающих коммуникации. Для хорошей звукоизоляции пространство внутри такой стены обязательно заполняется минеральной ватой.

ключевые моменты качественного монтажа: первый ряд — самый важный: он выкладывается строго по лазерному уровню на слой гидроизоляции (чтобы стена не тянула влагу из стяжки) и цементный раствор. армирование: каждый 2-3 ряда кладки обязательно армируются металлической сеткой или арматурой, которая закладывается в штробы. Это придает стене дополнительную прочность и защищает от трещин. перевязка со стенами и потолком: новые перегородки не должны стоять "в распор" к потолку. Обязательно оставляется небольшой зазор (1-2 см), который заполняется эластичным материалом (монтажной пеной). Это компенсирует возможную усадку дома и предотвращает появление трещин. С несущими стенами перегородки связываются с помощью гибких металлических анкеров. геометрия: все стены должны быть строго вертикальными, а углы, где это требуется по проекту (особенно на кухне и в санузле), должны быть выведены под 90 градусов.



В результате за эту, казалось бы, короткую неделю голая бетонная коробка превращается в узнаваемое пространство с комнатами, коридорами и санузлами, полностью готовое к следующему, инженерному этапу.

Черновые инженерные работы (2-3 недели)

Этап черновых инженерных работ, который длится от двух до трех недель, является технологическим «сердцем» всего ремонта. На этом этапе в голых бетонных стенах прокладываются все скрытые коммуникации — электрические кабели, сантехнические и отопительные трубы, трассы для кондиционеров.

Это кропотливая, шумная и грязная работа, от качества выполнения которой зависит будущий комфорт, функциональность и, что самое главное, безопасность квартиры.

После завершения этого этапа и последующей штукатурки стен внести какие-либо изменения будет практически невозможно без частичного разрушения уже сделанного ремонта.

Этот этап делится на два крупных параллельных процесса:

Электрика: прокладка «нервной системы» квартиры

Задача этого этапа — развести электричество от входного щитка до каждой будущей розетки, выключателя и светильника в строгом соответствии с проектом.

что входит в работы: разметка: электрик с помощью лазерного уровня переносит с чертежей на стены точное расположение всех электроточек, распределительных коробок и трасс будущей проводки. штробление: это самый шумный процесс. С помощью специального инструмента (штробореза, в идеале — с промышленным пылесосом) в стенах и потолке вырезаются канавки-штробы, в которые будет уложен кабель. высверливание отверстий: с помощью специальных коронок в стенах делаются углубления для установки подрозетников и распаечных коробок. прокладка кабельных трасс: сотни метров медного кабеля (чаще всего марки ВВГнг-LS) в защитной негорючей гофре укладываются в подготовленные штробы и крепятся. сборка электрощита: это самая ответственная часть работы. Квалифицированный электрик собирает в квартире главный щиток, устанавливая всю автоматику: вводной автомат, УЗО (устройства защитного отключения, спасающие от удара током), реле напряжения (защищает технику от скачков) и групповые автоматы на каждую линию (розетки, свет, духовка и т.д.). проверка системы: после прокладки всех линий и сборки щитка обязательно проводится «прозвонка» — проверка целостности каждого кабеля и отсутствия коротких замыканий.



Сантехника: монтаж «артерий» дома

Параллельно с электрикой ведутся сантехнические работы, которые концентрируются в основном в санузлах и на кухне.

что входит в работы: штробление под трубы: аналогично электрике, в стенах вырезаются более широкие и глубокие штробы для труб водоснабжения и канализации. монтаж труб водоснабжения: сегодня стандартом является коллекторная (или лучевая) разводка, когда от общего узла ввода (коллектора) к каждой точке (раковина, душ, унитаз, стиральная машина) идет своя отдельная труба. Это обеспечивает стабильное давление и позволяет перекрывать воду для каждого прибора индивидуально. Чаще всего используются надежные трубы из сшитого полиэтилена. монтаж канализации: канализационные трубы прокладываются с обязательным соблюдением уклона (примерно 2-3 см на 1 метр трубы) для обеспечения беспрепятственного стока воды. установка скрытых элементов: именно на этом этапе монтируются все встраиваемые в стену конструкции: инсталляции для подвесных унитазов, смесители скрытого монтажа для душа и раковины, душевые трапы в полу. опрессовка: это обязательная проверка системы на герметичность. Всю систему отключают от стояков, заполняют водой и с помощью специального насоса создают в ней избыточное давление, которое в 1.5-2 раза превышает рабочее. Систему оставляют под давлением на несколько часов, наблюдая за показаниями манометра. Если давление не падает, значит, все соединения герметичны, и трубы можно замуровывать в стены.



По завершении этих работ квартира покрывается густой паутиной проводов и труб. Вид у нее непрезентабельный, но именно сейчас закладывается основа для беспроблемной эксплуатации жилья на десятилетия вперед.

"Мокрые" работы по выравниванию (2-3 недели + сушка)

Этап "мокрых" работ, состоящий из активной фазы (2-3 недели) и последующей длительной пассивной сушки, является самым фундаментальным и, как правило, самым недооцененным по времени этапом капитального ремонта. Именно здесь голые бетонные стены и плиты перекрытия превращаются в идеально ровные и гладкие поверхности с правильной геометрией.

Название "мокрые" этот этап получил из-за использования большого количества воды для замешивания строительных смесей (штукатурки, стяжки).

Качество выполнения этих работ напрямую влияет на внешний вид всей финишной отделки, а нарушение технологии сушки — самая частая причина серьезных дефектов в будущем.

Этот этап включает в себя два масштабных процесса.

Штукатурка стен: создание идеальной геометрии

Задача этого процесса — не просто сделать стены гладкими, а выровнять их в одной плоскости (вертикально) и вывести смежные стены под углом 90 градусов там, где это необходимо (в первую очередь, в санузлах и на кухне для идеальной установки мебели и сантехники).

как это делается: грунтовка: перед началом работ стены обязательно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Это обеспыливает поверхность и создает прочную пленку, обеспечивая наилучшее сцепление (адгезию) штукатурки со стеной. установка маяков: на стену с помощью лазерного уровня выставляются специальные металлические направляющие — маяки. Именно по ним мастер будет выравнивать стену, как по рельсам. нанесение и выравнивание: штукатурный раствор (гипсовый для жилых комнат, цементный для влажных помещений) наносится на стену и разравнивается длинным металлическим правилом, которое скользит по маякам. "глянцевание": после частичного высыхания поверхность дополнительно затирается специальной губчатой теркой до гладкого состояния, что уменьшает последующий расход шпаклевки.

скрытый "пожиратель времени" — сушка: это самый важный и самый длительный подэтап. Гипсовая штукатурка должна высохнуть естественным путем, без сквозняков и тепловых пушек. Принятая формула — 1 неделя сушки на 1 см слоя. Учитывая, что в новостройках слой в 3-5 см не редкость, пассивное ожидание может занять от 3 до 5 недель. Только после полного высыхания (стена должна стать равномерно светлой, без темных влажных пятен) можно приступать к шпаклевке.

Стяжка пола: прочный и ровный фундамент

Цель стяжки — создать идеально горизонтальное, ровное и прочное основание для укладки финишного напольного покрытия.

как это делается: подготовка основания: пол тщательно очищается и грунтуется. По периметру всех стен проклеивается демпферная лента — она компенсирует температурное расширение стяжки и предотвратит ее растрескивание. установка маяков: как и на стенах, на полу выставляются маяки, по которым будет выравниваться раствор. заливка и выравнивание: на пол выливается цементно-песчаный или готовый состав и разравнивается правилом по маякам.

самая долгая технологическая пауза в ремонте: цементно-песчаная стяжка — абсолютный рекордсмен по времени высыхания. первичная прочность: ходить по стяжке можно уже через 2-3 дня. набор полной марочной прочности: этот процесс занимает 28 суток . В это время стяжку рекомендуется даже периодически увлажнять (накрывать пленкой), чтобы процесс гидратации цемента шел правильно, и она не трескалась. готовность к укладке покрытий: укладывать влагочувствительные покрытия (ламинат, паркет) можно только после того, как остаточная влажность стяжки достигнет нормы (около 2-4%). В среднем, при толщине 5-6 см, этот процесс занимает не менее 28-40 дней .

цементно-песчаная стяжка — абсолютный рекордсмен по времени высыхания.

Именно суммарное время этих двух длительных пауз на сушку делает "мокрые" работы самым долгим этапом всего ремонта, который невозможно законно "перепрыгнуть" или ускорить без фатальных последствий для качества.

Предчистовая отделка (2-3 недели)

Этап предчистовой отделки, занимающий от двух до трех недель, является переходным мостиком от грязных черновых работ к финальной чистовой отделке. Именно на этом этапе ваша квартира из грубой серой коробки с высохшей штукатуркой превращается в аккуратное, светлое и почти готовое к декорированию пространство.

Основная задача этого этапа — довести все поверхности до идеального состояния и завершить все работы, связанные с плиткой, чтобы подготовить плацдарм для самых "чистых" и финишных операций, таких как покраска и укладка напольных покрытий.

Этот этап включает в себя несколько важных и технологически связанных процессов:

Шпаклевка стен и потолков: создание идеальной гладкости

После того как штукатурка полностью высохла, ее поверхность, хоть и ровная, все еще остается пористой и шероховатой. Шпаклевка нужна, чтобы сделать ее идеально гладкой.

зачем это нужно: под обои: достаточно 1-2 слоев базовой шпаклевки, чтобы убрать мелкие поры и снизить расход обойного клея. под покраску: это самая ответственная и дорогая подготовка. Требуется нанесение нескольких слоев шпаклевки с промежуточной шлифовкой каждого слоя. Финальный слой — это суперфинишная паста, которая делает стену гладкой как стекло. Часто для защиты от микротрещин дополнительно используется стеклохолст. Любой, даже мельчайший дефект на такой стене будет виден под краской при боковом освещении.

процесс: грунтовка: высохшая штукатурка снова грунтуется. нанесение слоев: мастер наносит шпаклевку тонкими слоями, давая каждому слою высохнуть. шлифовка: после высыхания каждый слой шлифуется специальной теркой с абразивной сеткой. Это очень пыльная работа, которая требует использования респираторов и, в идеале, промышленных пылесосов, подключаемых к шлифовальному инструменту.



Монтаж гипсокартонных конструкций (ГКЛ)

Если проектом предусмотрены ниши, короба для скрытия коммуникаций (труб, вентиляции), многоуровневые потолки или декоративные перегородки, их собирают именно на этом этапе.

процесс: сборка каркаса: из металлических профилей собирается пространственный каркас будущей конструкции. обшивка ГКЛ: каркас обшивается листами гипсокартона. шпаклевка: все стыки листов, углы и места крепления саморезов тщательно шпаклюются и армируются специальной лентой, после чего вся конструкция шпаклюется целиком.



Укладка плитки и керамогранита

Это одна из самых дорогих, сложных и ответственных работ предчистового этапа. Она ведется параллельно со шпаклевкой в "мокрых" зонах.

где укладывается: пол и стены в санузлах; пол в прихожей и на кухне; кухонный "фартук" (стена между столешницей и верхними шкафами).

ключевые моменты: подготовка основания: поверхность должна быть идеально ровной. гидроизоляция: в санузлах перед укладкой плитки на пол и стены наносится слой гидроизоляции. раскладка: перед началом работ мастер обязательно делает "сухую" раскладку плитки, чтобы все подрезки оказались в наименее заметных местах, а общий рисунок выглядел симметрично и эстетично. затирка швов: после высыхания клея (1-2 дня) швы между плитками заполняются затиркой. Для влажных помещений все чаще используется дорогая, но вечная эпоксидная затирка, которая не боится влаги, химии и не впитывает грязь.



По завершении этого этапа все самые грязные и пыльные работы в квартире заканчиваются. Пространство полностью подготовлено к финальному преображению, и уже можно отчетливо представить себе будущий интерьер.

Чистовая отделка (2-3 недели)

Этап чистовой отделки, который занимает от двух до трех недель, является самым волнительным и визуально приятным во всем ремонте. Именно в этот период квартира из безликого белого пространства превращается в настоящий дом с индивидуальным характером, цветом и фактурой.

Это этап, где на первый план выходят аккуратность, точность и чистота, так как любая ошибка или небрежность будет видна на финишных покрытиях.

Все грязные и пыльные работы уже позади, и основная задача мастеров — аккуратно и технологически правильно нанести на подготовленные поверхности декоративные материалы.

Этот этап включает в себя несколько ключевых процессов, которые выполняются в строгой последовательности, чтобы не повредить уже сделанное.

Покраска стен и потолков или поклейка обоев

Это первый и основной шаг чистовой отделки. Важно соблюдать правило "сверху вниз": сначала отделываются потолки, затем стены.

покраска: подготовка: перед покраской идеально отшлифованные стены и потолок еще раз тщательно грунтуются специальным грунтом под покраску. Все примыкания к полу, окнам и будущим дверным проемам защищаются малярной лентой и пленкой. процесс: краска наносится в 2, а иногда и в 3 слоя. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего (обычно 2-4 часа). Качественная покраска, особенно с использованием профессионального оборудования (безвоздушного распылителя), дает идеально ровное, бесшовное покрытие, которое подчеркивает геометрию помещения.

поклейка обоев: подготовка: стены грунтуются специальным составом под обои, который улучшает сцепление и облегчает последующий демонтаж. Обои и клей заносятся в помещение заранее, чтобы они "привыкли" к температуре и влажности. процесс: поклейка начинается от окна. Важно правильно состыковать рисунок (если он есть) и аккуратно выгнать все пузыри воздуха из-под полотна. Во время поклейки и высыхания клея в помещении не должно быть сквозняков, иначе обои могут отойти по швам.



Укладка напольного покрытия

После того как стены и потолки полностью высохли и больше нет риска испачкать пол краской или клеем, приступают к монтажу напольного покрытия.

что входит в работы: подготовка основания: идеально ровная и сухая стяжка еще раз пылесосится и грунтуется. настил подложки: на стяжку укладывается подложка (пробковая, хвойная, из вспененного полиэтилена), которая выполняет функции амортизации, шумо- и теплоизоляции. укладка: ламинат, кварцвиниловая плитка или паркетная доска укладываются "плавающим" способом (без приклеивания к основанию) с обязательным соблюдением технологических зазоров (8-10 мм) у стен. Эти зазоры необходимы для компенсации температурного расширения материала.



Монтаж натяжных потолков

Если проектом предусмотрены натяжные потолки, их устанавливают после отделки стен, но до установки дверей и плинтусов.

процесс: по периметру комнаты на стенах крепится специальный профиль. Затем полотно из ПВХ или ткани разогревается тепловой пушкой, растягивается и заправляется в профиль. После остывания оно натягивается, образуя идеально ровную поверхность. Весь процесс монтажа в одной комнате занимает всего несколько часов и является одной из самых "чистых" работ.

На выходе из этого этапа мы получаем практически готовую "коробку" квартиры: все поверхности отделаны, и пространство готово к установке финальных элементов — дверей, сантехники и электрики. Этот этап требует от мастеров максимальной сосредоточенности и аккуратности, ведь стоимость финишных материалов высока, а любая ошибка будет бросаться в глаза.

Финальный этап (1-2 недели)

Финальный этап, занимающий от одной до двух недель, является завершающим аккордом всего ремонта. Это время ремонта, когда квартира из красивой, но безжизненной "декорации" превращается в полноценное, функциональное и готовое для жизни пространство.

На этом этапе на свои места устанавливаются все ключевые элементы, которые делают дом удобным и завершенным.

Работа требует ювелирной точности и аккуратности, так как ведется уже на фоне готовой чистовой отделки, и любая царапина на стене или полу может испортить результат многомесячного труда.

Этот этап — как сборка сложного конструктора, где каждая деталь должна идеально встать на свое место.

Установка межкомнатных дверей

Двери устанавливаются одними из первых на финальном этапе, так как после их монтажа можно приступать к установке плинтусов.

процесс: сборка коробки: дверная коробка собирается на полу, врезаются петли и ответная часть замка. монтаж в проем: коробка устанавливается в подготовленный проем, идеально выравнивается по уровню в трех плоскостях и фиксируется с помощью клиньев и монтажной пены. навешивание полотна: после высыхания пены навешивается дверное полотно, устанавливается фурнитура (ручки, замки). установка наличников: финальный штрих — установка наличников, которые закрывают монтажный шов между коробкой и стеной.



Монтаж электроустановочных изделий

К этому моменту из стен торчат только провода. Теперь задача электрика — подключить все конечные устройства.

что входит в работы: установка розеток и выключателей: во все подрозетники монтируются механизмы, подключаются провода и устанавливаются декоративные рамки. монтаж светильников: подключаются и вешаются все люстры, бра, трековые системы, устанавливаются точечные светильники в натяжные или гипсокартонные потолки. подключение техники: подключаются стационарные приборы, такие как варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, бойлер.



Установка сантехники

После того как вся плитка уложена и затерта, наступает время сантехника, который устанавливает все "чистовые" приборы.

что входит в работы: монтаж унитаза: устанавливается напольный или подвесной унитаз (чаша крепится к ранее смонтированной инсталляции). установка раковины и мебели для ванной: монтируется тумба с раковиной, подключается смеситель и сифон. установка ванны или душевого ограждения: ванна устанавливается на место, герметизируются все примыкания к стенам. Собирается и монтируется душевая кабина или стеклянное ограждение. подключение смесителей и душа: устанавливаются все внешние части смесителей (в том числе скрытого монтажа), подключается душевая лейка, тропический душ. подключение стиральной машины.



Сборка и установка кухни и встроенной мебели

Это один из самых долгожданных моментов. Заранее изготовленная по индивидуальному проекту мебель наконец-то занимает свои места.

процесс: сборщики мебели собирают каркасы шкафов, навешивают верхние секции, устанавливают нижние модули, выравнивая их по уровню. Устанавливается столешница, в нее врезаются мойка и варочная панель. Монтируются фасады, ручки, подключается вся встроенная техника. Аналогично происходит сборка встроенных шкафов и гардеробных.

Завершающие штрихи

Когда вся крупная работа сделана, остаются последние, но очень важные детали.

монтаж плинтусов: напольные плинтусы закрывают технологический зазор между напольным покрытием и стеной и придают интерьеру законченный вид.

напольные плинтусы закрывают технологический зазор между напольным покрытием и стеной и придают интерьеру законченный вид. установка карнизов, зеркал, аксессуаров.

карнизов, зеркал, аксессуаров. генеральная уборка: после завершения абсолютно всех работ проводится профессиональная послестроительная уборка, которая избавляет квартиру от всей строительной пыли.

Только после этого можно сказать, что ремонт действительно закончен, и в квартиру можно завозить мебель и начинать новую жизнь.

Часто задаваемые вопросы и ответы о сроках ремонта

Вопрос: Можно ли сделать капитальный ремонт за один месяц?

Ответ: Нет, качественный капитальный ремонт в новостройке невозможно сделать за один месяц. Только одна технологическая пауза на полное высыхание стяжки пола занимает около 28 дней. Любые предложения уложиться в такой срок говорят о грубом нарушении технологии, последствия которого проявятся позже.

Вопрос: Какой этап ремонта самый долгий?

Ответ: Самым долгим этапом являются "мокрые" работы, а точнее — пассивное ожидание полного высыхания штукатурки и стяжки. Этот период может занимать от 4 до 6 недель и более, в зависимости от толщины слоев, влажности и температуры в помещении.

Вопрос: Как можно ускорить ремонт без потери качества?

Ответ: Единственный способ ускорить ремонт — это идеальное планирование: иметь на руках готовый и утвержденный дизайн-проект до начала работ, заранее заказать все чистовые материалы и долгоиграющие заказные позиции (кухню, двери) и обеспечить бесперебойное финансирование, чтобы у бригады не было простоев.

Вопрос: Влияет ли время года на скорость ремонта?

Ответ: Да, время года может влиять на скорость ремонта. Зимой, при низких температурах и высокой влажности (особенно если отопление еще не включено), "мокрые" процессы, такие как высыхание стяжки и штукатурки, сохнут значительно дольше. Летом этот процесс идет быстрее.

Вопрос: Сколько времени нужно закладывать на непредвиденные задержки?

Ответ: При планировании сроков ремонта рекомендуется всегда закладывать временной резерв в размере 15-20% от изначально заявленного графика. Этот запас покроет возможные непредвиденные задержки, связанные с поставками, вскрывшимися скрытыми дефектами от застройщика или другими форс-мажорными обстоятельствами.

