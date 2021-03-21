Диван-кровать: на что обратить внимание при покупке

18:57 14.10.2025

Покупка дивана-кровати — это больше, чем просто обновление интерьера. Этот предмет мебели должен объединять в себе удобство, функциональность и долговечность, ведь он часто становится центральным элементом комнаты. От правильно выбранной модели зависит не только уют, но и качество отдыха, поэтому к покупке стоит подойти с вниманием и пониманием деталей.

Прежде чем отправляться в магазин, определитесь с размерами и конфигурацией. Измерьте место, где будет стоять будущий диван, учитывая не только габариты в сложенном состоянии, но и пространство, необходимое для его трансформации. Если комната небольшая, подберите компактный раскладной диван, который удобно разложить даже в ограниченных условиях. Для постоянного сна подойдёт диван кровать, способный обеспечить комфорт, сравнимый с полноценной кроватью. Важно понимать, будет ли он служить местом ежедневного отдыха или использоваться лишь время от времени — от этого зависит выбор механизма и уровня комфорта.

Главная особенность таких моделей — механизм трансформации. Именно он определяет, насколько легко мебель раскладывается, насколько долговечна конструкция и каково качество спального места.

Вот наиболее популярные варианты:

Еврокнижка (или «тик-так»). Простая и надёжная система: сиденье выдвигается вперёд, а спинка опускается, образуя ровное ложе. Часто оснащается вместительным отсеком для белья.

Аккордеон. Механизм, который выдвигается вперёд и раскладывается в одно движение. Обеспечивает ровную поверхность без стыков, подходит для ежедневного сна, но требует немного больше свободного места.

Дельфин. Обычно используется в угловых моделях. Спальное место выдвигается из-под сиденья и поднимается вверх. Этот механизм удобен, надёжен и занимает минимум пространства.

Выкатной. Конструкция состоит из нескольких секций, выкатывающихся на роликах. Позволяет создать широкое и комфортное спальное место, но в разложенном виде занимает больше места, чем другие типы.

Не стоит недооценивать выбор наполнителя — от него напрямую зависит комфорт и срок службы дивана.

Пружинные блоки (Bonnel, Pocket Spring). Обеспечивают отличную поддержку позвоночника. Современные независимые пружины (Pocket Spring) работают индивидуально, подстраиваясь под форму тела, что особенно важно для здорового сна.

Беспружинные материалы (ППУ, латекс, струттофайбер). Пенополиуретан — практичный вариант, различающийся по плотности и жесткости. Латекс — материал премиум-класса, упругий и долговечный, но более дорогой. Струттофайбер считается современным и «дышащим» наполнителем, хорошо держащим форму.

Следующий шаг — выбор обивочной ткани. Для семьи с детьми или домашними питомцами стоит обратить внимание на прочные и легко очищаемые материалы: шенилл, микровелюр, флок, жаккард или искусственную кожу. Эти ткани устойчивы к износу и просты в уходе. Если же диван выполняет декоративную функцию, можно выбрать более изысканные покрытия — бархат или натуральную кожу.

Перед покупкой обязательно протестируйте выбранную модель: присядьте, разложите, посмотрите, насколько легко работает механизм, не скрипит ли конструкция. Проверьте качество швов и плотность наполнителя. Хороший диван не должен иметь перекосов или неровностей.

Помните, что качественный диван-кровать — это инвестиция в комфорт и здоровье. Он должен сочетать в себе продуманную эргономику, надёжный механизм, удобное спальное место и долговечные материалы. Такой предмет мебели станет не только украшением интерьера, но и вашим надёжным спутником в повседневной жизни, обеспечивая уют и полноценный отдых долгие годы.