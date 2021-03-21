Диван-кровать: на что обратить внимание при покупке

Перед покупкой обязательно протестируйте диван: посидите, полежите, разложите и соберите его.

Покупка дивана-кровати — это больше, чем просто обновление интерьера. Этот предмет мебели должен объединять в себе удобство, функциональность и долговечность, ведь он часто становится центральным элементом комнаты. От правильно выбранной модели зависит не только уют, но и качество отдыха, поэтому к покупке стоит подойти с вниманием и пониманием деталей.

Прежде чем отправляться в магазин, определитесь с размерами и конфигурацией. Измерьте место, где будет стоять будущий диван, учитывая не только габариты в сложенном состоянии, но и пространство, необходимое для его трансформации. Если комната небольшая, подберите компактный раскладной диван, который удобно разложить даже в ограниченных условиях. Для постоянного сна подойдёт диван кровать, способный обеспечить комфорт, сравнимый с полноценной кроватью. Важно понимать, будет ли он служить местом ежедневного отдыха или использоваться лишь время от времени — от этого зависит выбор механизма и уровня комфорта.

Главная особенность таких моделей — механизм трансформации. Именно он определяет, насколько легко мебель раскладывается, насколько долговечна конструкция и каково качество спального места.

Вот наиболее популярные варианты:

  • Еврокнижка (или «тик-так»). Простая и надёжная система: сиденье выдвигается вперёд, а спинка опускается, образуя ровное ложе. Часто оснащается вместительным отсеком для белья.
  • Аккордеон. Механизм, который выдвигается вперёд и раскладывается в одно движение. Обеспечивает ровную поверхность без стыков, подходит для ежедневного сна, но требует немного больше свободного места.
  • Дельфин. Обычно используется в угловых моделях. Спальное место выдвигается из-под сиденья и поднимается вверх. Этот механизм удобен, надёжен и занимает минимум пространства.
  • Выкатной. Конструкция состоит из нескольких секций, выкатывающихся на роликах. Позволяет создать широкое и комфортное спальное место, но в разложенном виде занимает больше места, чем другие типы.

Не стоит недооценивать выбор наполнителя — от него напрямую зависит комфорт и срок службы дивана.

  • Пружинные блоки (Bonnel, Pocket Spring). Обеспечивают отличную поддержку позвоночника. Современные независимые пружины (Pocket Spring) работают индивидуально, подстраиваясь под форму тела, что особенно важно для здорового сна.
  • Беспружинные материалы (ППУ, латекс, струттофайбер). Пенополиуретан — практичный вариант, различающийся по плотности и жесткости. Латекс — материал премиум-класса, упругий и долговечный, но более дорогой. Струттофайбер считается современным и «дышащим» наполнителем, хорошо держащим форму.

Следующий шаг — выбор обивочной ткани. Для семьи с детьми или домашними питомцами стоит обратить внимание на прочные и легко очищаемые материалы: шенилл, микровелюр, флок, жаккард или искусственную кожу. Эти ткани устойчивы к износу и просты в уходе. Если же диван выполняет декоративную функцию, можно выбрать более изысканные покрытия — бархат или натуральную кожу.

Перед покупкой обязательно протестируйте выбранную модель: присядьте, разложите, посмотрите, насколько легко работает механизм, не скрипит ли конструкция. Проверьте качество швов и плотность наполнителя. Хороший диван не должен иметь перекосов или неровностей.

Помните, что качественный диван-кровать — это инвестиция в комфорт и здоровье. Он должен сочетать в себе продуманную эргономику, надёжный механизм, удобное спальное место и долговечные материалы. Такой предмет мебели станет не только украшением интерьера, но и вашим надёжным спутником в повседневной жизни, обеспечивая уют и полноценный отдых долгие годы.

