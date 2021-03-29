Ошибки после лазерной эпиляции: почему нельзя загорать и когда можно идти в спортзал

15:09 23.10.2025

После лазерной эпиляции важно правильно ухаживать за кожей, чтобы не снизить эффективность процедуры и избежать осложнений. Врач EPILAS Марина Арбузова объясняет, почему нельзя загорать и когда безопасно возвращаться к спорту.

Лазерная эпиляция – высокотехнологичная процедура, но её успех зависит не только от качества оборудования и профессионализма специалиста, но и от того, как пациент ухаживает за кожей после сеанса. Ошибки в восстановительном периоде могут снизить эффект процедуры и вызвать раздражение, гиперпигментацию или воспаление.

Марина Арбузова, врач-косметолог сети клиник EPILAS, отмечает:

«Пациенты часто недооценивают важность периода восстановления. Кожа после лазерного воздействия становится более чувствительной, и любые внешние раздражители могут замедлить заживление и снизить эффективность лазера».

1. Загорание после процедуры – главная ошибка

Лазер разрушает волосяной фолликул через нагрев меланина в стержне волоса. Одновременно кожа получает термическое воздействие и микронагрев в поверхностных слоях. После сеанса эпидермис становится более чувствительным к ультрафиолету.

Исследование Elsaie ML, 2009 (Lasers in Surgery and Medicine) показало, что загар в течение 2 недель после процедуры значительно увеличивает риск гиперпигментации и ожогов, особенно у пациентов с фототипом III–IV.

Физиологически это связано с повышением активности меланоцитов и расширением капилляров, что делает кожу уязвимой к воздействию UV-лучей. Даже непрямой солнечный свет может спровоцировать поствоспалительную пигментацию.

Рекомендация: воздерживаться от солярия и активного солнца минимум 2 недели. После этого использовать SPF ≥30 на обработанных зонах.

2. Посещение спортзала и интенсивные тренировки

После лазерной эпиляции микроциркуляция кожи повышена, а температура эпидермиса может оставаться выше нормы 12-24 часа. Интенсивные физические нагрузки вызывают дополнительный приток крови, потоотделение и трение одежды о обработанную зону.

Поэтому:

Первые 1-2 дня избегайте сауны, горячих ванн, интенсивных тренировок и любого трения кожи

Лёгкая активность допустима, если кожа чувствует себя нормально и нет раздражения

Физиологически это предотвращает чрезмерное расширение сосудов, перегрев кожи и появление покраснения или отёка.

3. Использование косметики и активных средств

Не рекомендуется наносить кремы с кислотами (AHA, BHA), ретинолом, спиртовые лосьоны, парфюмерные средства на обработанные зоны минимум 2 дня.

Исследование Dierickx CC, 2010 показало, что такие средства повышают фоточувствительность кожи и могут усилить воспаление после лазерного воздействия.

4. Механическое раздражение кожи

Трение одежды, ремней, спортивной формы или тесной одежды может усилить покраснение и вызвать раздражение. По наблюдениям клиник, у пациентов, игнорирующих этот совет, чаще наблюдается лёгкая гиперемия и зуд.

Рекомендация: носить свободную, дышащую одежду в первые 1-2 дня.

5. Пренебрежение гидратацией

После процедуры кожа нуждается в восстановлении барьерной функции. Увлажняющие средства без активных кислот, масел или спирта помогают сохранить эластичность эпидермиса и ускоряют заживление.

6. Контакт с агрессивными факторами

Хлорированная вода бассейнов, морская вода и солёные ванны могут раздражать кожу и увеличивать риск воспаления.

Лучше ограничить контакты с ними на 2-3 дня после процедуры.

7. Контроль за реакцией кожи

Лёгкое покраснение, небольшая отёчность или чувство тепла на обработанной зоне считаются нормой. Но сильная боль, пузырьки, кровотечение или выраженная гиперпигментация требуют консультации специалиста.

Финальные советы от эксперта

Планируйте процедуры так, чтобы у вас было 2 недели без интенсивного солнца

Первые 1-2 дня избегайте активных нагрузок, сауны и горячих ванн

Используйте мягкие увлажняющие средства и свободную одежду

Следите за реакцией кожи и не стесняйтесь обратиться к врачу

