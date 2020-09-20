Как юрист из Электростали стала одним из самых душевных фотографов Москвы

17:26 29.01.2026

История Виктории Маркиной: путь от юриспруденции и завода до востребованного фотографа Москвы, который создаёт душевные фотоистории и помогает людям полюбить себя в кадре.

Кто такая Виктория Маркина

Виктория Маркина — фотограф, для которой съёмка давно перестала быть просто ремеслом. Сегодня за её плечами более 5 лет профессионального опыта — от студийных до выездных съёмок, а в портфолио — свыше сотни проведённых фотосессий для самых разных людей и задач.

Вика не просто нажимает на кнопку фотоаппарата. Её подход строится на внимании к человеку, его истории, характеру и внутреннему состоянию. Она помогает расслабиться даже тем, кто приходит на съёмку впервые и боится камеры, подбирает образы под настроение и создаёт атмосферу, в которой хочется быть собой.

Она отлично ориентируется в фотостудиях Москвы, помогает выбрать локацию под любую идею и при необходимости подключает стилиста-визажиста, который подчеркнёт сильные стороны и аккуратно скроет недостатки. А при желании может организовать студию в удобном месте с полным комплектом необходимого оборудования.

Сайт Виктории Маркиной: фотограф-виктория.рф

Ключевые факты об эксперте

Параметр Значение Имя Виктория (Вика) Маркина Город, корни Родом из Электростали, училась и работала в Москве Профессиональный опыт в фотографии Более 5 лет, от студийных до выездных съёмок Количество фотосессий Более 100 проведённых съёмок Формат работы Студийная и выездная съёмка, организация локаций «под ключ» Дополнительные опции Стилисты-визажисты, помощь в подборе образов, видео-сопровождение

Путь от юриста до востребованного фотографа

От Электростали до Москвы: юрист, завод и поиск себя

История Виктории начинается в Электростали, где она выросла и окончила школу. Далее последовало обучение в Москве: сначала среднее профессиональное, затем высшее образование — по специальности «юрист». Казалось бы, логичный следующий шаг — карьера в юридической сфере, офис в столице и классический карьерный путь.

Но жизнь сложилась иначе. Ездить ежедневно в Москву было не вариантом, а строить семью хотелось уже «здесь и сейчас». Вика не побоялась простой работы и честного труда: она успела поработать в магазинах, на хлебозаводе и на заводе «Электросталь». Там она трудилась до ухода в декрет — это время стало важной точкой размышления о том, чего хочется по‑настоящему.

Реклама, бьюти-сфера и неожиданный поворот к фотографии

После декрета Виктория пришла в сферу онлайн-рекламы: занялась настройкой Яндекс.Директ. Позже она получила образование по перманентному макияжу и бровям и даже успела немного поработать в бьюти-сфере. Однако в итоге она вернулась к рекламе — именно там в тот момент было больше стабильности.

При этом внутреннее чувство оставалось прежним: работа казалась «довольно скучной», хоть и получалась у неё хорошо. И в этот момент решающую роль сыграл один разговор с мужем.

Муж устал возить в Москву горы вещей для съёмок рекламных материалов и чувствовать себя некомфортно перед незнакомыми фотографами. Его предложение стало поворотным: зачем зависеть от чужих съёмок, когда можно купить Вике фотоаппарат и дать ей возможность научиться фотографировать самой?

Идея показалась одновременно необычной и заманчивой. Вика не стала спорить с судьбой — и пошла учиться фотографии.

Как формировался стиль и экспертиза

Фотошкола, воркшопы и вкус к экспериментам

Своё фотографическое образование Виктория начала в школе «Стопкадр» в Электростали у опытного фотографа Ирины. Обучение стартовало в 2019 году. Изначально казалось, что это будет временное увлечение, но увлечение стремительно переросло в профессию.

После базового курса Вика начала посещать разнообразные воркшопы и мастер-классы, где оттачивала навыки работы со светом, композицией и креативными приёмами. Это были съёмки с водой, молоком, дымом, красками, мукой — эксперименты, в которых можно было пробовать, искать и ошибаться.

Она приглашала моделей, собирала друзей, арендовала студии и устраивала настоящие творческие лаборатории. Именно в этих проектах постепенно формировался её авторский взгляд: внимание к живым эмоциям, лёгкая и непринуждённая атмосфера в кадре, а также умение работать со сложным светом и фактурами.

Ретушь, цвет и видео: современный мультимедийный подход

Понимая, что современный фотограф должен уверенно владеть постобработкой, Виктория прошла курсы по художественной ретуши и цветокоррекции в программах Photoshop и Lightroom. Она много практиковалась, чтобы добиться естественного, аккуратного результата: когда кадр выглядит «кинематографично», но при этом остаётся живым и настоящим.

Со временем её заинтересовал и видеоконтент. Вика прошла обучение по записи и монтажу видеороликов, и постепенно видео стало неотъемлемой частью её работы. Сейчас почти каждая фотосессия сопровождается съёмкой видеофрагментов — это усиливает эмоциональный эффект и позволяет клиентам получить целую историю, а не только набор фотографий.

Образование и профессиональное развитие

Этап Детали Базовое образование Средне-профессиональное и высшее юридическое образование в Москве Фотографическое образование Школа «Стопкадр», Электросталь, обучение у практикующего фотографа Практические воркшопы Мастер-классы с экспериментами: вода, молоко, дым, краски, мука Постобработка Курсы по художественной ретуши и цветокоррекции (Photoshop, Lightroom) Видео Обучение записи и монтажу видеороликов, интеграция видео в каждую съёмку

Чем Виктория отличается от других фотографов

Умение раскрыть человека и снять зажимы

Один из главных страхов людей перед фотосессией — «я не фотогеничен» или «я не умею позировать». Виктория работает с этим страхом мягко и профессионально. Она помогает расслабиться, много общается с человеком до и во время съёмки, объясняет, как встать, куда смотреть и что делать с руками, чтобы в кадре было не напряжение, а естественность и красота.

Ценный опыт даёт и то, что сама Вика не раз участвовала в съёмках как модель: приходила на мастер-классы, снималась для маркетплейсов и сайтов. Она точно знает, каково это — стоять «по ту сторону объектива», чувствовать волнение и сомнения. Именно поэтому ей проще поддержать, подсказать и в нужный момент разрядить обстановку шуткой или лёгкой задачей.

Организация съёмки «под ключ»

Важная часть работы Виктории происходит задолго до нажатия кнопки спуска. Она помогает клиентам подобрать подходящую фотостудию в Москве, исходя из задумки, бюджета, локации и атмосферы. Если нужно — подключает проверенного стилиста-визажиста, который подготовит макияж и причёску в едином стиле с идеей съёмки.

У Вики есть собственное оборудование и возможность организовать студию там, где удобно клиенту. От человека требуется одно — прийти и довериться процессу. Всё остальное: свет, техника, фон, музыка, поддержка, подсказки — она берёт на себя.

Подход к работе с клиентом

Элемент работы Как это реализовано Подготовка к съёмке Обсуждение целей, идей, желаемого образа и настроения; рекомендации по одежде и макияжу Атмосфера на съёмке Доброжелательность, юмор, поддержка, помощь в позировании и расслаблении Работа с локациями Подбор фотостудий Москвы и организация съёмки в удобном месте Дополнительные услуги Подключение стилиста-визажиста, помощь в создании цельных образов Результат Фотографии с аккуратной художественной ретушью и цветокоррекцией + видеофрагменты

Дом, семья и любимые животные

Дом мечты и семейная атмосфера

Сегодня Виктория живёт со своей семьёй — мужем и сыном — в красивом доме за городом. Это давняя мечта, к которой они шли вместе. Дом для неё — не только пространство отдыха, но и источник вдохновения: уют, природа, возможность выдохнуть после насыщенных съёмок и переключиться на семью.

Кот, собака, рыбки и гусиная история

В доме Вики всегда многолюдно — и дело не только в людях. Вместе с семьёй живут кот Картес, собака Скай и рыбки. Они создают ту самую «уютную возню», которой так не хватает в стерильных городских квартирах. Любовь к животным — важная часть семейной культуры: детям на примере питомцев показывают, как заботиться о тех, кто слабее, и нести ответственность.

Отдельной строкой в этой истории стоит гусь по имени Рудольф. Раньше он жил вместе с семьёй, но пришёл момент, когда стало ясно: ему нужна своя стая и больше пространства. Рудольфа отвезли к знакомой, которая разводит гусей «для души», а не на мясо. Там он обрёл «гусиную семью» и свою пару.

Решение оставить его там далось непросто, было много переживаний и слёз, но в итоге победило желание сделать для него лучше. Сейчас Вика приезжает к Рудольфу в гости и радуется, каким счастливым он стал. Эта история хорошо иллюстрирует её характер: умение отпускать, заботиться и думать не только о своих привязанностях, но и о благополучии тех, кого любишь.

Активная жизнь и вдохновение

Семья, которая не сидит на месте

Виктория признаётся, что у неё «очень активная семья»: никто не может долго усидеть на месте. Помимо работы и домашних дел, в её жизни много занятий и любимых хобби. Такой ритм помогает не выгорать, а черпать идеи из самых разных сфер: прогулки, общение, путешествия, новые впечатления.

Эта внутренняя динамика чувствуется и в её съёмках. Кадры редко бывают «застывшими» — даже в статичных позах есть движение, живость взгляда, лёгкий поворот головы или улыбка, которая появляется прямо в момент нажатия на кнопку.

Форматы съёмок и для кого особенно подходит работа с Викторией

Благодаря опыту в рекламе, бьюти-сфере и живой работе с людьми, Виктория органично чувствует себя как в персональных, так и в коммерческих проектах. Ей доверяют частные клиенты, которым важны тёплые и честные кадры, и те, кому нужны фотографии для продвижения, контента, личного бренда.

Студийные и выездные съёмки, работа с реквизитом, фактурой, светом, интеграция видео — всё это позволяет собрать для клиента полноценную визуальную историю, а не просто разрозненные кадры.

Основные направления работы

Направление Что включает Персональные съёмки Индивидуальные фотосессии, акцент на характере, настроении и самовыражении человека Студийные проекты Работа в фотостудиях Москвы, использование профессионального света и реквизита Выездные съёмки Съёмка на локациях, удобных клиенту: дома, на природе, в городе Коммерческие задачи Контент для рекламы, соцсетей, сайтов, визуальное сопровождение проектов Фото + видео Фотосессия с параллельной записью видеороликов для сторис, клипов, промо

Ценности и приглашение к диалогу

В основе работы Виктории Маркиной — не только профессиональные навыки, но и очень человеческий подход. Для неё каждая съёмка — это история конкретного человека, его путь, переживания и мечты. Она умеет слушать, поддерживать, вовремя пошутить и создать ту самую атмосферу доверия, в которой раскрываются даже самые скромные и застенчивые.

Если вам важны не просто красивые картинки, а живые, честные и душевные кадры, если вы хотите, чтобы съёмка прошла легко, без напряжения и чувства «я не фотогеничен», — знакомство с Викторией может стать началом новой главы вашей личной истории в фотографиях.

Она открыта к диалогу, новым идеям и людям с разными характерами и запросами. Именно из этого разнообразия и рождаются те самые тёплые, искренние, по‑домашнему настоящие фотографии, за которые к ней возвращаются снова и снова.