Ущерб Грузии от потери российских туристов составит около 100 млн долларов

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Экономист Бесо Намчавадзе в эфире телеканала Rustavi2 заявил, что экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с авиасообщением Россия закроет для туристов возможность посещать страну через сухопутную границу.

Такой ущерб, считает Намчавадзе, не станет критическим, так как потери можно будет компенсировать за счет туристов из других стран.

«Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком - в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», - сказал Намчавадзе.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчики потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета для авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. По прогнозам главы Ростуризма Зарины Догузовой, поток туристов из России сократится на 60-70 процентов, пишет «Лента.ру».

Напомним, 21 июня Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси.