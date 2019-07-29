Самые загруженные аэропорты России

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Лето — пора максимальной загруженности аэропортов, так как в эту пору чаще всего берут отпуск

© KM.RU, Кирилл Зыков

Любители уехать далеко путешествуют в тропические страны. Хотя некоторые предпочитают оставаться в родной обстановке. Например, аэропорт Сочи очень востребован в этот период, поскольку город-курорт манит отдыхающих со всех уголков страны.

Рейтинг самых загруженных аэропортов в России

Загруженность аэропортов определяется по двум главным параметрам: пассажирооборот и площадь аэропарка. Мы рассмотрим самые большие аэроузлы, опираясь на данные 2018 года.

Возглавляет рейтинг международный аэропорт Шереметьево — самый большой на территории страны. В 2018 году количество пассажиров превысило 45 млн человек, что является абсолютным рекордом для России. Вследствие проведения Чемпионата мира по футболу, пассажиропоток увеличился на 14% и Шереметьево попал в десятку самых загруженных аэропортов Европы.

Домодедово — этот аэропорт ежегодно перевозит около 30 млн пассажиров и благодаря этому занимает второе место в нашем топе. На данный момент это единственный аэропорт Москвы, который может осуществлять посадку и вылет самолетов одновременно. Кроме того, в его авиапарке имеются самолеты Airbus A380, которые считаются самыми большими авиалайнерами в мире.

Внуково — старейший аэродром Москвы - начал свою работу в 1941 году. Сейчас он перевозит почти 14 млн пассажиров в год. Через восемь лет после основания Внуково получил статус международного аэропорта. А сегодня он позволяет отправиться в любую точку мира прямо из Москвы.

Пулково — самый большой и старый аэропорт вне столицы находится в Санкт-Петербурге и ежегодно транспортирует 13,2 млн человек. Его история начинается в 1932 году, а во время Второй мировой войны с помощью него поддерживалась связь блокадного Ленинграда с остальными городами страны.

Сочи — этот аэропорт был значим в годы Великой Отечественной войны, так как расположения города возле моря требовало больших взлетных полос для истребителей. Перед олимпиадой в 2014 году аэродром был реконструирован и сейчас его пассажиропоток составляет 5,3 млн людей за год. По онлайн-табло аэропорта Сочи можно наблюдать его большую загруженность в летний период, что связано с большой популярностью города как курорта.

Кольцово — находится неподалеку от Екатеринбурга и перевозит 4,2 млн пассажиров в год. Он основан в 1930 году как военный аэродром, а в годы Второй мировой на нем проводились испытания первых в СССР реактивных самолетов.

Толмачево — самая большая воздушная гавань в Сибири. За год более 4 млн пассажиров пользуются услугами этого аэропорта. Количество пассажиров увеличилось после его недавней реконструкции. До 1957 года на его территории находился военный аэропорт, который обслуживал самолеты дальнемагистральной авиации.

Пашковский — аэропорт расположен в Краснодарском крае. В среднем он обслуживает около 3 млн человек в год. В связи с Чемпионатом мира в 2018 году авиапарк был перестроен и улучшен. Сейчас на нем действуют три терминала, три взлетно-посадочные полосы, залы разных классов и гостиница.

Уфа — единственный в России аэропорт, который получил сертификат ISAGO. Начавший свою работу в 1963, сейчас он обслуживает около 2,3 млн пассажиров в год и сотрудничает с больше чем 40 авиакомпаниями. В конце 1980-х годов полосы были оборудованы на случай резервной посадки космического корабля «Буран».

Курумоч — расположен между Тольятти и Самарой, пассажирооборот составляет 2,2 млн пассажиров за год. В 1957 году произошло торжественное открытие воздушного порта. Сегодня это один из самых востребованных авиаузлов России.