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Почти 90 россиян погибли в Турции с начала туристического сезона

17:52 11.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти 90 граждан России погибли с начала туристического сезона в Турции.

"Нынешний туристический сезон, который еще не завершился, к сожалению, оказался очень тяжелым по числу происшествий с российскими туристами на юге Турции. На сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев и порядка 40 фактов медицинской эвакуации, - рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов. - Это объясняется увеличивающимся турпотоком из России. В прошлом году Турцию посетили около 6 млн наших граждан, в этом году, как ожидается, их должно быть больше".

По словам Ерхова, несчастные случаи зачастую связаны с состоянием здоровья отдыхающих. "Речь идет о людях преклонного возраста, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые приезжают в Турцию, где погодно-климатические условия значительно отличаются от российских", - приводит слова посла ТАСС.

Он также указал, что причиной трагедий становится и злоупотребление преимуществами системы "все включено". "Мало кто знает, что употребление алкогольных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Таким образом, все финансовые расходы ложатся на пострадавших и их близких", - подчеркнул дипломат.

Темы: Турция, Происшествия и несчастные случаи с туристами, Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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11.09.2019, 18:40
Гость: Егор

Интересно, а сколько в КрымЕ?
11.09.2019, 18:10
Гость: le docteur

На Украине погибло больше!
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