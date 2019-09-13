Обзор популярного вьетнамского курорта о. Фукуок

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Остров расположен в Сиамском заливе, недалеко от побережья Камбоджи

Путешествие на остров Фукуок

Вьетнам людьми по старше воспринимается как бывший театр военных действий между двумя сверхдержавами. Сегодня эта страна показывает большой рост промышленности. Максимальное развитие получила индустрия туризма. В этом плане остров Фукуока является, в прямом и переносном смысле слова, жемчужиной Вьетнама.

Остров расположен в Сиамском заливе, недалеко от побережья Камбоджи. Здесь построены роскошные курорты. Пляжи острова известны своим белоснежным песком. известные на весь мир курорты размещаются преимущественно на юго-западном побережье.

Национальный парк считается самым привлекательным местом на острове. Здесь есть все для отдыхающего: горы, дикая фауна и флора мирно соседствует с дорожками для утренних пробежек.

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Центром острова является город Дуонг-Донг. сюда можно ехать за продуктами в любое время суток: рынки работают круглосуточно. рыба и авторские изделия представлены в большом ассортименте. Курорты острова славятся благодаря тому, что здесь можно спокойно отдохнуть. Власти делают все, чтобы ваш отдых не был никем потревожен.

Комбинированные туры и активный отдых

Комбинированные туры предполагают совмещать пляжный отдых с посещением расположенных рядом с островом стран. Прежде всего это Камбоджа, Лаос и материковый Вьетнам. Комбинированные туры по стоимости мало чем отличаются от обычных. Вот почему они пользуются повышенным спросом.

Активные туристы будут не только отдыхать на пляже. Они непременно посетят жемчужную ферму или плантацию черного перца. На острове имеется много горных вершин, которые вы сможете покорить. На острове расположены две плантации жемчуга. каждый желающий может их посетить и посмотреть технологию выращивания жемчуга. Здесь же размещаются ювелирные магазины. Стоимость жемчуга в них на несколько порядков ниже. чем в Европе.

Для любителей подводного плавания остров настоящий рай. Дайверы здесь любят проводить время: в заливе практически отсутствует волнение моря. В прибрежных водах можно увидеть большое количество тропических рыб и кораллов. Температура воды и воздуха на протяжении всего года практически одинаковая. Так что о сезонах отдыха здесь говорить не имеет смысла. Здесь круглый год лето, причем достаточно умеренное.