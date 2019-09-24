Минкультуры отреагировало на коллапс в «Царском селе» из-за китайских групп

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Министерство культуры отреагировало на бессчисленные жалобы российских туристов на невозможность посетить музей-заповедник "Царское село" в Пушкине под Санкт-Петербургом из-за наплыва групп китайских туристов.

Екатерининский дворец © KM.RU, Петр Андриешин

Министерство культуры РФ поручило департаменту музеев и государственному музею-заповеднику "Царское село" в городе Пушкине (Санкт-Петербург) урегулировать ситуацию с туристическим потоком иностранных туристов при посещении музея.

"В министерство поступают массовые жалобы на "Царское село", на массовый коллапс с туристами... Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. (...) У нас красный уровень опасности в "Царском селе" для российских туристов", - цитирует "Интерфакс" статс-секретаря, заместителя министра культуры Аллу Манилову.

Она заявила о недопустимости ситуации, когда приезжающие со всей России туристы не могут посетить "Царское село". Алла Манилова предложила разработать систему посещения музея, согласно которой для зарубежных граждан будут определены определенные дни. Это будет способствовать улучшению доступа российских туристов в Екатерининский дворец.

В конце июля этого года в СМИ появилась информация об инциденте, который произошел в очереди у входа в Екатерининский дворец между двумя туристами из Китая и гражданкой России. В ходе ссоры туристы нанесли девушке удар локтем в живот и повалили ее на землю. Пострадавшую госпитализировали с закрытой тупой травмой живота.