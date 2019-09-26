Евророуминг: Мобильный интернет за границей, популярные тарифы для туристов

12:20

Евророуминг – мобильный интернет за границей

Сейчас во времена открытых границ в нашей стране, очень развит туризм в другие страны. Люди в одиночку и семьями, ездят за границу нашей необъятной страны. Во время путешествия, не важно туристическая это поездка в отпуск, или деловая по работе, всем всегда требуется интернет за границей. В наше время интернет — это не только способ развлечения, но возможность вести общение с нашими родным и близкими людьми, по средствам видео звонков, или обычных сообщений в мессенджерах. Местные операторы наживаются на неосведомлённых людях за счет того, что они попросту не ознакомлены с условиями пользования мобильной связью за границей, при выезде из домашней страны автоматически включается дорогой роуминг на интернет, и деньги на балансе мгновенно пропадают, даже при малейшем использовании трафика. Чтобы избежать непредвиденных трат на интернет, и всегда оставаться в сети вы можете приобрести сим-карту для интернета за границей подробнее на https://euroroaming.ru

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Один из самых популярных тарифов для поездок по Европе, Турции и США является тариф Yuser. Почему же он является популярным? Тариф подключается на 28 дней и включает в себя: бесплатные входящие звонки, 5гб интернет трафика, 15 минут звонков внутри зоны действия, и все это за 10€. Тариф больше подходит активным пользователям социальных сетей, трафика хватит на несколько недель интернет переписок с отправкой фотографий. Для более активных пользователей существует тариф Mundo в нем вы сами можете выбрать количество трафика, предоставляемого на месяц. Начиная 3гб заканчивая 10гб. Чем больше трафика вы берете, тем больше получается скидка. Так же имеются дополнительные опции, например, небольшое количество трафика за небольшую плату, эта опция поможет выходить в сеть на короткое время, например, для проверки почты. Эта опция подходит людям, которые не сидят по несколько часов в интернете, а заходят только по надобности. Ознакомиться с тарифами подробнее вы можете https://euroroaming.ru/drimsim-globalsim-vodafone-orange/