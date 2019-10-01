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В путешествиях человек познает не только окружающий мир, но и себя

И лучше всего с подобной задачей удается справиться тем, кто выбирает активный отдых с "Клубом Приключений". На сайте компании можно найти множество самых разнообразных походов и поездок, каждая из которых дарит туристам массу ярких, незабываемых впечатлений.

Весь спектр туристических маршрутов для вас!

Впереди ждет продолжительный отпуск или просто выходные, которые хочется провести интересно? На каждый из этих случаев опытные инструктора компании готовы предложить сразу несколько вариантов активного отдыха. География постоянных маршрутов "Клуба Приключений" действительно охватывает весь мир, и поэтому никому не составит проблемы выбрать идеальный формат путешествия. Среди наиболее популярных направлений:

горы и древние города Крыма;

восхождение на Эверест и Казбек;

мультитур по Волге;

пешие походы в Подмосковье и Владимирской области.

Список популярных направлений для активного отдыха не полный, но красноречиво доказывает: интересные походы "Клуб Приключений" легко организует и в пределах страны, и за рубежом. По этой причине, чтобы лично испытать себя в путешествии, совсем не обязательно ждать отпуска или целый год копить деньги на поездку. Если есть пара выходных, можно отправить в увлекательный поход в Каннельярви, к Лыткаринским карьерам, в Саблинские пещеры или к Зеленодольским озерам. Все эти локации находятся в России, и с каждым годом встречают все больший поток поклонников активного отдыха.

Активный отдых – масса впечатлений и безопасность гарантируются!

Чтобы активный отдых оставил массу незабываемых впечатлений, недостаточно просто выбрать интересное географическое направление. В этом вопросе важнейшую роль играет уровень организации и профессионализма специалистов. Поэтому в каждый из маршрутов "Клуба Приключений" проходит под грамотным руководством опытных, квалифицированных специалистов. Для участников программы они становятся настоящими ангелами-хранителями, делают все необходимое для того, чтобы поход прошел весело, интересно и полностью безопасно.

На счету клуба сотни удачно организованных походов в различных точках планеты, и с каждым годом число освоенных географических направлений только растет. Поэтому не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня: выбрать маршрут для своего незабываемого путешествия!