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В Крыму скончался отдыхавший в «Артеке» 12-летний школьник из Петербурга

16:33 12.10.2019
Фото с сайта ysia.ru
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В ялтинской больнице скончался 12-летний мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском лагере "Артек".

Ученик шестого класса инженерно-технологической школы № 777 пожаловался 11 октября на плохое самочувствие. После этого его положили в детское отделение городской больницы, где поставили диагноз "пневмония". Ребенку оказывали всю необходимую помощь, но спасти его не удалось, сообщает издание "Петербургский дневник"

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (ч.2 ст. 109 УК РФ). Следователи изъяли в "Артеке" и ялтинской больнице документы, допросили представителей руководства и сотрудников лагеря, назначили экспертизы, передает "Интерфакс".

Установлением причин происшествия занимается также специальная комиссия, в которую вошли сотрудники Министерства просвещения РФ, Комитета по образованию Петербурга, а также комитетов по здравоохранению и социальной политике.

Семье погибшего ребенка оказывается необходимая помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Минпросвещения.

Темы: Крым, Происшествия, Детский отдых
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Комментарии читателей
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12.10.2019, 23:08
Гость: ser

пневмония может проходить безсимптомно, и вызванная каким-нибудь стойким к антибиотикам золотистом стафилококком, например, убить за пару недель

не всё так просто
12.10.2019, 22:37
Гость: А чё?

100% вина воспитателей, персонала. Пневмония - заболевание не одного дня. Осень- сквозняки, недостаточное отопление и подогрев воды в бассейне, плюс недогляд и недосмотр. Это же не ребёнок элиты жуликов и их босса.
12.10.2019, 19:29
Гость: и в украинское время

в Артеке дети не умирали.
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