Мальтийское гражданство. Полная стоимость и пошаговое руководство по оформлению

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На первый взгляд Мальта – самое маленькое государство в Европе с весьма ограниченными возможностями

Местного населения здесь меньше, чем туристов. Вы, наверняка, удивитесь, если узнаете, что паспорт этой карликовой страны занимает девятое место в рейтинге самых влиятельных в мире. Местная программа по оформлению гражданства за инвестиции стартовала только в 2014 году, но уже пользуется огромным спросом у инвесторов по всему миру и была одобрена Еврокомиссией. Мальтийское подданство позволяет путешествовать почти по всей Земле без оформления виз, оптимизировать налоговую систему, лечиться в престижных клиниках и обучать детей в ведущих вузах. Рассказываем, как оформить гражданство Мальты и во сколько это обойдётся.

Какие суммы и куда инвестировать

Участие в программе предполагает комбинацию из нескольких инвестиционных опций. Обязательным условием является пожертвование в фонд национального и экономического развития. Главный заявитель обязуется вложить € 650 000. За супругу и несовершеннолетних детей следует внести по 25 000 евро. За каждого совершеннолетнего ребёнка до 27 лет, не вступившего в брак сумма взноса составляет € 50 000. Такое же пожертвование должны сделать и близкие родственники старше 55 лет.

В государственные фонды и ценные бумаги семья должна инвестировать от 150 000 евро. Вернуть затраченные средства можно будет через пять лет. Что касается капиталовложений в недвижимость, то у инвесторов есть выбор из двух вариантов. Можно приобрести объект стоимостью от € 350 000 или взять жильё в аренду, выплачивая не менее 16 000 евро ежегодно. За проверку благонадёжности инвестор обязан заплатить € 7 500. Для его супруги, совершеннолетних детей и родителей старше 55 лет стоимость прохождения процедуры снижается до 5000 евро. Проверка детей от 13 до 18 лет обойдётся в € 3000. Оформление основного заявителя обойдётся в € 50000, супруги - € 10000, несовершеннолетних детей – 7000 евро, лиц, достигших совершеннолетия - € 12000.

Пошаговое руководство

Чтобы получить паспорт Мальты путём инвестирования, прежде всего, необходимо обратиться в аккредитованное агентство, получившее лицензию на оказание консалтинговых и юридических услуг. В интернете бессчётное количество объявлений от компаний, обещающих быстрое и недорогое оформление желаемого статуса. Однако важно проверить, есть ли у выбранной организации необходимая лицензия. Велик риск переплатить за услуги миграционного агента или стать жертвой мошенников.

Цены в разных агентствах могут различаться. Обычно они составляют от 40 000 до 80 000 евро. Перед началом работы важно уточнить стоимость услуг по оформлению. Обычно она не публикуется в первоначальных прайс-листах и может сильно удивить клиентов на этапе, когда отказ от сотрудничества уже не представляется возможным. Квалифицированного и лицензированного агента, который поможет пройти процедуру, можно найти по ссылке.

Следующим этапом является получение карты резидента. Одно из обязательных требований к кандидатам – проживание в принимающей стране в течение не менее года. Вы должны будете доказать, что действительно провели на островах год. Карта резидента нужна претендентам, которые не являются резидентами мальтийской республики, не готовы самостоятельно оформлять резидентство и неспособны доказать, что провели в государстве положенное количество времени. При соблюдении некоторых условий возможно сокращение срока физического проживания до месяца.

Далее необходимо подать документы, оплатить сборы, купить или взять в аренду недвижимое имущество. На данном этапе власти проверяют все данные потенциального подданного: его благонадёжность, медицинскую страховку, законность происхождения средств. После того, как правительство будет уведомлено о прохождении инвестором всех проверок и оплате взносов министерство выпустит сертификат о натурализации. Он вступит в силу после принесения аппликантом присяги на верность. Потом иностранец получает паспорт мальтийского гражданина.