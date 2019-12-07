Переезд в Великобританию «под ключ»: преимущества работы с иммиграционными адвокатами

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Довольно часто переезд в новую страну рассматривается нашими соотечественниками как следующий этап развития, открывающий массу ранее недоступных возможностей для карьерного роста и ведения бизнеса

Где бы вы ни решили работать дальше – в Великобритании или в странах Европейского Союза – процесс оформления документов, перевоза семьи и обустройства может серьезно затянуться. Просто потому, что из-за незнания тонкостей процесса и совершенных ошибок нередко сопровождается непредвиденными расходами, бюрократическими проволочками и ненужной нервотрепкой.

Начать жить в совершенно незнакомой стране само по себе не просто, а тут ещё какие-то дополнительные сложности? Так можно понемногу растерять весь первоначальный боевой настрой! Однако, существуют квалифицированные специалисты, чья работа как раз и заключается в том, чтобы сделать ваш переезд максимально комфортным. Имя им – иммиграционные адвокаты. И пусть вас не пугает подобная формулировка – так называются квалифицированные специалисты, которые разбираются в тонкостях иммиграционного законодательства конкретной страны и могут оказать профессиональную юридическую поддержку на всех этапах – от заполнения документов и получения визы до оформления ПМЖ и гражданства.

Иммиграционных адвокатов и консалтинговых компаний на рынке представлено достаточно. Как сделать правильный выбор? Что важно в работе иммиграционного юриста? С этими вопросами мы обратились к нашим друзьям из компании Imperial & Legal, вот уже много лет помогающим нашим соотечественникам на законных основаниях освоиться в Великобритании и являющихся ведущими специалистами по переезду в Соединённое Королевство и профессионалами в области британского права.

Основная задача иммиграционных адвокатов

Лицензированные иммиграционные адвокаты компании Imperial & Legal оказывают экспертную поддержку в полном соответствии с действующим законодательством той страны, куда вы решили переехать. Если ваш выбор пал на Великобританию – компетентные специалисты из Imperial & Legal с удовольствием окажут вам всестороннюю поддержку в решении ваших вопросов, так как являются лидерами в этой области.

Главное правило: иммиграционные адвокаты, в полном соответствии со своим названием, должны именно представлять ваши интересы перед Иммиграционной службой. Если вам скажут, что дают только грамотную юридическую консультацию, а дальше вы как-нибудь сами, в меру своей способности должны запоминать и анализировать полученную информацию, бегите из такой компании как можно быстрее. Да, такого рода услуги, может, и будут стоить чуть дешевле. Однако избавят ли они вас в полной мере от дополнительных расходов, вопросов и проблем при переезде? Ответьте сами, изучив функционал, который предоставляют своим клиентам профессионалы.

Комплексный подход

В юридической компании, с уважением относящейся к потребностям своих клиентов, практикуют комплексный подход. На практике это значит, что решаемый вопрос рассматривается со всех сторон, с учетом конкретных обстоятельств человека, чтобы получить гарантированный положительный результат. Перечень услуг, предоставляемых иммиграционными адвокатами компании Imperial & Legal, настолько велик, что потребует написания целого цикла статей. В кратком изложении он занимает 9 пунктов:

- Консультирование вас по текущим Иммиграционным правилам, как уже говорилось, с тщательным анализом конкретно вашей ситуации. - Предоставление полного списка документов, необходимых для решения вашего вопроса. - Проверка документов на соответствие стандартам британского Home Office (Министерства внутренних дел) или других иммиграционных органов. - Подготовка черновиков всех необходимых документов с отражением ваших обстоятельств. Например, черновики писем из банков, от бухгалтеров, от свидетелей, родственников, спонсорских писем и т. д. - В случае необходимости — перевод и заверение документов, а также проставление апостиля. - Заполнение всех официальных форм и назначение необходимых записей на приём для клиента. Услуга в своем роде уникальная, потому что здесь специалисты Imperial & Legal не просто заполняют все формы, но и выступают контактным лицом для государственных органов, чтобы те, в случае необходимости, обращались к адвокатам и не беспокоили клиента. - Составление сопроводительного письма с подробным, по пунктам, объяснением, как заявитель выполняет все иммиграционные требования. - При необходимости — отправка всех документов в иммиграционную службу, либо загрузка документов онлайн. - Представление ваших интересов до момента получения визы или другого желаемого результата. То, о чем шла речь в начале статьи. Imperial & Legal не бросает своих клиентов на полпути: ведет их до конца, до получения «письма счастья».

Итак, мы поговорили о том, зачем вообще нужны иммиграционные адвокаты, напомнили об основной их задаче и на примере реально существующей компании перечислили все услуги, которые предоставляются клиенту, если они все вместе преследуют одну цель – успешный переезд клиента в другую страну. А воспользоваться ли услугами таких компаний, и на ком остановить свой выбор, решать вам.