Как быстро арендовать яхту практически в любой точке мира

19:06

Вопреки стереотипам, аренда яхты в наши дни не требует значительных усилий или финансовых средств

Забронировать номер в отеле лишь немногим проще. И, к слову, далеко не всегда дешевле. Отдых на яхте уже давно перестал быть развлечением аристократов. Более того, арендовать яхту проще и дешевле, чем отправиться в морское путешествие на круизном судне.

Как так получилось?

Владельцев яхт достаточно много. Самые популярные из них стоят не так уж и дорого и вполне по карману не только миллионерам. Но мало купить яхту, надо ее еще и содержать. То есть каждый год платить как минимум за пирс, обслуживание, периодически обновлять сертификаты и документы.

При этом, среднестатистический владелец яхты проводит на ней не больше одного месяца в году. Для того, чтобы весь остальной сезон яхта не стояла на приколе, ее сдают в аренду через таких посредников как Click&Boat.

Посредник проверяет документы, гарантирующие исправность судна, помогает со страховкой и проводит чартеры. Владелец яхты получает деньги с арендаторов, посредник получает проценты, а арендатор получает ни с чем не сравнимое удовольствие. Такая схема позволяет

- избежать гигантских наценок профильных компаний, организующих морские путешествия;

- выбрать яхту подходящего класса;

- арендовать яхту буквально "в несколько кликов" в окне браузера.

К тому же, морское путешествие парой или в небольшой компании друзей запомнится гораздо лучше, путешествие в компании десятков, сотен, а то и тысяч незнакомцев.

Что требуется от арендатора?

Если арендатор желает сам управлять яхтой, то ему следует предоставить документы международного образца, подтверждающие его право на это. Если таких документов нет, морское транспортное средство можно арендовать вместе с капитаном.

В остальном же все зависит от желания, предпочтений и финансовых возможностей. На таких сервисах как Click&Boat можно арендовать любой морской транспорт от гидроцикла до "люксовых" яхт.

Сделка проводится с одобрения владельца яхты и полностью надежна как для продавца, так и для покупателя. Все интересующие вопросы можно решить через онлайн-чаты. Как правило, они касаются оборудования яхт и их чартеров.

То есть, даже если понравившаяся арендатору яхта на момент бронирования находится в другом порте, к условленному и заранее оговоренному сроку она может прибыть к месту отдыха. А дальше она находится в полном распоряжении арендатора.

Следует учесть, что аренда яхты подразумевает и некоторые обязательства. В первую очередь это касается сохранности яхты и дорогостоящего оборудования, находящегося на борту.