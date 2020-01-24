С экзаменов - на пляж: топ 10 бюджетных направлений для студентов зимой

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Закрыть сессию, купить горящий тур и убежать от зимы – заветная мечта любого студента

Вместе с экспертами Coral Travel рассказываем о десяти недорогих направлениях для молодежного отдыха, где вместо конспектов вы будете созерцать экзотическую флору и фауну, живописные сооружения, а еще сможете оторваться на незабываемых вечеринках.

1. Колоритный Таиланд

Наиболее бюджетным, по сравнению с другими тайскими городами, считается отдых в шумной Паттайе. В стоимость январского тура входит авиаперелет, проживание, питание, медицинская страховка и иногда трансфер от аэропорта.

Если вы не поклонник спокойного времяпрепровождения у воды, а еще любите делать подарки, то советуем устроить насыщенный шопинг. Стоит присмотреться к изделиям из тайского шелка на местных фабриках, например, в Thai Silk Art или Phra Thamma. Кроме того, в Паттайе можно приобрести натуральные косметические средства на основе кокосового масла, что станет не только приятным, но и полезным сувениром.

Замечательной культурной программой станет посещение парка Мини Сиам с уменьшенными копиями мировых памятников архитектуры. Кроме того, можно зайти в Храм Истины, декорированный самодельными деревянными скульптурами.

Из достопримечательностей под открытым небом больше всего впечатляет ботанический сад Нонг Нуч с удивительной коллекцией орхидей, кактусов и папоротников. Также в нем время от времени проводятся тематические мероприятия, посвященные самобытной тайской культуре.

Для желающих насладиться умиротворяющим отдыхом, прогуливаясь по золотому песку и погружаясь в заветные мечты под шум морского прибоя, советуем чудесный пляж Джомтьен, растянувшийся на 6 километров. Здесь же есть отличная возможность арендовать гидроцикл или заняться снорклингом.

2. Динамичный Кемер, Турция

Известный курорт Турции Кемер не переполнен туристами и сочетает в себе потрясающий горный воздух, запоминающийся подводный мир, прозрачное море и изобилие вечеринок для неутомимой молодежи.

Центр провинции Анталия предлагает путешественникам покорить гору Тахталы, поднявшись на высоту 2365 метров на фуникулере, из порта города прокатиться на экскурсионных яхте или корабле, стилизованным под пиратские судна. Помимо этого, студентов заинтересуют немноголюдные маршруты, которые пролегают через поселок Бельдиби с одноименной пещерой – загадкой археологического мира.

Поклонники активной ночной жизни могут ликовать: Кемер известен зажигательными дискотеками, где порой звучат не только современные хиты, но и турецкие мотивы, что моментально погружает в атмосферу востока.

3. Остров свободы Куба

Тропическое солнце, захватывающие просторы океана и размашистые кроны пальм ждут туристов на кубинских Варадеро, Кайо-Санта-Марии и Тринидаде. Исследуйте самые невероятные «фишки» острова и наслаждайтесь знаменитыми кубинскими танцами, ведь каждый курорт Кубы – это своеобразный мир, который зарядит любого студента живым общением и энергетикой местных жителей.

Прочувствовать прелесть отдыха вблизи океана можно в прибрежной деревушке Pueblo La Estrella. Она гармонично сочетает в себе спа-процедуры и шумные дискотеки. Ценителям архитектурных творений в Варадеро приглянется одноименный музей с фотоархивом и коллекцией рисунков, авторами которых стали сами путешественники, а кроме того, площадь Plazuela de Segarte, обрамленная комплексом зданий в стиле барокко.

Красочная ночная жизнь Варадеро оставляет только положительные эмоции, поэтому во время отдыха не упустите шанс сходить на дискотеку в Mambo Club или оригинальный Cueva del Pirata с живой кубинской музыкой.

4. Вьетнамские каникулы

Курорты Фукуока и Фантхьета во Вьетнаме представляют собой кладезь удовольствий. Здесь отдыхающих ждет роскошный массаж, экзотические и полезные фрукты, соленый воздух и плавание на байдарках. В том случае, если вам по душе багровые закаты, песчаные дюны и мелодии водопадов, то Вьетнам не оставит равнодушным.

На острове Фукуока определенно стоит бесплатно посетить жемчужную ферму Phu Quoc Pearl Farm и «неправильные» скалы Динь Кау у рыбацкой гавани, которые символизируют мир и удачу. Также на молодых путешественников неизгладимое впечатление произведет четырехметровый живописный водопад Suoi Tranh, раскинувшийся в окружении пышной зелени.

5. Тропики Шри-Ланки

«Чайный» остров Шри-Ланка завлекает красивейшими пляжами, возможностью покормить морских черепах, научиться кататься на серфе, а еще бюджетным проживанием на виллах местных жителей.

Самым подходящим для молодежного отдыха среди прочих мест Шри-Ланки считается Хиккадува. Чудесно провести каникулы, совмещая просвещение, одухотворение и умеренное веселье здесь вполне реально. Для культурного обогащения, в первую очередь, советуем отправиться в Храм Келания Раджа Маха Вихара, в котором посетителей поразит небосвод со знаками зодиака и космическими объектами на потолке. Следующим пунктом в списке ланкийких локаций может стать озеро Хиккадува с мирной водной гладью и заповедником для птиц.

6. Музыкальный Израиль

Великолепие Израиля познается не только в общеизвестных достопримечательностях, но и в загадках истории, уникальном вкусе восточных лакомств и громких танцевальных мероприятиях после полуночи.

Для студенческого отпуска лучше остановиться в Тель-Авиве. Это самый колоритный, бодрствующий и оптимистичный город Израиля. Променад по набережной, новые знакомства, велосипедные маршруты, причудливые постройки из камня стоят того, чтобы запастись чудесным настроением и увезти с собой прекрасные воспоминания.

Скучать в Тель-Авиве невозможно, так как местное население этого попросту не позволит! Достаточно рассказать о заведениях квартала Флорентин: столярные мастерские квартала великолепно гармонируют с работой уличных художников и артистов. В Флорентине закупаются этническими аксессуарами, едят национальные вкусности в сезонных кафе и, конечно же, расслабляются в барах вроде Casbah de Florentine.

7. Солнечная зимняя Болгария, Банско

Секрет веселых студенческих каникул определенно не ограничивается жаркой погодой и наличием удобных шезлонгов. Для отдыхающих, которые обожают знакомиться с национальной кухней и пробовать силы в катании с заснеженных склонов подойдет болгарский городок Банско у подножья Пиринских гор.

Курорт славится густыми лесами и ледниковыми озерами, комфортабельными гостиницами с качественным сервисом за приемлемую цену и аппетитными блюдами местной кухни. Банско насчитывает множество атмосферных ресторанов-механ посреди маленьких улочек с расписными домами и другими «изюминками» архитектуры, что заставляет вернуться сюда снова.

8. Духовный Гоа, Индия

Побережье Гоа – это территория свободы, одухотворения и бесконечных тусовок. С середины 60-х годов прошлого века нетронутые пляжи штата постепенно заполняла молодежь из Европы и Америки, вдохновленная необъятной любовью к миру. Благодаря хипи на Гоа появились клубы с ритмичной электронной музыкой, рестораны на побережье и недорогие гестхаусы.

Гоа предоставляет гостям шанс пообщаться с представителями самой миролюбивой субкультуры, примкнуть к поклонникам йоги и медитации, попробовать внушительные порции специфических блюд, заправленных острыми специями, и многие другие атрибуты полноценного курорта.

На сегодняшний день визитная карточка штата – это вечеринки. Вы можете оказаться в эпицентре танцев, отдыхая на пляже Анджуна, ведь именно там предпочитают тусоваться лучезарные хиппи, делясь умопомрачительным настроением.

9. Жемчужина Ближнего Востока: Бахрейн

Миниатюрное островное государство Бахрейн в западной части Персидского залива завоюет сердце гостей, так как гармонично объединяет богатое археологическое наследие и динамичное времяпровождение для молодежи.

Если вы относитесь к любознательным исследователям, то советуем побывать в Калат-аль-Бахрейне, что переводится с арабского как «форт» или «крепость Бахрейн». Локация расположена в столице государства Манаме на вершине холма, возведенного местными жителями. Красота и значимость достопримечательности подтверждается тем, что крепость с 2005 года занесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, стоит увидеть обособленное от мира Дерево Жизни, которое олицетворяет символ победы над испытаниями судьбы.

Для жаждующих всплеска адреналина рекомендуем дайвинг, который возможен в Бахрейне круглый год: под толщей бирюзовых вод поражают не только сотни видов рыб и коралловые рифы, но и затонувшие корабли.

Приятным дополнением к отдыху станет шопинг в современных торговых комплексах, таких как Yateem Centre, Seef Mall и Bahrain City Centre в Манаме, а также среди рядов на традиционных рынках Bab Al Bahrain и Gold Souq. Торговые точки изобилуют магазинами с национальными специями, текстилем, украшениями и другими подарками, что порадует туристов по возвращении домой.

10. Сказочная Иордания

Собрать компанию энтузиастов и полететь в немноголюдную Иорданию — идеальный вариант забыть о суете, погрузившись в многогранную историю страны. Она прослеживается в поразительных памятниках христианства. Например, совместить эстетическое удовольствие с просвещением можно в Храме святого Георгия Победоносца, где расположена карта древней Палестины с изображением Иерусалима и местом крещения на реке Иордан. В целом, даже самым далеким от культурологии путешественникам будет любопытно лицезреть величественный «город мозаик» Мадаба, постройки которого усыпаны мозичными узорами.

Прогуливаясь по улицам Иорданни, вы сразу почувствуете дружелюбное отношение к российским туристам, что подкрепляется очаровательными улыбками иорданцев и желанием подсказать самые запоминающиеся локации.

Если вам близка могущественная стихия воды, то среди неоспоримых аргументов выбрать Иорданию — город-курорт Акаба на берегу Красного моря. Даже зимой температура позволяет наслаждаться отдыхом, купаясь в теплой воде под ласковыми лучами солнца и заниматься подводным плаванием или водными лыжами.

Помимо духовного обогащения, завораживающих пейзажей и лечебного морского курорта, Иордания предлагает уникальные экскурсии для искателей приключений. Без раздумий посетите пустыню Вади-Рам с песчаными барханами и каньонами, остановившись в кемпинге в бедуинском стиле. Не менее заманчивая идея — разместиться в палаточном лагере при наличии снаряжения и абстрагироваться от доступа в Интернет и прочих атрибутов современной городской жизни.

Фото с сайта pixabay.com