Лучшие горнолыжные курорты и зимние виды спорта в Греции

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Когда начинается лыжный сезон, в Греции есть много вариантов, если вы любите зимние виды спорта

Зима может дать вам возможность выбраться из дома и заняться спортом, который сжигает много калорий, но также приносит много пользы для здоровья. Катание на коньках, сноуборде и лыжах может стать мощным стимулом, чтобы не лежать на диване, даже если за окном мороз.

Фото с сайта greekru.net



Лыжный центр Калаврита

Более 100 000 посетителей в год, этот лыжный курорт является одним из самых популярных мест на юге. Он находится всего в 200 км от Афин, что делает его идеальным для однодневных экскурсий. Центр, расположенный на северо-западной стороне Хелмоса, находится на высоте 1700–3240 метров и имеет двенадцать трасс общей длиной 20 километров и имеет 7 подъемников. Калаврита — город с большой историей.

Это любимое место осенью и зимой на Пелопоннесе. Построенный на западных склонах Хелмоса и являющийся базой для любителей природы и лыжников горнолыжного курорта, он является идеальным местом, если вы ищете что-то близкое к столице Греции.

Лыжный центр Парнасос

Среди крупнейших и наиболее хорошо организованных лыжных центров в Греции исторический горнолыжный курорт Парнасос сделал эту красивую гору популярной с 1976 года, особенно в южной Греции, так как он находится недалеко от Афин, Патры и Брон. Центр имеет 19 склонов, 7 лыжных трасс, 10 трасс и 3 мини-взлетно-посадочных полосы общей протяженностью около 36 км.

Для всех гостей предусмотрена медицинская страховка, специальная зона для детей с игровой площадкой, два кафе-шале и «черные» трассы вне трасс с густым снегом для самых продвинутых. Это отличный выбор, если вы интересуетесь культурой и историей Греции, поскольку вы можете посетить близлежащие туристические направления Арахова и Дельфы.

Горнолыжный центр Пелион

Горнолыжный курорт с кратчайшим расстоянием от моря расположен в любимой горе Магнезия, недалеко от города Волос. Среди холмов Пелиона вы можете найти горнолыжный курорт, который большинство местных жителей вокруг Фессалии предпочитают для своего слалома. Любители ночного катания предпочитают его больше всего, так как там впервые в Греции были организованы ночные лыжные выходные. Небольшой, но функциональный лыжный центр имеет 8 склонов и 5 подъемников.

Лыжный центр Vasilitsa

Пиндос и олимпийские сертифицированные склоны, с изображением, похожим на альпийский пейзаж, не могли бы отсутствовать в этом списке. Место идеально подходит для длительного отдыха, если вы хотите провести несколько дней отпуска и хотите совместить свои любимые зимние виды спорта с потрясающим зимним курортом Загорохория.

Фото с сайта ski-atlas.ru

Василица находится недалеко от национальных лесов Валя Калда и Аоос — Викос, а также у рек Алиакмонас, Венетико и Аоос. Это идеальное место для туристов, альпинистов, любителей рафтинга и велоспорта.

Форас — Каймакцалан

Проходя через северную Грецию, мы могли начать только с самого популярного горнолыжного курорта в Салониках. Kaimaktsalan. Хорошо известный, этот лыжный центр доказывает, что северная Греция больше подходит для катания на лыжах, чем любой другой регион страны, с некоторыми из самых хорошо организованных склонов и самыми высокими подъемниками.

В частности, центр Ворас может похвастаться самой высокой канатной дорогой Греции на высоте 2480 метров. Его широкие маршруты, которые удовлетворят начинающих и знатоков вида.

3-5 Pigadia

Интригует своим необычным названием и местом расположения. Горнолыжный курорт Вермио, находящийся в нескольких шагах от города Наусса, считается одним из лучших и одним из немногих, который работает с искусственным снегом, не сталкиваясь с проблемой остановки в течение всего сезона.

Сели

Не слишком далеко от Наусы, Сели раскинул свои "опытные" склоны. Ближайший город здесь — Верия. Сели является первым горнолыжным центром в Греции, с 1934 года и имеет 19 туристических и спортивных склонов, 11 подъемников, 4 детских подъемника для начинающих, удобную парковку, детские площадки, лыжные трассы для международных соревнований, маршруты для скалолазания и специальную группу безопасности, которая обеспечивает хорошо Быть из посетителей.

Все вышеперечисленные зимние направления в Греции являются лучшими в сфере гостеприимства и предлагают отличные условия размещения, которые создадут незабываемые впечатления для вас и ваших близких.

Если вы не хотите брать с собой свое лыжное снаряжение, у нас есть хорошие новости. Ежедневные и ежемесячные цены на карты снижаются медленно, но неуклонно. Однако в общий бюджет начинающего (или даже совсем неквалифицированного) лыжника добавляются расходы, такие как аренда снаряжения и первые уроки катания

