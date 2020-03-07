Хампи - путешествие в прошлое

19:53

Путешествие в Хампи – это путешествие на машине времени в далекое прошлое, на много веков назад

Звуки флейты, резвящиеся вокруг обезьяны, факиры, укрощающие кобр, величественные буйволы, монументальные индуистские храмы – все это загадочная, неповторимая Индия.

История Хампи зарождалась в далеких тысячелетиях. Именно здесь происходили события, описываемые в самом почитаемом индийском эпосе «Рамаяна».

Хампи находится на месте бывшей столицы некогда величественной и богатейшей империи Ваджанаягар, основанной в 1336 г. Город располагался на площади более 45 кв.км., в то время, когда численность населения составляла более 500 000 человек. Через Ваджанаягар проходили важнейшие торговые пути, а его базары были центрами международной торговли. Золото, серебро и алмазы здесь продавались на килограммы, шелка на тонны.

В те времена Виджанаягар считался неприступным. Но охраняемый отрядами стрелков, боевыми слонами и крепостными стенами, он оказался карточным домиком. Пала империя под ударами мусульман, напавших на Виджанаягар в 1636 году. Противостояние длилось 6 месяцев, а потом еще 3 месяца мусульмане грабили город. 500 слонов понадобилось, что бы вывезти казну.

Хампи – это около 500 древних строений, чудом доживших до наших дней. Храмы, дворцы с поющими колоннами, царские гаремы и слоновьи стойла. В 1986 году архитектурное наследие Хампи было включено во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Жизнь в городе мало изменилась со времен расцвета империи. Все так же крестьяне засевают рисовые поля, все так же выращивают хлопок, используют древний акведук для обработки банановых плантаций. Сохранились в обиходе и круглые бамбуковые рыбацкие лодки.

Сейчас Хампи является индуистским религиозным центром и местом туристического паломничества. Протяженность руин около 30 кв.км.

Как добраться

Воздушное сообщение с Хампи отсуствует. Лететь нужно в Бангалор, а уже оттуда на автобусе или поезде ехать в Хоспет – городок в 13-ти километрах от Хампи. Удобнее всего добираться в Хоспет на ночном автобусе (sleeper bus). Дорога займет 8 часов. Из Хоспета в Хампи можно доехать на автобусе, такси или тук-туке. Так же можно совершить самостоятельное путешествие, отдыхая в Гоа. Купить билеты на автобус можно в Мапсе. Оттуда же и ехать.

Жилье

Разместиться в Хампи можно либо в средневековой части, в районе действующего храма Вирупакши и Базара, либо за рекой Анегонди – там жилье дешевле и комфортней. В этом случае в сам Хампи можно будет добраться на лодке, которая отправляется каждые 15-20 минут. Но есть существенный минус – лодки ходят через реку только до 18:00.

В центральной части города комнаты в гестхаузах маленькие, придомовое пространство отсуствует, довольно шумно. За рекой условия лучше – в каждом гостевом доме или мини-отеле есть дворики, собственное кафе, довольно просторные комнаты. Приятным бонусом будет личный гамак у входа и вид на рисовые поля. Так же за рекой находится храм Ханумана (Monkey Temple).

Горячей воды в Хампи нет. Да она там и не нужна – за день в душевых баках вода нагревается так, что можно обжечься.

Для тех путешественников, которые предпочитают комфорт, лучше поискать жилье в Хоспете. Но нужно учитывать ежедневное передвижение в Хампи и обратно. Это имеет смысл, если поездка в Хампи запланирована более чем на 2-3 дня.

Еда в Хампи

Поесть в Хампи можно в любом гостевом доме. Так же есть множество кафе и ресторанчиков. Кухня индонезийская, вегетарианская. Так как в Хампи обслуживание туристов, это семейный бизнес, кухня домашняя, очень вкусная. Но мяса вы не найдете. Как и в большинстве индийских штатов, алкоголь здесь под запретом.

Советы путешественникам

• Накануне поездки в Хампи воздержитесь от тяжелой жирной еды и алкоголя

• Возьмите с собой:

удобную обувь

тёплую одежду

мелкие деньги

Отправляясь на осмотр достопримечательностей, не забудьте взять с собой:

• воду

• бананы, фрукты, печенье, орехи (для обезьян)

• влажные салфетки

• купальные костюмы

Но самое главное – хорошее настроение и желание прикоснуться к тайнам величественной Индии.

Фото с сайта Pixabay.com

