Иностранцы прекратили покупать туры в Россию

10:44

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о практически полной остановке продаж туров в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанной с ней карантинных мер.

Как пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на организацию, на текущий момент аннулированы бронирования на 500 млн рублей.

"Туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в Россию. По подсчетам аналитической службы АТОР, общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май уже сейчас составляет не менее 500 млн рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов", - заявили в ассоциации.

Отмечается, что наибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынку. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть аннуляции из Вьетнама, Индонезии, Японии. Традиционно эти туристы открывают туристический сезон. На втором месте - Ближний Восток, затем - Европа.

По мнению АТОР о реальных финансовых потерях в отрасли можно будет говорить в мае-июне. В ассоциации подчеркнули, что коронавирус может стать самым серьезным ударом по российской туротрасли за последние 20 лет, и она остро нуждается в господдержке.

Россия в феврале ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном из-за вспышки там коронавируса. 11 марта было также ограничено сообщение с городами Франции, Германии, Италии и Испании.