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Иностранцы прекратили покупать туры в Россию

10:44 12.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о практически полной остановке продаж туров в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанной с ней карантинных мер.

Как пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на организацию, на текущий момент аннулированы бронирования на 500 млн рублей. 

"Туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в Россию. По подсчетам аналитической службы АТОР, общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май уже сейчас составляет не менее 500 млн рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов", - заявили в ассоциации.

Отмечается, что наибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынку. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть аннуляции из Вьетнама, Индонезии, Японии. Традиционно эти туристы открывают туристический сезон. На втором месте - Ближний Восток, затем - Европа.

По мнению АТОР о реальных финансовых потерях в отрасли можно будет говорить в мае-июне. В ассоциации подчеркнули, что коронавирус может стать самым серьезным ударом по российской туротрасли за последние 20 лет, и она остро нуждается в господдержке.

Россия в феврале ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном из-за вспышки там коронавируса. 11 марта было также ограничено сообщение с городами Франции, Германии, Италии и Испании.

Темы: Коронавирус, Российский и зарубежный туристические рынки
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 14:33
Гость: Европеец

Carlos !
Ты мне всегда нравился из-за Твоей способности согласиться с Любой мурой.
Говорю на итальянском и там у меня знакомые. Самые тяжелые случаи заражения требуют подключения лёгких к искусственной вентиляции. А вот как раз этих приборов в Италии уже не хватает - врачи сами решают кого спасти а кого послать домой умирать.
...
Думаю, что сейчас ваши как всегда душат информацию о количестве заражённых как в Китае а потом всё накроется медным тазом. У вас всегда сначала молчок а потом Курск спасать поздно или Чернобыль возник ни с того, ни с сего.
Думаю, что Ты своё мнение исправишь очень быстро.
12.03.2020, 12:37
Гость: Carlos

5+++
Полностью согласен...
12.03.2020, 11:50
Гость: Старый евrей

Так у нас и коронавируса (до голосования по Конституции) нет. Так, ОРВИ какой-то. Наша терапевт - бабушка 80-лет и выговорить "коронавирус" не сможет. Так что вот, господа.
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