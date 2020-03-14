Самые популярные отели Праги

23:19

Прага является довольно известным и популярным туристическим центром Европы

Этот сказочный город располагает огромным числом гостиничных комплексов, фешенебельных отелей и гостиниц разной категории.

Фото с сайта pixabay.com

Каждый район большой Праги привлекателен для гостей не только уникальными достопримечательностями, а и высоким сервисом отелей.

Пятизвёздочный отель Kings Court

Этот роскошный отель находится в самом центре мистической Праги, в историческом сооружении, вблизи здания Городского собрания и улицы На Прикопе. Kings Court отличается комфортабельными, кондиционируемыми, стильными номерами, эксклюзивным спа-салоном, солидным рестораном с невероятно вкусной кухней и высоким классом обслуживания. Многие туристы, побывав здесь, бронируют номера заранее, чтобы по прибытии в Прагу поселиться именно в отеле Kings Court.

Пятизвёздочный отель Art Deco Imperial

Туры в Прагу - Пятизвёздочный отель Art Deco ImperialОтель Art Deco Imperial находится вблизи Вацлавской площади, Карлова моста и муниципалитета. Элегантный отель расположен в потрясающем здании 1914 года, выполненном в стиле ар-деко, совсем недавно здесь была проведена грандиозная реставрация всех помещений. Преимуществом этого гостиничного комплекса является весьма выгодное место расположения – вокруг основные достопримечательности Праги и близость бутиков, торговых центров, парков и музеев. Роскошное убранство и королевское оформление номеров этого отеля просто очаровывает. Этот отель славится эффективными услугами спа-салона и изысканной кухней ресторанов.

Отель Rott 4*

Фото с сайта tripadvisor.ru

Красивый отель Rott располагается в здании исторического значения, в центре Праги, на удивительной Малой площади. Близость основных достопримечательностей, магазинов, ночных развлекательных заведений и лучшие условия для проживания обуславливают невероятную популярность этого отеля у иностранных гостей. Уютные, стильные номера отеля имеют сказочный вид из окон, прекрасную ванную комнату и замечательные возможности для нескучного досуга. В отеле действует отлично оборудованный тренажёрный зал, бассейн, спа-салон и массажный кабинет. Два ресторана и лобби-бар обеспечивают прекрасное питание гостей.

Отель Grand Majestic Plaza 4*

В Праге, вблизи Пороховой башни и муниципалитета, располагается современное здание отеля Grand Majestic Plaza. Главные преимущества этого отеля – отличная кухня ресторанов, высокий уровень обслуживания и благоприятные условия для райского спокойного отдыха после продолжительных экскурсионных прогулок. В отеле можно провести важную деловую встречу в презентабельном конференц-зале, доступ к всемирной сети интернет позволяет всегда быть на связи, здесь можно посетить салон красоты, спа-салон и массажный центр, расслабиться в плавательном бассейне и сауне.

Апарт-отель Old Town Residence 4*

Прекрасные условия и великолепный сервис предлагает отель Old Town Residence своим гостям. Отель располагается в центральном районе Праги, у Староместской площади и множества уникальных сооружений средневековья. Роскошные рестораны и бар этого отеля обеспечивают гостей питанием, блюда ресторанов Old Town Residence по-домашнему вкусны. Все номера отеля превосходно меблированы, имеют всё необходимое для отличного отдыха.

Здесь также масса возможностей для расслабления, плавательный бассейн и фитнес зал, массажный кабинет и сауна. Деловые встречи и торжества, при необходимости, гости могут провести в солидном конференц- и пышном банкетном залах. В отеле есть пункт проката автомобилей, пункт обмена валюты и сейф для ценных вещей постояльцев.

Отель Clementin Old Town 4*

Фото с сайта ostrovok.ru

Самые лучшие отели в Праге - Отель Clementin Old Town 4*В центральном районе Праги возле Карлова моста и Староместской площади в уникальном историческом сооружении располагается отличный отель Clementin Old Town. Здание, в котором находится отель, датируется 1360 годом, оно имеет особенность – это самое узкое здание в огромной столице Чехии, его ширина составляет 3,28 метра. Все номера и помещения отеля элегантно обставлены, имеют доступ к всемирной сети Интернет, отдельные ванные комнаты и невероятно красивый вид из окон. Привлекательно уютное кафе гостиницы с открытой террасой.

Отель U Pva 4*

Наилучшие условия, достойнейший сервис и выгодное место расположения отеля U Pva делают его очень популярным у иностранных туристов. Внимательный и приветливый персонал U Pva очарует своим гостеприимством. Отель расположен вблизи Карлова моста в историческом здании Праги, обладает превосходными номерами со сказочным видом из окон. Проживание в U Pva включает пользование Интернетом, питание в форме шведского стола, услуги химчистки и прачечной, круглосуточное обслуживание номеров, пользование бассейном и сауной.

Отель Easy Journey 3*

Туры в самые лучшие отели Праги - Отель Easy Journey 3*Замечательный пансион Easy Journey расположен в Праге, вблизи известного развлекательного комплекса Nov Smchov и массы достопримечательностей столицы Чехии. Отель обеспечивает круглосуточное обслуживание номеров, охрану автостоянки, прекрасное питание в форме шведского стола с богатым выбором блюд и напитков. Вокруг расположено множество магазинов разной направленности, ночных развлекательных заведений и множество остановок общественного транспорта. Номера отеля стильно обставлены комфортной мебелью, имеют отдельные ванные комнаты и кухонные уголки, доступ к Интернету и спутниковое телевидение для нескучного досуга после экскурсионных прогулок по Праге.

Отель Fortuna Luna 2*

Современный отель Fortuna Luna предоставляет отличные условия для проживания гостям Праги. Гостиница располагается в двух шагах от станции метро Stkov, от неё за 10 минут можно добраться до центральной части столицы Чехии. Этот отель предлагает отдыхающим просторные, комфортные номера с отдельными ванными комнатами, доступ к Интернету, охраняемую автостоянку и сейф для ценных вещей, услуги экскурсионного бюро и пункта обмена валюты, питание в форме шведского стола с широким выбором блюд. Вблизи отеля расположены современные клубы, бары и рестораны, множество памятных мест Праги.

