7 простых правил для защиты персональных данных во время путешествия

14:47

Находясь в общественных местах во время поездки, мы подвергаем персональные данные серьезной опасности

Эксперт по вопросам конфиденциальности и защиты информации компании VFS Global Барри Кук рассказывает, как предотвратить «утечку» личных данных в путешествии.

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Блокируйте устройства

Сегодня многие гаджеты оснащены настройками без-опасности, которые позволяют заблокировать телефон с помощью идентификации по отпечатку пальца или PIN-кода. На время путешествия настоятельно реко-мендуется изменить PIN-код. После возвращения до-мой вы можете придумать новый пароль, чтобы обес-печить безопасность персональных данных.

Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi и функции Bluetooth

Многие устройства автоматически подключаются к Wi-Fi, когда владелец находится в зоне действия кон-кретной сети. Данная опция также, как и включенный Bluetooth, может нарушить сохранность персональных данных во время поездки. Чтобы сэкономить заряд ба-тареи и снизить риск утечки информации, будет надежнее отключить Bluetooth на весь период путеше-ствия. Кроме того, активируйте опцию, при которой устройство запрашивает разрешение при каждом под-ключении к сети интернет.

Уведомите банк о выезде за границу

Сегодня следовать данной рекомендации стало проще благодаря мобильным приложениям для дистанцион-ного банковского обслуживания. Теперь клиентам не нужно посещать отделение своего банка или ждать от-вета специалиста. Большинство банковских приложе-ний имеют зашифрованную функцию чата или обмена сообщениями, которая оповещает банк о перемещени-ях клиента, а также быстро отправляет уведомление владельцу в случае подозрительных операций. Эта функция помогает предотвратить потенциальное мо-шенничество с картами на начальном этапе и предо-ставляет доступ к финансам без блокировки счета.

Обновите операционные системы

Эффективный метод обеспечить безопасность персо-нальных данных – обновить операционные системы на всех устройствах, а также на время путешествия удалить либо отключить приложения, содержащие персональную и финансовую информацию.

Ограничивайте общий доступ к местоположению

Обновляя информацию в социальных сетях со смарт-фона или любого другого гаджета, вы сообщаете всем, в том числе и хакерам, о том, вы находитесь не дома или вне гостиничного номера. Таким образом, зло-умышленник понимает, что личные вещи оставлены без присмотра. Поэтому, прежде чем отправиться в поездку, удостоверьтесь, что данные о вас в сети до-ступны только для друзей.

Избегайте подключения к неизвестным зарядным станциям USB

Такой способ взлома, получивший название «джус-джекинг», значительно распространился в последние годы. Это связано с общедоступными USB-портами, которые позволяют злоумышленникам загружать вре-доносные программы в гаджеты. Такая программа может блокировать устройства и экспортировать дан-ные, прежде всего, пароли. Поэтому рекомендуется брать в путешествие свое зарядное устройство или ис-пользовать переносной аккумулятор.

Не используйте общедоступный Wi-Fi при работе с личной информацией

Бесплатный Wi-Fi очень удобен, например, во время ожидания вылета в аэропорту. Однако лучше избегать бесплатных точек общедоступного Wi-Fi, даже если запрашивается пароль, не открывать учетные записи и не вводить конфиденциальные данные.

Современный мир отлично оснащен цифровыми технологиями, которые упрощают жизнь. Тем не ме-нее, они также облегчают доступ к нашей персональ-ной информации и делают гаджеты уязвимыми к взлому. Эти простые меры предосторожности значи-тельно снижают риски в сфере кибербезопасности. Пусть ваше путешествие будет беспроблемным и весе-лым.