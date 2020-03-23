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Marriott и другие отели начали сокращение штата

15:30 23.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Из-за финансовых сложностей на фоне коронавируса и снижения турпотока гостиничная сеть Marriott International начала сокращать сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представитель Marriott подтвердила, что примерно двум третям из 4000 сотрудников штаб-квартиры компании в городе Бетесда (Мэриленд), предложили уйти в отпуск за свой счет. Кроме того, в отпуск отправили примерно две трети работников за рубежом. Общее число зарубежных сотрудников Marriott собеседница издания назвать не смогла.

Marriott приняла решение начать принудительно отправлять сотрудников в отпуск на фоне закрытия гостиниц по всему миру из-за коронавируса.

Операторы гостиничных сетей Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp. также сообщили в минувшие выходные, что многих сотрудников отправят в отпуск без сохранения заработной платы.

Падение глобального турпотока в связи с введением правительствами ограничений на поездки, призванных сдержать распространение COVID-19, сильно ударило по гостиничной отрасли. Некоторые компании идут на еще более радикальные меры, чем Marriott, отмечает WSJ.

Ashford Inc., которой принадлежит 130 отелей на территории США, увольняет или отправляет в неоплачиваемый отпуск 95% из 7000 сотрудников, заявил гендиректор компании Монти Беннетт. Он допустил, что треть из увольняемых в компанию не вернется.

Темы: Коронавирус, Развитие туризма и гостиничного бизнеса
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 20:50
Гость: личный опыт

ничего страшного, трамп напечает зеленых фантиков и подкинет уволенным, а уже в скором времени пиндосы "изобретут" вакцину к короновирусу, который сами и создали.
23.03.2020, 19:14
Гость: Белая Русь

Капитализм чистой воды. Людей кинули.
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