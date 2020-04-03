«Они там в жуткой антисанитарии»: русские за границей томятся в полной неизвестности

Правительство собирается выделить 500 млн руб на поддержку россиян, которые застряли за границей

Застрявшие в Перу жители России. Стоп-кадр из видео с kp.ru

Механизм оказания помощи жителям России, которые не могут вылететь из чужих стран, пока не ясен. Но официальный представитель МИД Мария Захарова обещает решить вопрос в ближайшее время. Первого апреля МИД информировал, что в скором времени из-за рубежа вернутся 25 тысяч наших соотечественников.

Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Чиновники не учли, что эта цифра упирается в малую пропускную способность сидящих на карантине аэропортов.

Так, Шереметьево может сейчас принять лишь 500 пассажиров за сутки, а региональные воздушные гавани – всего 200. В одном Таиланде сейчас ждут своей участи порядка 2000 российских туристов. В стране вводится комендантский час, её вообще планируют закрывать, так что участь этих людей непонятна. Те, у кого кончились деньги, съехали из гостиниц и живут прямо в аэропортах.

Виктор Лошкарев должен был улететь из Таиланда 1 апреля, но всё пошло не так. «Ждут только 6 числа один борт, по непонятным критериям будут собирать его. Ну, а дальше как сегодня было: вышел представитель "Аэрофлота" и сказал: “Мы ничего не знаем, все зависит от оперативного штаба”, — рассказал Виктор Лошкарев «Коммерсанту». — Я предполагаю, что мы не попадем на этот борт 6 апреля, — очень много пассажиров с детьми. Естественно, у людей ни денег, плюс на работу надо выходить. Я не знаю, как правительство собирается решать проблему. Не надо быть великим математиком, чтобы понять, что такое количество народа будут вывозить не один месяц».

Как минимум до 6 апреля будут томиться и русские туристы в Израиле. Консульство им не оказывает абсолютно никакой поддержки. «Русские и израильтяне собрали подушки, одеяла, продукты, горячую еду, и я отвозила в аэропорт, потому что мне есть, где здесь находиться, - рассказала жительница Санкт-Петербурга Жанна. – Остальные-то люди там на полу на каменном сидят, как минимум, до 6-го… Охрана аэропорта пытается их выгнать оттуда, потому что не нужно, чтобы люди присутствовали в таком количестве в аэропорту. Если их выгонят на улицу, у нас ночи еще холодные, — людям деваться некуда, потому что денег на отель, на хостел у них нет. Они там в жуткой антисанитарии. Мне звонила косметолог, которая обещала, что она им привезет маски и спиртовые салфетки, потому что Израиль на карантин закрыт, а здесь люди в аэропорту, где самый рассадник».

Еще хуже ситуация в Аргентине, где последний борт был 25 марта, а нового не обещают. Страны нет ни в одном реестре Росавиации, поэтому 100 наших соотечественников вернутся непонятно когда. Был вариант вывоза русских из Аргентины через Мадрид, но отдать за билет до Испании 80 000 рублей смогли себе позволить лишь 4 человека.

В перуанском городе Икитос застряли 20 жителей России. Борт с нашими вылетел из Перу буквально 2 апреля, но они туда не добрались из-за удалённости города от перуанской столицы Лимы, откуда и организовали вылет. «Мы очень хотим попасть домой и не находиться в такой сложный для мира период в чужой стране, где нам запрещают покидать стены отеля. Выйти можно, только чтобы купить еду, и делать это нужно в масках и латексных перчатках. У многих заканчиваются средства, чтобы пережидать здесь карантин, который продлён до 13 апреля. Мы просим помощи, верните нас на Родину», - обратились через КП туристы в посольство России в Перу.

Справедливости ради, некоторые наши соотечественники, как в анекдоте про ночные кошмары – не страдают, а наслаждаются вынужденным заточением в чужой стране. Примерно так произошло со специалистом по электронике Дмитрием Петровым из Москвы, который не эвакуировался вовремя из Турции, понадеявшись на свой рейс «Победы» 31 марта, но в итоге отмененный. Теперь Петров работает удаленно – благо, есть своя квартира в пргороде Анталии Махмутларе. Карантин там уже введен, хотя коронавиусом пока еще никто н заболел.

«Русских у нас в Махмутларе очень много осталось. Наверное, те, кто в «несезон» здесь постоянно живет, решили в Россию не возвращаться, — рассказывает Росбалту Дмитрий Петров. — Вот других «интуристов» — немцев, скандинавов — заметно поубавилось. Если б 1 мая все открылось — то хорошо. Я тогда в Москву даже не стал бы возвращаться, зато семья бы сюда приехала. Давно уж не виделись. Хотя вряд ли так скоро получится — вот уже и «выходные» в России до конца апреля продлили».

Между тем, российский премьер Михаил Мишустин поручил Росавиации и Министерству иностранных дел составить график возвращения россиян, которые не могут вылететь из-за рубежа. До 6 апреля власти планируют вывезти россиян из США, Индонезии, Таиланда, Израиля, Армении, Перу, Кубы и с Мальдив. Рейсы организуют компании «Аэрофлот», «Россия», Azur Air и «Уральские авиалинии».

Правительство также пообещал выделить 500 млн руб. на поддержку россиян, которые не могут вылететь на родину. Как именно туристы смогут получить помощь, пока неизвестно.

