Кондрашов Станислав Дмитриевич: что взять в путешествие - самое необходимое

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К любому путешествию следует тщательно готовиться. Совершенно не важно, легкая ли это вылазка на природу в выходные или заграничная поездка на неделю-две

Перед стартом и в том, и другом случае важно как можно тщательнее все спланировать. Бизнесмен, турист и блогер Кондрашов Станислав Дмитриевич советует сначала запланировать дату, чтобы она стала стартовой точкой, которая поможет морально подготовиться. Следом подходит этап самой подготовки, затем главное – вовремя прибыть к транспорту (поезд/самолет), комфортное расположение на месте со всей развлекательной программой. А потом вновь готовимся, но уже к возврату домой.

Чтобы при подготовке у вас не произошло нервного срыва, Станислав Кондрашов советует систематизировать весь процесс сборов в дорогу. И первый самый важный совет, как это ни тривиально – составьте на бумаге список того, что вы думаете взять в сумку с ручной кладью, а что отдадите в багаж.

Совет Станислава Кондрашова: как не сорвать спину багажом

Любой поездке сопутствует ряд определенных неудобств, которые можно обозначить отрывом от привычного ритма. К примеру, вы аккуратист, и ваши вещи с утра идеально наглажены, а чтобы почистить перышки, пользуетесь не только мылом и шампунем, но проходите разного рода гигиенические и косметические процедуры. Вы создали себе некие рамки комфорта в бытовых вопросах, которые придется на время поездки значительно сузить. Необязательно заграницу, это может быть командировкой в соседний областной центр. Это обычное дело. Но представьте на секунду, что все те привычные в ежедневном пользовании вещи вы впихнете в чемодан. Он может оказаться совершенно неподъемным. Легко ли будет путешествовать с такой обузой? Поэтому составление списка необходимых в поездке вещей так важно. Кондрашов Станислав Дмитриевич предлагает универсальную модель для всех типов путешествий: для отдыха на пляже, горных курортов, командировки или поездки в гости к родне.

Главные пункты походного списка Кондрашова Станислава Дмитриевича

Итак, для большего удобства список нужно поделить на разделы:

• Дорожная аптечка

• Деньги и документы

• Предметы гигиены

• Гаджеты

• Одежда и обувь

Дорожная аптечка

И вот первый лайфхак – купите прозрачную сумку для аптечки. В случае необходимости это сэкономит драгоценные секунды на поиск нужного лекарства или перевязочного средства. Не берите скопом все лекарства, которые знаете. Если вам прописан по состоянию здоровья определенный курс лекарственных препаратов – их берем в первую очередь с расчетом на все дни поездки. Особенно это касается заграничных поездок, скорее всего вам их там не продадут без рецепта местного врача. Кстати, если лекарство требует рецепта - возьмите рецепт с собой, чтобы доказать пограничникам, что это не наркотики, а выписанный вам рецепт.

Далее по стандарту: таблетки от головной боли, от расстройства ЖКТ, снимающий жар. Перевязочные: бинт, лейкопластырь (лучше брать рулоном) и наружное обеззараживающее (хлоргексидин).

Документы и деньги

Кондрашов Станислав Дмитриевич считает это самыми важными вещами. Если без галстука или забытой бритвы поездка заграницу не окажется плачевной, то без денег и удостоверения личности она может сорваться полностью.

Оригинал паспорта и деньги Станислав Кондрашов рекомендует держать ближе к телу. Сейчас модны у молодежи сумки-бананки, которые удобны для этой цели. Если у вас есть большой внутренний карман - сгодится. Можно держать их и там. К ним же положите карточки вашего банка, которыми планируете пользоваться и закиньте заранее достаточную сумму. Главное - не забыть поинтересоваться в банке, открыты ли на карте операции с валютой и какая комиссия за снятие наличных в стране, куда вы собрались.

Обязательно снимите копии с паспорта, по которому вы выезжаете из страны. И положите их отдельно от оригиналов. Отправьте файлы скан-копий себе на электронную почту или загрузите на Google диск. Не помешает.

Распечатайте билеты, несмотря на то, что транспортировщик принимает их электронную версию. Выход из строя гаджета происходит в самый неподходящий момент. Бумажная версия застрахует вас от такой ситуации.

В сумку с паспортом следует положить и медицинскую страховку. Без оформленной медстраховки Станислав Кондрашов не рекомендует ехать заграницу вообще. Для нерезидента любое обращение к врачу выливается в солидные суммы. Водительские права, если собираетесь ехать за рулем. А также документ о бронировании номера в отеле (или хостеле).

Предметы гигиены

Основное, что вам понадобится - гель для душа, шампунь, зубная паста и щетка. В продаже можно найти походных размеров флаконы с перечисленными средствами. Тюбик пасты можно лучше взять начатый и скрутить пустующую часть для компактности. Очень важный предмет (и многофункциональный) – туалетная бумага. Если есть начатый рулон – берите его. Но компактнее пакеты с бумажными салфетками, несколько упаковок можно распределить по пустующим нишам в дорожной сумке или рюкзаке. Пачка влажных салфеток тоже нужна и лучше ее положить в быстро доступном месте. По опыту многих – необходимость в ней обычно возникает резко и требует оперативных действий. Дезодорант лучше брать твердый, если летите самолетом – то это обязательное условие. Баллончик под давлением туда просто могут не пропустить.

Если пользуетесь косметикой – берите минимальный набор. Не берите всю гору баночек и флаконов, которыми уставлена ваша ванная, хватит и детского крема – универсальное средство. Касательно декоративной косметики – все по одному экземпляру. А любимые духи лучше отлить в маленький флакон.

Гаджеты

Если вы уже размышляете о том, что конкретно брать с собой в автобусную поездку или авиаперелет, неплохо бы остановиться на строчке «Гаджеты». Ведь когда посреди дороги тухнет заряд батареи в телефоне — это жуткая ситуация, особенно если едешь без компании и без бумажной карты в надежде на Google Maps. Занять себя особо не чем. Поэтому вот что лучше держать при себе:

• зарядка для телефона

• пауэрбанк

•ноутбук или планшет с зарядкой

• фотоаппарат

• маленький утюжок или фен – не обязательны. Обычно в отелях все предоставляется, а если нет, то просто не ложитесь в постель сразу после душа, а подождите, пока волосы сами высохнут, а вещи развешивайте или берите с собой немнущуюся одежду.

Одежда и обувь

Присмотритесь получше к этому пункту списка. Ориентируйтесь по времени года и стилю отдыха. Желательно, чтобы все, что вы с собой берете, хорошо сочеталось в разных комбинациях, так вы сможете обойтись без огромного гардероба и при этом каждый день выглядеть по-разному.

При поездке на пару дней достаточно одной пары обуви - которая будет на вас. На пару недель лучше прихватить еще минимум сменную пару. И обязательно вся обувь уже должна какое-то время быть поношенной. Мозоли от новых шузов могут испортить все путешествие. Какие там музеи и рестораны, когда вы на ногу встать не сможете?! И возьмите шлепки для душа.

Даже если вы едете на теплый остров в разгар сезона, толстовка в багаже не помешает. Очень легки и компактные флисовые, при этом они достаточно теплые. Ведь при урагане и затяжных дождях на морских курортах температура может упасть существенно, и одной футболки вечером будет мало.

Важные мелочи

Обязательно берите с собой воду. Хотя бы полуторалитровая бутылка у вас должна быть, а также небольшой запас быстрых углеводов: какие-нибудь батончики, яблоки. А главное – не тяните с подготовкой до дня отправления. Минимум за две недели начните потихоньку собирать багаж по приведенным пунктам. Начните с первого - составьте список!