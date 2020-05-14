Европарламент одобрил упрощение визового режима между ЕС и Белоруссией

13:07

Европейский парламент (ЕП) одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией.

За соответствующие документы проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались, пишет ТАСС.

Теперь документы, которые были подписаны Брюсселем и Минском 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации.

Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь ожидается, что в лучшем случае это произойдет в июле.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с €80 до €35. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза - с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что с момента вступления его в силу Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга".