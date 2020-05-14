]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Европарламент одобрил упрощение визового режима между ЕС и Белоруссией

13:07 14.05.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Европейский парламент (ЕП) одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией. 

За соответствующие документы проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались, пишет ТАСС.

Теперь документы, которые были подписаны Брюсселем и Минском 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации.

Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь ожидается, что в лучшем случае это произойдет в июле.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с €80 до €35. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза - с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что с момента вступления его в силу Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга". 

Темы: Белоруссия, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.05.2020, 22:51
Гость: Александр

Это, выходит, все поезда, не дошедшие до линии фронта, ушли под откос с помощью судоплатовцев. А из каких источников такие данные? Можно ссылочку?
14.05.2020, 22:27
Гость: World

Как у нас международность, а?
Оформления нет. деталей нет. положений нет. критериев нет.
И что Вы хотите.
Ах мешают.
Ну прям по Столыпину.. Наивные.
Не бывает такова что бы не мешали.
Даже внутри Запада. Даже внутри самих стран. Однако ж оформляют.
Даже целый ЕЭС с одной страной - ссылку давали КМ
Ваша бошка где ? Или трели М. Захаровой слушать.
Вы на посту и не маленький статус. Довольствие большое.
Извольте
14.05.2020, 20:02
Гость: Сергей

Неужели совесть совсем не мучает? Сколько тебе платят?
Все комментарии (24)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации