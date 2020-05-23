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Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

17:13 23.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов.

"Я объявляю вам, что с июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на условиях безопасности",— приводит слова  главы правительства страны Педро Санчеса "Коммерсант". По его словам, туризм необходим Испании, а для туризма нужна безопасность на фоне пандемии COVID-19. В связи с этим власти страны намерены гарантировать, что туристы не подвергнутся риску заражения и вместе с тем сами не окажутся распространителями коронавируса.

Санчес сообщил также, что с 26 мая будет объявлен десятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии коронавируса COVID-19. Это будет самый продолжительный траур в истории  Испании.

Ранее о намерении открыть границы с 3 июня объявили власти Италии, а с 1 июля - власти Грузии.

Темы: Грузия, Испания, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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23.05.2020, 19:23
Гость: Алексей

Планировали с семьёй поехать в начале Сентября в Салоу на 10 дней, дети ещё не школьного возраста, но передумали. Отдых будет стоит пару тысяч евро, но с этой истерией по поводу вируса, думаю отдых будет нервным, туда не ходи, здесь сиди, кушай там, одень маску, думаю будет масса ограничений и мы не готовы отдавать свои деньги за такой в кавычках отдых, видимо в этом году никуда не поедим.
23.05.2020, 18:16
Гость: Уверен на 200% !

Первыми туристами везде будут граждане РФ!
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