Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

17:13

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов.

"Я объявляю вам, что с июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на условиях безопасности",— приводит слова главы правительства страны Педро Санчеса "Коммерсант". По его словам, туризм необходим Испании, а для туризма нужна безопасность на фоне пандемии COVID-19. В связи с этим власти страны намерены гарантировать, что туристы не подвергнутся риску заражения и вместе с тем сами не окажутся распространителями коронавируса.

Санчес сообщил также, что с 26 мая будет объявлен десятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии коронавируса COVID-19. Это будет самый продолжительный траур в истории Испании.

Ранее о намерении открыть границы с 3 июня объявили власти Италии, а с 1 июля - власти Грузии.